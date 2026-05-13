Callos madrileños caseros: receta tradicional paso a paso

Los callos madrileños caseros son un plato contundente con nombre propio. El arte de cocinar unos buenos callos está reservado a aquellos cocineros que conocen a la perfección recetas con mucha tradición como ésta. Con una materia prima de excepción, la calidad de los callos marcará la diferencia en este plato. Vamos a prepararlos con mucho amor y la cantidad justa de guindilla, con ese toque picante que desatará una pasión por el buen comer desenfrenada. Con un poco de pan y un buen vaso de vino tinto disfrutaremos al máximo de uno de los símbolos de identidad de toda una nación. Atrévete con unos maravillosos callos madrileños caseros, el resultado merece la pena.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 3 horas 30 minutos

Porciones: 6 personas

Información nutricional aproximada: 520 kcal por ración

Tipo de cocina: española / madrileña

Tipo de comida: plato principal

¿Qué son los callos a la madrileña?

Los callos a la madrileña son un guiso elaborado principalmente con tripa de vacuno, embutidos y especias.

Origen e historia de los callos madrileños

Aunque hoy se identifiquen directamente con Madrid, los guisos elaborados con casquería existen en Europa desde hace siglos. En España, los callos aparecen documentados ya en recetarios del siglo XVI, aunque su consolidación como plato madrileño llegó más tarde, especialmente en tabernas populares del siglo XIX.

Era cocina de aprovechamiento pura. Ingredientes humildes convertidos en un plato con carácter. Y sigue funcionando exactamente igual.

Ingredientes para los callos madrileños

Para 6 personas necesitarás:

1,5 kg de callos de ternera limpios

1 pata de ternera troceada (opcional, pero recomendable)

200 g de morro de ternera

2 chorizos

1 morcilla

150 g de jamón serrano en tacos

1 cebolla

4 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón picante

granos de pimienta negra

sal

aceite de oliva virgen extra

Cómo limpiar los callos correctamente

Una de las búsquedas más habituales es cómo limpiar callos, y con razón. Si compras callos frescos, este paso importa mucho.

Lávalos varias veces con agua fría . Después, frótalos con sal gruesa y un chorrito de vinagre o limón. Aclara bien hasta que desaparezca cualquier olor fuerte.

. Después, frótalos con sal gruesa y un chorrito de vinagre o limón. Aclara bien hasta que desaparezca cualquier olor fuerte. Si compras callos ya limpios en carnicería o envasados, el trabajo será mucho menor, aunque conviene igualmente darles un buen enjuague antes de cocinarlos.

Receta tradicional paso a paso

Cuece los callos, la pata y el morro en abundante agua durante unos 15 minutos. Desecha esa primera agua y vuelve a cubrir con agua limpia. Añade laurel, pimienta y un poco de sal. Cocina a fuego lento durante unas 2 horas. Mientras tanto, prepara el sofrito. Pocha cebolla y ajo picados con aceite de oliva. Añade el jamón, el chorizo troceado y el pimentón. Incorpora este sofrito a la olla junto con la morcilla. Deja cocinar una hora más a fuego suave hasta que el caldo reduzca y la salsa quede espesa y brillante.

Consejos para que los callos queden melosos

El secreto está en la paciencia.

El fuego debe ser bajo. Sin prisas. La gelatina natural de la pata y el morro hace el resto.

La gelatina natural de la pata y el morro hace el resto. Otro truco útil: mejor de un día para otro. Los callos reposados ganan muchísimo en textura y sabor.

Variaciones de la receta: con pata y morro

La versión más clásica incorpora ambos ingredientes porque aportan melosidad.

Sin pata ni morro el resultado será más ligero, sí, pero también menos untuoso. Si buscas los callos de taberna de toda la vida, aquí no conviene recortar.

¿Se pueden hacer callos en Thermomix o freidora de aire?

En Thermomix, sí. Especialmente si usas callos ya cocidos o precocidos. El sofrito funciona muy bien y permite acortar tiempos.

¿En freidora de aire? No realmente. No es una receta adecuada para este aparato, porque hablamos de un guiso largo con líquido y cocción lenta.

Cuánto tiempo se conservan los callos

En nevera aguantan perfectamente entre 3 y 4 días en recipiente hermético.

aguantan perfectamente entre 3 y 4 días en recipiente hermético. También congelan muy bien durante hasta 3 meses.

De hecho, mucha gente prepara cantidad extra precisamente por eso.

Con qué acompañar los callos madrileños

Pan, siempre.

También combinan muy bien con patatas fritas, puré de patata o incluso unos garbanzos cocidos si quieres hacer un plato aún más contundente.

si quieres hacer un plato aún más contundente. Para beber, un vino tinto joven o con crianza suele encajar de maravilla.

Los callos madrileños caseros siguen siendo una de las grandes joyas de la cocina española. Cocina lenta, sabor enorme y cero postureo.