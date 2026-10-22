Cena de Halloween en Thermomix: recetas fáciles y originales

Organizar un picoteo nocturno para la víspera de Todos los Santos no tiene por qué convertirse en un maratón entre fogones ni en un despliegue de cacharros por la cocina. Cuando cuentas con la ayuda del robot de cocina, triturar cremas sedosas, emulsionar salsas vistosas o preparar masas saladas en pocos minutos pasa a ser un proceso fluido y controlado. La clave para acertar en esta cita consiste en combinar platos con un toque temático divertido, colores anaranjados, contrastes oscuros y presentaciones ingeniosas, sin descuidar el sabor ni la textura. Con una buena planificación y recetas bien adaptadas al vaso, lograrás un menú temático apetecible que sorprenderá a grandes y pequeños.

Ingredientes para preparar calabazas de hojaldre rellenas

2 láminas de hojaldre fresco rectangular

150 g de queso crema o sobrasada suave para el interior

1 huevo campero batido

10 ml de leche entera

Una pizca de semillas de sésamo negro o amapola

Una pizca de pimentón dulce para dar tono anaranjado

Cómo hacer calabazas de hojaldre paso a paso

Acondicionamiento y corte. Estira las láminas de hojaldre sobre la mesa manteniendo el papel de horneado. Con ayuda de un cortador o plantilla, troquela 16 siluetas redondas o con forma de hortaliza. Añade 150 g de queso crema y una pizca de pimentón en la Thermomix. Mezcla durante 10 segundos a velocidad 3 para obtener una crema anaranjada y homogénea. Reparte pequeñas porciones de la crema en el centro de ocho bases. Pincela los bordes con agua, coloca las tapas troqueladas encima y presiona suavemente el contorno con un tenedor. Bate el huevo con la leche, pinta la superficie de cada figura y espolvorea unas semillas. Hornea a 200 °C con calor arriba y abajo durante 12 a 15 minutos hasta que la masa suba y quede dorada.

Cómo dar forma de calabaza al hojaldre

Para lograr figuras nítidas que no pierdan la forma con el calor del horno, resulta fundamental trabajar el hojaldre recién sacado de la nevera. Si la masa coge temperatura, se volverá elástica y costará recortarla con precisión.

Utiliza la punta de un cuchillo afilado para retirar pequeños triángulos en la tapa superior, simulando ojos, nariz y una sonrisa muescada. Si buscas más alternativas para complementar el vaso, puedes consultar diversas Recetas de Halloween en Thermomix, donde destacan pates de araña, cremas de bruja y postres temáticos sencillos.

Cuánto tiempo hay que hornear las calabazas de hojaldre

El horneado requiere un golpe de calor fuerte y constante. Precalentar el horno a 200 °C garantiza que el vapor expanda las capas de grasa de la masa rápidamente, logrando ese volumen hojaldrado tan vistoso.

Con 12 o 15 minutos suele ser más que suficiente. Conviene vigilar los últimos minutos a través del cristal; en cuanto la superficie adquiera un tono dorado uniforme y la base se note firme al tacto, retíralas y déjalas enfriar sobre una rejilla.

Ideas para rellenar las calabazas de hojaldre

El vaso del robot facilita enormemente la preparación de rellenos tanto dulces como salados. Un paté de atún con pimientos asados triturado durante 15 segundos a velocidad 4 ofrece un sabor intenso y un color perfecto.

Si prefieres estructurar una mesa más completa, diseñar un Menú original para la cena de Halloween que alterne cremas templadas con pequeños bocados horneados es la mejor garantía de éxito. Además, explorar diferentes Recetas saladas de Halloween te dará ideas para transformar ingredientes cotidianos como salchichas, bacón o verduras en aperitivos con formas divertidas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos de elaboración en robot + 15 minutos de horneado

Porciones: 8 aperitivos individuales

Tipo de cocina: Cocina con robot / Repostería salada festiva

Tipo de comida: Cenador picoteo / Aperitivo temático

Información nutricional: Aprox. 1.850 kcal totales en la receta (unas 230 kcal por unidad con relleno salado de queso)