Recetas saludables

Berenjenas al horno: receta fácil, rápida y saludable

Las berenjenas al horno son posiblemente la receta más fácil
Berenjenas al horno.
Francisco María
  • Francisco María
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Haz berenjena al horno fácil y deliciosa con esta receta. Aprende los trucos para un plato saludable y lleno de sabor.

Receta de berenjena asada con queso de cabra y avellanas

Dos recetas de berenjenas rellenas

Pastel de berenjenas

Las berenjenas al horno son posiblemente la receta más fácil, deliciosa y saludable que existe, perfecta para cuidarte y disfrutar al máximo. La berenjena es una de las hortalizas con la que preparamos una gran variedad de platos, lasañas, rellenas o en cremas para untar, ofrece muchas posibilidades igual de exquisitas.

En esta receta volveremos a la sencillez, al buen gusto y lo esencial, con una pizca de sal y un chorrito de nuestro mejor aceite de oliva nacional, el éxito estará asegurado. Atrévete a probar unas berenjenas al horno espectaculares y muy fáciles de preparar.

Ingredientes básicos para esta receta saludable

  • 4 berenjenas
  • 2 dientes de ajo
  • Sal
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Perejil
  • 2 cucharaditas de pimentón picante (opcional)
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    Cómo preparar paso a paso berenjenas al horno

     

    Esta receta es extremadamente fácil de preparar, solo necesitamos hacernos con unas cuantas berenjenas que estén listas para darnos su mejor cara.

    Existen varios tipos, elegiremos la que mejor se adapte a nuestros gustos o esté disponible en nuestra tienda de confianza.

    Esta receta es tan rápida que empezaremos calentando el horno, lo pondremos a 200º para que esté listo a la hora de recibir nuestras berenjenas.

    Preparamos un recipiente para horno, vamos a ir poniendo la berenjena lavada y cortada en rodajas del mismo tamaño en él.

    Pelamos y picamos un diente de ajo o dos, dependiendo de cuánto nos guste este ingrediente. Lo ponemos en un bol con aceite de oliva.

     

    Salpimentamos las berenjenas y las pintamos con esta mezcla hasta que estén perfectamente cubiertas de esta mezcla.

    Salpimentamos las berenjenas y las pintamos con esta mezcla hasta que estén perfectamente cubiertas de esta mezcla.

    Podemos ponerle una cucharadita de pimentón picado le dará un poco de sabor, alegría y color a las berenjenas.

    Podemos ponerle una cucharadita de pimentón picado le dará un poco de sabor, alegría y color a las berenjenas

    Horneamos las berenjenas a 180º durante unos 25 minutos, dependiendo de la medida de las rodajas un poco más.

    Cuando estén listas las retiramos del horno y las podemos servir como guarnición

    Cuando estén listas las retiramos del horno y las podemos servir como guarnición o usar de base de unos canelones de lujo. Con un poco de queso crema o de cabra, colocamos en el centro con una almendra o una pizca de mostaza y enrollamos.

    Información nutricional: 459 kcal

    Tipo de cocina: Mediterránea

    Tipo de comida: Almuerzo o cena ligeros

    Razones para incluir berenjenas al horno en tu alimentación

    Las 5 recetas de berenjenas rellenas que más se cocinarán este verano

    • Es una de las hortalizas que ayuda a adelgazar. Tiene muy pocas calorías y un poder saciante enorme. Te ayudará a perder peso sin apenas esfuerzo.
    • La berenjena potencia los flavonoides, minimizando los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares crónicas.
    • Posee un gran poder antioxidante que disminuye el posible exceso de lípidos en las arterias. El ácido clorogénico ayuda a nuestro cuerpo a liberarse de estos elementos negativos.
    • Los niveles de colesterol se mantendrán en valores óptimos gracias a la cantidad de fibra y a los nutrientes de este ingrediente.
    • Previene dolencias en huesos y músculos, dada la cantidad de ácido fólico que posee. Es perfecta para personas de avanzada edad y mujeres embarazadas.
    • Contiene ácidos fenólicos antioxidantes. Previene la aparición y desarrollo de enfermedades cardiovasculares y además ayuda a rejuvenecer la piel, dada la gran cantidad de antioxidantes que posee.
    • Es un ingrediente de lo más versátil. La podemos cocinar de una y mil maneras distintas, siempre quedará deliciosa.

    Opciones para servir y acompañar este plato versátil

    • Acompaña las berenjenas al horno con una ensalada verde que incluya espinacas, rúcula o lechuga, y añade ingredientes como tomates cherry, aguacate o nueces para aportar textura y sabor.
    • Sirve las berenjenas con salsa de yogur y hierbas, como tzatziki, o una salsa de tahini. También puedes ofrecer una salsa de tomate casera o un pesto de albahaca para un toque extra.
    • Complementa las berenjenas con un poco de quinoa, bulgur o cuscús. Estos granos aportan una base nutritiva y ayudan a equilibrar el plato.
    • Puedes añadir un poco de queso feta desmenuzado, mozzarella fresca o parmesano rallado por encima de las berenjenas antes de servir, para realzar el sabor del plato.

    Trucos para lograr un horneado perfecto

    Selección de las Berenjenas

    Elige berenjenas firmes y brillantes, sin manchas o arrugas. Las berenjenas más pequeñas suelen ser más tiernas y menos amargas.

    Salado Previo

    Corta las berenjenas en rodajas o en dados y espolvorea sal sobre ellas. Deja reposar durante 30 minutos. Esto ayudará a extraer el exceso de agua y amargor. Luego, enjuágalas y sécalas con papel toalla.

    Aceite de Oliva

    Para un horneado perfecto, rocía o pinta las berenjenas con aceite de oliva. Esto no solo añade sabor, sino que también ayuda a que se doren y queden más crujientes.

    Temperatura del Horno

    Precalienta el horno a 200-220 °C (400-425 °F). Una temperatura alta es clave para conseguir una textura dorada y crujiente.

    Espaciado Adecuado

    Coloca las berenjenas en una sola capa, sin amontonarlas. Esto asegura que se cocinen de manera uniforme y se doren correctamente.

    Volteo a Mitad de Cocción

    Hornea las berenjenas durante unos 20-30 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo. Esto ayuda a que se doren por ambos lados.

    Añade Sabor

    Considera añadir especias o hierbas frescas antes de hornear, como orégano, tomillo o ajo en polvo, para realzar el sabor de las berenjenas.

    Asada, al horno, en hummus o con un poco de miel, es una delicia que desde hace miles de años llega a los platos de las cocinas de medio mundo convertida en un pequeño manjar saludable cargado de beneficios para nuestro cuerpo.

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