Recetas de carne

Hamburguesa en freidora de aire: cómo hacerla perfecta por dentro y crujiente por fuera

Hamburguesa en freidora de aire.
Descubre cómo preparar hamburguesas en freidora de aire jugosas por dentro y crujientes por fuera en pocos minutos.

La hamburguesa en freidora de aire es una de esas cosas que suenan raras… hasta que la pruebas. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Queda dorada por fuera, jugosa por dentro, no llena la cocina de humo y encima no acabas con la sartén hecha un cristo. Todo ventajas.

No hace falta ser chef ni medir nada al milímetro. Aquí lo importante es no complicarse y respetar un par de trucos básicos para que la carne no quede seca como una suela.

Antes de ponerte a cocinar

Empieza por una buena carne. Da igual si es de ternera, mezcla, pollo o incluso vegetal, pero mejor que tenga algo de grasa para que quede sabrosa. Sáquela de la nevera unos minutos antes y salpimenta justo antes de meterla en la airfryer, no antes.

Tema pan: si no puedes o no quieres gluten, un Pan de hamburguesa sin gluten te soluciona la vida y queda genial si lo tuestas un poco en la freidora.

Cómo hacerla paso a paso

  • No la pinches mientras se cocina.
  • No la aplastes “para que se haga antes”.
  • Déjala reposar un minuto antes de montarla.
  • No amontones varias en la cesta.
    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos

    Porciones: 2 hamburguesas

    Información nutricional (aprox.): 480 kcal totales por hamburguesa

    Tipo de cocina: Americana

    Tipo de comida: Plato principal

    En resumen: la hamburguesa en freidora de aire es rápida, limpia y queda brutal si no te pasas con el tiempo. Ideal para cuando quieres comer bien sin liarte demasiado. Y sí… engancha

