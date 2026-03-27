Semana Santa

Torrijas de leche condensada: receta dulce y jugosa fácil de hacer

Receta de torrijas
Torrijas con leche condensada.
Francisco María
  • Francisco María
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Haz torrijas con leche condensada, más dulces y jugosas. Receta sencilla ideal para sorprender en Semana Santa.

Receta de torrijas con almíbar consistente

Torrijas tradicionales con almíbar espeso

Preparar torrijas con almíbar casero denso

Si hay una versión de torrijas que conquista a los más golosos, es esta. La de leche condensada. Más cremosa, más intensa… y sí, también más irresistible. No es la receta clásica de toda la vida, pero una vez la pruebas, cuesta volver atrás. Lo mejor es que no tiene ninguna complicación. Es de esas recetas que salen bien casi sin darte cuenta.

Ingredientes

  • 1 barra de pan del día anterior
  • 500 ml de leche
  • 200 ml de leche condensada
  • 2 huevos
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón
  • Aceite para freír
  • Azúcar y canela para rebozar

    • Preparación paso a paso

    1. Empieza por infusionar la leche. Ponla en un cazo con la canela y la piel de limón. Cuando empiece a calentarse, retira del fuego y deja que se temple unos minutos.
    2. Aquí viene el toque especial: añade la leche condensada y mezcla bien. Notarás que la textura cambia, se vuelve más cremosa y ligeramente espesa.
    3. Mientras tanto, corta el pan en rebanadas. No demasiado finas. Este tipo de torrija necesita cuerpo para absorber bien la mezcla sin romperse.
    4. Sumerge cada rebanada en la leche. Déjalas unos segundos, pero sin que se deshagan. Este punto es importante. Si te pasas, luego es más difícil manipularlas.
    5. Después pásalas por huevo batido y fríelas en aceite caliente. No hace falta que esté humeando, pero sí bien caliente. Así sellas rápido y quedan doradas por fuera y jugosas por dentro.
    6. Cuando estén listas, colócalas sobre papel absorbente y, aún calientes, pásalas por una mezcla de azúcar y canela. Ese contraste es clave.Leche condensada

    ¿Más jugosas todavía?

    Si quieres llevarlas a otro nivel, puedes añadir un toque de almíbar. No es obligatorio, pero queda espectacular. Puedes inspirarte en estas Torrijas con almíbar espeso, que tienen ese acabado brillante y dulce que engancha.

    Y si nunca has preparado almíbar en casa, merece la pena entender bien el proceso. Esta guía sobre Cómo hacer almíbar denso para torrijas te puede ayudar a pillarle el punto exacto.

    Consejos que funcionan

    • No uses pan fresco. Parece obvio, pero marca mucho la diferencia. El pan del día anterior absorbe mejor la mezcla sin romperse.
    • Controla también el aceite. Si está frío, las torrijas se empapan demasiado. Si está demasiado caliente, se doran por fuera demasiado rápido.
    • Y otro truco sencillo: deja reposar las torrijas al menos media hora antes de servir. Cambia la textura. Se vuelven aún más jugosas.

    Ideas para acompañar

    Estas torrijas ya son bastante contundentes, pero combinan muy bien con otros dulces tradicionales. Por ejemplo, puedes montar una bandeja variada con la receta de pestiños con anís, canela y sésamo o unos clásicos pestiños.

    También quedan muy bien con un café solo o incluso con un vaso de leche fría. Contrasta bastante con el dulzor y se agradece.

    Variaciones rápidas

    Puedes aromatizar la leche con vainilla además de canela. O añadir un chorrito de licor si buscas un toque más especial.

    Algunos incluso las rellenan con crema o chocolate. No es lo más tradicional, pero oye, cada casa tiene su versión.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional (aprox.): 400-450 calorías por torrija
    Tipo de cocina: Española
    Tipo de comida: Postre / merienda

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