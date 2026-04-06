Adiós al papel de horno para la freidora de aire: su sustituto es mucho más limpio, práctico y económico

La freidora de aire es el electrodoméstico más deseado en las cocinas modernas, ya que permite cocinar con menos aceite, reduciendo así la ingesta de grasa y calorías. El funcionamiento se basa en una tecnología de convección rápida que hace circular aire caliente alrededor de los alimentos. ¿El resultado? Los alimentos se cocinan uniformemente, con una textura crujiente y dorada similar a la que se obtiene al freírlos en aceite. Una de las principales ventajas que ofrece es que ensucia mucho menos que una sartén o una freidora tradicional. La mayoría de sus piezas son desmontables y se pueden lavar tanto a mano como en el lavavajillas; además, hay un elemento que puede facilitar aún más la limpieza: los moldes de silicona.

Fabricados con un polímero flexible derivado del silicio, un material resistente al calor, son una herramienta muy versátil. A diferencia de los moldes de metal rígidos, la silicona es flexible, lo que facilita desmoldar los alimentos, de tal forma que las tartas y los pasteles mantengan su forma y textura. A diferencia del papel de horno, que se puede arrugar, romper o incluso quemarse con el calor concentrado en el interior de la freidora de aire, los moldes de silicona ofrecen una superficie antiadherente y se adaptan perfectamente a la forma y el tamaño de la cesta.

El sustituto del papel de horno para la freidora de aire

La principal razón por la que cada vez más personas están sustituyendo el papel de horno por los moldes de silicona es la versatilidad y durabilidad que ofrecen estos últimos. Pueden soportar las altas temperaturas sin deformarse y, al ser reutilizables, contribuyen a una cocina más sostenible. Su flexibilidad también permite enrollarlos, doblarlos o guardarlos en espacios pequeños.

En cuanto a la limpieza, se pueden lavar tanto a mano como en el lavavajillas; al ser antiadherentes, los restos de comida se desprenden sin esfuerzo. Los moldes de silicona diseñados para uso alimentario están libres de BPA y metales pesados, lo que garantiza que los alimentos no se contaminen durante la cocción en la freidora de aire. Por otro lado, la silicona de calidad mantiene los sabores y aromas originales de los alimentos, lo cual es un gran punto a favor.

Para aprovechar al máximo los moldes de silicona, se recomienda colocarlos sobre la rejilla de la freidora para mantener la circulación de aire y garantizar una cocción uniforme, evitar utensilios metálicos al desmoldar para no dañar la superficie, lavar con agua tibia y jabón evitando estropajos abrasivos que puedan deteriorar el material y dejarlos secar completamente antes de guardarlos para evitar la proliferación de bacterias o moho.

En definitiva, los moldes de silicona se presentan como la opción ideal para quienes quieren aprovechar al máximo su freidora de aire. Su resistencia, flexibilidad y versatilidad permiten preparar desde recetas básicas hasta elaboraciones más complejas.

Receta de pastel de verduras

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«Desde que tengo freidora de aire, las cenas son mucho más fáciles, y es que hacer pasteles de verduras es tan sencillo como mezclar cuatro huevos con un poco de aceite y pimentón, añadir las verduras que más te gusten y terminar con un poco de queso; luego se lleva todo a la freidora durante unos quince minutos, y el resultado es un pastel crujiente por fuera y jugoso por dentro».