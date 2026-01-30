Bizcocho en sartén: receta fácil, rápida y esponjosa sin usar horno

Hacer un bizcocho en sartén es una de esas soluciones que te salvan el día. No necesitas horno, no calientas la casa y el resultado puede ser igual de tierno y esponjoso. Ideal si no tienes horno, si no te apetece encenderlo o si buscas un dulce rápido para desayunos y meriendas sin líos. Con una buena sartén y fuego bajito, el éxito está casi asegurado.

Lo mejor de esta receta es que sirve como base para mil ideas. Puedes aromatizarla, añadir cacao, fruta o adaptarla a versiones más ligeras según lo que tengas en la despensa. Si te gusta experimentar, hay opciones geniales como el Bizcocho de avena fácil y saludable o el Bizcocho de nata casero y esponjoso, que funcionan muy bien adaptadas al método en sartén.

Ingredientes básicos

2 huevos

100 g de azúcar

120 ml de leche

60 ml de aceite suave

180 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química (16 g)

1 cucharadita de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Empieza batiendo los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté más clara y con algo de aire. No hace falta batidora eléctrica: unas varillas y un poco de energía bastan. Añade la leche, el aceite y la vainilla, y mezcla sin prisas. Luego incorpora la harina tamizada con la levadura y la sal, usando movimientos envolventes para no perder aire.

Engrasa una sartén antiadherente (20–22 cm) y colócala a fuego muy bajo. Vierte la masa, tapa bien y deja cocinar entre 35 y 40 minutos. Evita destapar a cada rato: el vapor es tu mejor aliado. Pincha con un palillo para comprobar; si sale limpio, está listo. Deja reposar unos minutos y desmolda con cuidado.

Trucos que marcan la diferencia

Mantén el fuego bajo todo el tiempo.

Usa tapa ajustada para simular el horno .

Si tu cocina calienta mucho, un difusor ayuda.

Para una miga más ligera, monta las claras aparte como en el Bizcocho de claras de huevo saludable e incorpóralas al final.

Variaciones rápidas

Limón (ralladura), chocolate (cacao puro), o una versión más ligera reduciendo azúcar o usando avena molida.

