Bizcocho en sartén: receta fácil, rápida y esponjosa sin usar horno
Aprende a hacer un bizcocho en sartén fácil y esponjoso, sin horno y en pocos minutos. Receta perfecta para un postre rápido o desayuno.
Hacer un bizcocho en sartén es una de esas soluciones que te salvan el día. No necesitas horno, no calientas la casa y el resultado puede ser igual de tierno y esponjoso. Ideal si no tienes horno, si no te apetece encenderlo o si buscas un dulce rápido para desayunos y meriendas sin líos. Con una buena sartén y fuego bajito, el éxito está casi asegurado.
Lo mejor de esta receta es que sirve como base para mil ideas. Puedes aromatizarla, añadir cacao, fruta o adaptarla a versiones más ligeras según lo que tengas en la despensa. Si te gusta experimentar, hay opciones geniales como el Bizcocho de avena fácil y saludable o el Bizcocho de nata casero y esponjoso, que funcionan muy bien adaptadas al método en sartén.
Ingredientes básicos
2 huevos
100 g de azúcar
120 ml de leche
60 ml de aceite suave
180 g de harina de trigo
1 sobre de levadura química (16 g)
1 cucharadita de vainilla (opcional)
1 pizca de sal
Preparación paso a paso
Empieza batiendo los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté más clara y con algo de aire. No hace falta batidora eléctrica: unas varillas y un poco de energía bastan. Añade la leche, el aceite y la vainilla, y mezcla sin prisas. Luego incorpora la harina tamizada con la levadura y la sal, usando movimientos envolventes para no perder aire.
Engrasa una sartén antiadherente (20–22 cm) y colócala a fuego muy bajo. Vierte la masa, tapa bien y deja cocinar entre 35 y 40 minutos. Evita destapar a cada rato: el vapor es tu mejor aliado. Pincha con un palillo para comprobar; si sale limpio, está listo. Deja reposar unos minutos y desmolda con cuidado.
Trucos que marcan la diferencia
Mantén el fuego bajo todo el tiempo.
Usa tapa ajustada para simular el horno.
Si tu cocina calienta mucho, un difusor ayuda.
Para una miga más ligera, monta las claras aparte como en el Bizcocho de claras de huevo saludable e incorpóralas al final.
Variaciones rápidas
Limón (ralladura), chocolate (cacao puro), o una versión más ligera reduciendo azúcar o usando avena molida.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 6–8
Información nutricional: 1.900 kcal el bizcocho completo
Tipo de cocina: Repostería casera
Tipo de comida: Postre / Merienda