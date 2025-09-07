Adiós al horno: el dinero que ahorras usando la freidora de aire, según la OCU

En los últimos años, la freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en las cocinas modernas. Su popularidad se debe en gran medida a la posibilidad de preparar platos más saludables, ya que, a diferencia de los métodos tradicionales, como freír en abundante aceite o cocinar en un horno eléctrico, utiliza el principio de convección de aire caliente. Esta tecnología reduce las calorías de los platos y, además, ofrece una gran eficiencia energética. Según la OCU, cocinar con una freidora de aire puede generar un ahorro anual de hasta 16 euros si se compara con el uso de un horno eléctrico convencional.

Este cálculo se basa en un estudio donde se evaluó el consumo de energía de ambos aparatos. Por ejemplo, preparar un pollo asado de 1,3 kilos con una freidora de aire requiere apenas 0,09 euros en electricidad, mientras que hacerlo en un horno convencional cuesta aproximadamente 0,19 euros. La diferencia puede parecer pequeña, pero cuando se repite a lo largo del año, se convierte en un ahorro considerable.

Éste es el ahorro que ofrece la freidora de aire según la OCU

Desde el punto de vista económico, los cálculos realizados por la OCU muestran que el uso de freidora de aire es especialmente beneficioso cuando se cocina de manera habitual. Asimismo, la organización destaca que si cada hogar sustituyera su horno por este dispositivo, se podría evitar la emisión de más de 23.000 toneladas de CO₂ al año. Esta cifra es equivalente al consumo eléctrico anual de unas 65.000 viviendas o incluso a más de 90.000 vuelos nacionales.

Además, la freidora de aire, al no quemar aceite a altas temperaturas, reduce la emisión de gases contaminantes dentro de la cocina, los cuales pueden afectar a las vías respiratorias, especialmente en personas con problemas respiratorios o alergias.

Consejos de uso

Toma nota de los mejores trucos para que cocinar con freidora de aire sea sencillo, eficiente y delicioso.

Aunque no todas las recetas lo requieren, precalentar la freidora de aire antes de cocinar puede marcar la diferencia en la textura final de los alimentos. Un par de minutos de precalentamiento garantizan que el aire alcance la temperatura adecuada, logrando un dorado uniforme y un acabado más crujiente. Uno de los errores más comunes es llenar la cesta de alimentos en exceso. Para que el aire circule correctamente y se cocinen de manera uniforme, es importante no amontonar los ingredientes. Para obtener una cocción homogénea, especialmente en alimentos pequeños o cortados en trozos, es recomendable sacudir o remover la cesta a mitad de la cocción. Aunque la freidora de aire permite cocinar sin aceite, aplicar unas gotas o una ligera capa de aceite en ciertos alimentos puede mejorar el sabor y la textura. La limpieza de la freidora de aire es esencial. Coloca una pastilla de lavavajillas en la cesta, llénala hasta 3/4 partes con agua caliente a 90 °C, pon la freidora en funcionamiento durante 10 minutos a 200 °C, desenchufa y termina con un repaso al cesto. Para facilitar la limpieza y evitar que los alimentos se peguen, se puede utilizar papel de horno perforado o vegetal. Evita colocar líquidos o aceite en el fondo de la freidora, ya los líquidos pueden generar humo, malos olores y afectar el funcionamiento. Por último, siempre hay que mantener la freidora de aire sobre una superficie estable, no tocar el aparato mientras está caliente y desconectarla después de usarla.



La freidora de aire es un electrodoméstico eficiente, versátil y práctico. Seguir estos consejos te permitirá maximizar su rendimiento, ahorrar tiempo y reducir el consumo de aceite.

Temperatura de la resistencia

«La posibilidad de cocinar sin aceite, de forma más barata y saludable, ha disparado la venta de freidoras de aire: 1,6 millones solo el año pasado. Aunque en realidad este electrodoméstico es más parecido a un pequeño horno de convección, lo que permite ampliar la lista de recetas, pero también obliga a controlar la temperatura máxima que alcanza la resistencia, sobre todo si se van a cocinar patatas o alimentos ricos en cereales, como unas galletas o un bizcocho», señala la OCU.

Y añade: «cuando las patatas y los alimentos ricos en almidón (habitual en los cereales) se hornean a más de 195 ºC se favorece la formación de acrilamida, una sustancia tóxica y cancerígena. Por eso, para este tipo de alimentos es aconsejable controlar que la temperatura de la resistencia de la freidora se mantiene por debajo de este límite».