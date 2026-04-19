Si te apetece salir de lo de siempre, pero sin complicarte demasiado, estas fajitas de pescado con salsa de yogur son una apuesta segura. Son ligeras, rápidas y tienen ese punto fresco que apetece tanto en cualquier época del año.

Fajitas de pescado con salsa de yogur

La base es muy simple: pescado a la plancha, verduras frescas y una salsa suave que equilibra el conjunto. Nada complicado, pero el resultado sorprende.

Es una receta muy práctica. Puedes prepararla entre semana sin esfuerzo o incluso adaptarla con lo que tengas en casa.

Ingredientes

2 filetes de pescado blanco (merluza, bacalao o similar)

4 tortillas de trigo o maíz

1 yogur natural (mejor tipo griego)

½ pepino

1 diente de ajo

Zumo de medio limón

Aceite de oliva

Lechuga

Tomate

Cebolla (opcional)

Sal y pimienta

Pimentón o especias al gusto

Preparación paso a paso

Empieza preparando el pescado. Córtalo en tiras o trozos medianos; así será más fácil de manejar después. No hace falta que sean perfectos. Suele agregarse pimienta molida, sal y pimentón dulce, pero pon los toques de hierbas aromáticas y especias que te gusten. Haz el pescado en una sartén con un chorrito de aceite. No necesita mucho tiempo. En pocos minutos estará dorado por fuera y jugoso por dentro. Retíralo con cuidado para que no se rompa. Mientras el pescado se hace, puedes ir adelantando la salsa. Ralla el pepino y escúrrelo bien. Es importante escurrir el pepino, para que no aporte mucho agua a la salsa. Mezcla el pepino escurrido con ajo picado, zumo de limón, aceite de oliva, sal y yogur. Tienes que tener una salsa cremosa, no líquida. Tendrás una salsa muy similar al tzatziki, fresca y ligera. Ahora toca preparar las verduras. Lava la lechuga y el tomate, y córtalos en trozos pequeños o tiras. Si decides añadir cebolla, mejor cortarla muy fina para que no resulte demasiado intensa. Antes de montar las fajitas, calienta las tortillas unos segundos. Puede ser en sartén o en microondas. Esto hará que sean más flexibles y fáciles de doblar.

Montaje de las fajitas

Coloca una tortilla sobre una superficie plana. Empieza con una base de lechuga. Añade el pescado caliente por encima y luego el tomate (y la cebolla, si la usas).

(y la cebolla, si la usas). Después, incorpora una cucharada generosa de salsa de yogur. No te quedes corto aquí, porque es lo que aporta frescura y equilibra el plato.

No te quedes corto aquí, porque es lo que aporta frescura y equilibra el plato. Dobla la tortilla o déjala abierta, como prefieras. Las fajitas suelen ser más informales que un burrito, así que puedes adaptarlas a tu estilo.

Consejos para mejorar la receta

El aguacate es un ingrediente perfecto para acompañar. Aporta cremosidad y suaviza el conjunto.

Aporta cremosidad y suaviza el conjunto. También puedes añadir queso rallado o un poco de queso feta para darle más intensidad.

para darle más intensidad. ¿Te gusta un punto más potente? Prueba con unas gotas de salsa picante o añade más limón justo antes de servir.

o añade más limón justo antes de servir. Y si te apetece variar, puedes cambiar el pescado por pollo o incluso usar tofu para una versión vegetariana.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25-30 minutos

Porciones: 4 fajitas

Información nutricional: 300-350 kcal por unidad

Tipo de cocina: Mediterránea / fusión

Tipo de comida: Comida principal

Unas fajitas perfectas para cuando quieres comer bien, rápido y sin darle demasiadas vueltas.