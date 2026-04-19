Recetas de pescado y marisco

Fajitas de pescado con salsa de yogur

Fajitas de pescado
Fajitas de pescado con salsa de yogur.
Francisco María
  • Francisco María
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Si quieres variar en la cocina, no te pierdas estas ricas fajitas de pescado con salsa de yogur. Aquí tienes los pasos.

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Si te apetece salir de lo de siempre, pero sin complicarte demasiado, estas fajitas de pescado con salsa de yogur son una apuesta segura. Son ligeras, rápidas y tienen ese punto fresco que apetece tanto en cualquier época del año.

Fajitas de pescado con salsa de yogur

La base es muy simple: pescado a la plancha, verduras frescas y una salsa suave que equilibra el conjunto. Nada complicado, pero el resultado sorprende.

Es una receta muy práctica. Puedes prepararla entre semana sin esfuerzo o incluso adaptarla con lo que tengas en casa.

Ingredientes

  • 2 filetes de pescado blanco (merluza, bacalao o similar)
  • 4 tortillas de trigo o maíz
  • 1 yogur natural (mejor tipo griego)
  • ½ pepino
  • 1 diente de ajo
  • Zumo de medio limón
  • Aceite de oliva
  • Lechuga
  • Tomate
  • Cebolla (opcional)
  • Sal y pimienta
  • Pimentón o especias al gusto

    • Preparación paso a paso

    1. Empieza preparando el pescado. Córtalo en tiras o trozos medianos; así será más fácil de manejar después. No hace falta que sean perfectos.
    2. Suele agregarse pimienta molida, sal y pimentón dulce, pero pon los toques de hierbas aromáticas y especias que te gusten.
    3. Haz el pescado en una sartén con un chorrito de aceite.
    4. No necesita mucho tiempo. En pocos minutos estará dorado por fuera y jugoso por dentro. Retíralo con cuidado para que no se rompa.
    5. Mientras el pescado se hace, puedes ir adelantando la salsa.
    6. Ralla el pepino y escúrrelo bien. Es importante escurrir el pepino, para que no aporte mucho agua a la salsa.Fajitas de pescado
    7. Mezcla el pepino escurrido con ajo picado, zumo de limón, aceite de oliva, sal y yogur. Tienes que tener una salsa cremosa, no líquida. Tendrás una salsa muy similar al tzatziki, fresca y ligera.
    8. Ahora toca preparar las verduras. Lava la lechuga y el tomate, y córtalos en trozos pequeños o tiras. Si decides añadir cebolla, mejor cortarla muy fina para que no resulte demasiado intensa.
    9. Antes de montar las fajitas, calienta las tortillas unos segundos. Puede ser en sartén o en microondas. Esto hará que sean más flexibles y fáciles de doblar.

    Montaje de las fajitas

    • Coloca una tortilla sobre una superficie plana. Empieza con una base de lechuga. Añade el pescado caliente por encima y luego el tomate (y la cebolla, si la usas).
    • Después, incorpora una cucharada generosa de salsa de yogur. No te quedes corto aquí, porque es lo que aporta frescura y equilibra el plato.
    • Dobla la tortilla o déjala abierta, como prefieras. Las fajitas suelen ser más informales que un burrito, así que puedes adaptarlas a tu estilo.

    Consejos para mejorar la receta

    • El aguacate es un ingrediente perfecto para acompañar. Aporta cremosidad y suaviza el conjunto.
    • También puedes añadir queso rallado o un poco de queso feta para darle más intensidad.
    • ¿Te gusta un punto más potente? Prueba con unas gotas de salsa picante o añade más limón justo antes de servir.
    • Y si te apetece variar, puedes cambiar el pescado por pollo o incluso usar tofu para una versión vegetariana.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 25-30 minutos
    Porciones: 4 fajitas
    Información nutricional: 300-350 kcal por unidad
    Tipo de cocina: Mediterránea / fusión
    Tipo de comida: Comida principal

    Unas fajitas perfectas para cuando quieres comer bien, rápido y sin darle demasiadas vueltas.

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