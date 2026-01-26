Hamburguesa en freidora de aire: cómo hacerla perfecta por dentro y crujiente por fuera
Descubre cómo preparar hamburguesas en freidora de aire jugosas por dentro y crujientes por fuera en pocos minutos.
La hamburguesa en freidora de aire es una de esas cosas que suenan raras… hasta que la pruebas. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Queda dorada por fuera, jugosa por dentro, no llena la cocina de humo y encima no acabas con la sartén hecha un cristo. Todo ventajas.
No hace falta ser chef ni medir nada al milímetro. Aquí lo importante es no complicarse y respetar un par de trucos básicos para que la carne no quede seca como una suela.
Antes de ponerte a cocinar
Empieza por una buena carne. Da igual si es de ternera, mezcla, pollo o incluso vegetal, pero mejor que tenga algo de grasa para que quede sabrosa. Sáquela de la nevera unos minutos antes y salpimenta justo antes de meterla en la airfryer, no antes.
Tema pan: si no puedes o no quieres gluten, un Pan de hamburguesa sin gluten te soluciona la vida y queda genial si lo tuestas un poco en la freidora.
Cómo hacerla paso a paso
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 2 hamburguesas
Información nutricional (aprox.): 480 kcal totales por hamburguesa
Tipo de cocina: Americana
Tipo de comida: Plato principal
En resumen: la hamburguesa en freidora de aire es rápida, limpia y queda brutal si no te pasas con el tiempo. Ideal para cuando quieres comer bien sin liarte demasiado. Y sí… engancha