Bacon en airfryer: cómo hacerlo crujiente sin ensuciar

Si tienes una freidora de aire en casa, hay una receta que no falla: el bacón crujiente. Rápido, sencillo y, lo mejor, sin llenar la cocina de grasa. Porque sí, hacerlo en sartén está bien… pero limpiar después ya no tanto.

La buena noticia es que preparar bacón en airfryer es mucho más cómodo de lo que parece. Y con un par de trucos, queda en su punto justo: dorado, crujiente y sin exceso de aceite.

Por qué hacer bacón en la freidora de aire

La primera vez que lo pruebas, cuesta volver atrás. El bacón en airfryer no necesita aceite extra. La propia grasa del bacón se va soltando poco a poco mientras se cocina, lo que hace que quede crujiente sin freírlo directamente.

Además, evitas salpicaduras. Nada de manchas en la encimera ni humo en la cocina. Todo queda dentro de la freidora.

Y luego está el tema del tiempo. En menos de 15 minutos lo tienes listo. Sin darle la vuelta cada dos segundos ni estar pendiente todo el rato.

Cómo hacer bacón crujiente paso a paso

No tiene mucho misterio, pero hay detalles que marcan la diferencia.

Un truco muy útil es colocar papel de horno o una lámina especial en el fondo de la cesta. Así evitas que la grasa se quede pegada y facilitas muchísimo la limpieza.

Otra opción es añadir un poco de agua en el cajón inferior de la freidora. Esto reduce el humo y hace que la grasa no se queme.

También es importante no llenar demasiado la cesta. Si haces mucha cantidad, mejor en tandas. Sí, tarda un poco más, pero el resultado merece la pena.

Y un detalle que mucha gente pasa por alto: el tipo de bacón. No todos se comportan igual. Algunos sueltan más grasa, otros se cocinan más rápido… ir probando es parte del proceso.