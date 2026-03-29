Los chefs españoles lo avalan: «El mejor pan para hacer unas torrijas es semidulce»

Hay un pan ideal para hacer unas buenas torrijas, un alimento semidulce que los chefs españoles usan en estas fechas. Será el momento de empezar a prepararse para una serie de detalles que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Será el momento de conocer en primera persona lo que nos espera en estos días que tenemos por delante.

Lo avalan los expertos y sin duda alguna, puede acabar siendo el elemento que nos sumergirá de lleno en una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que buscamos ese pan ideal para crear unas buenas torrijas que, sin duda alguna, podríamos empezar a tener en mente. Será el momento de saber qué dicen los chefs españoles en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas claves.

Lo avalan los chefs españoles

Es importante conocer la opinión de los chefs españoles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La llegada de estos días en los que el postre por excelencia acabará siendo unas buenas torrijas que acabarán marcando una diferencia importante.

Son días de volver a descubrir estos postres que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, por lo que, puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente cada elemento puede suponer un giro importante de guion.

El pan que hace unos años se aprovechaba, ahora pasa a ser secundario. Los expertos en cocina apuestan por un pan propio. Nada de aprovechar determinados detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Hay un tipo de pan que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a esta receta dulce que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial, en estos días en los que descubrimos lo mejor de un postre de esos que impresionan.

Este es el mejor pan para hacer torrijas

Las torrijas ya no aprovechan el pan, sino que buscan un pan propio, un tipo brioche que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que descubrimos que esta base principal puede cambiarlo todo.

Con un pan semidulce, podemos potenciar aún más, el sabor de este tipo de receta que sin duda alguna, deberemos tener en mente en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Este pan puede ser el primer paso para conseguir triunfar con este tipo de elementos.

Te proponemos una receta de esas que impresionan y que puede darles a nuestras torrijas un plus de buenas sensaciones. Atrévete a descubrir esta delicia que, sin duda alguna, podremos descubrir un aroma de esos que impresionan que pueden ser claves en estos días.

Ingredientes

1 barra de pan del día anterior

500 ml de leche

200 ml de leche condensada

2 huevos

1 rama de canela

Piel de limón

Aceite para freír

Azúcar y canela para rebozar

Preparación paso a paso

Empieza por infusionar la leche. Ponla en un cazo con la canela y la piel de limón. Cuando empiece a calentarse, retira del fuego y deja que se temple unos minutos. Aquí viene el toque especial: añade la leche condensada y mezcla bien. Notarás que la textura cambia, se vuelve más cremosa y ligeramente espesa. Mientras tanto, corta el pan en rebanadas. No demasiado finas. Este tipo de torrija necesita cuerpo para absorber bien la mezcla sin romperse. Sumerge cada rebanada en la leche. Déjalas unos segundos, pero sin que se deshagan. Este punto es importante. Si te pasas, luego es más difícil manipularlas. Después pásalas por huevo batido y fríelas en aceite caliente. No hace falta que esté humeando, pero sí bien caliente. Así sellas rápido y quedan doradas por fuera y jugosas por dentro. Cuando estén listas, colócalas sobre papel absorbente y, aún calientes, pásalas por una mezcla de azúcar y canela. Ese contraste es clave.

Puedes usar el pan del día anterior o hacer realidad algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará un sabor de esos que impresionan y que, sin duda alguna, tendremos en mente. Será el momento de preparar un postre típico de esos que impresionan y que pueden convertirse en el plus de buenas sensaciones. Unas torrijas que, sin duda alguna, acabará marcando esta diferencia importante que necesitamos y que hará que descubramos lo mejor de este tipo de postre, merienda o desayuno típico en estos días.