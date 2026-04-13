Bacon en airfryer: cómo hacerlo crujiente sin ensuciar
Bacon en airfryer crujiente sin ensuciar la cocina. Método fácil y rápido para un resultado perfecto en minutos.
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Si tienes una freidora de aire en casa, hay una receta que no falla: el bacón crujiente. Rápido, sencillo y, lo mejor, sin llenar la cocina de grasa. Porque sí, hacerlo en sartén está bien… pero limpiar después ya no tanto.
La buena noticia es que preparar bacón en airfryer es mucho más cómodo de lo que parece. Y con un par de trucos, queda en su punto justo: dorado, crujiente y sin exceso de aceite.
Por qué hacer bacón en la freidora de aire
La primera vez que lo pruebas, cuesta volver atrás. El bacón en airfryer no necesita aceite extra. La propia grasa del bacón se va soltando poco a poco mientras se cocina, lo que hace que quede crujiente sin freírlo directamente.
Además, evitas salpicaduras. Nada de manchas en la encimera ni humo en la cocina. Todo queda dentro de la freidora.
Y luego está el tema del tiempo. En menos de 15 minutos lo tienes listo. Sin darle la vuelta cada dos segundos ni estar pendiente todo el rato.
Cómo hacer bacón crujiente paso a paso
No tiene mucho misterio, pero hay detalles que marcan la diferencia.
¿Cuánto tiempo necesita realmente?
Depende. Y bastante. No todos los modelos de airfryer funcionan igual. Tampoco todos los grosores de bacón.
Como referencia general:
- Bacon fino: 7-9 minutos
- Bacon más grueso: 10-12 minutos
Lo mejor es vigilar la primera vez. A partir de ahí ya le pillas el punto.
Ideas para acompañar el bacón
Vale, ya tienes el bacón listo. ¿Y ahora qué?
- Puedes usarlo tal cual, como acompañamiento en un desayuno con huevos. Clásico, pero funciona.
- También queda genial en hamburguesas, ensaladas o incluso en tostadas con aguacate. Ese contraste entre lo crujiente y lo cremoso… es difícil fallar.
- Otra opción es trocearlo y añadirlo a platos de pasta o arroz. Da mucho sabor sin necesidad de complicarse demasiado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10-12 minutos
Porciones: 2-3 personas
Información nutricional: Aproximadamente 540 kcal totales (según cantidad y tipo de bacon)
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Acompañamiento / desayuno