Arroz con leche vegano: receta cremosa sin leche ni huevo
Arroz con leche vegano cremoso y fácil: sin lácteos, con todo el sabor de la receta tradicional.
Las mejores recetas veganas fáciles
Recetas veganas para principiantes
Más allá del tofu
El arroz con leche vegano es la mejor prueba de que los postres tradicionales se pueden transformarse en una versión vegetal sin perder ni un poco de sabor. Cremoso, fragante y reconfortante, esta receta de toda la vida también se prepara sin leche de vaca ni huevo, manteniéndose esta textura tan suave que hace que sea tan bueno tradicionalmente.
Es un postre perfecto para las personas veganas, pero también para aquellos que buscan recetas más ligeras o digestivas. La clave es saber elegir bien la drink vegetal y respetar los tiempos de cocción. Si hay tiempo, nos va a quedar un postre tradicional, lleno de recuerdos, pero actualizado a una cocina más sostenible.
Ingredientes básicos
Cómo preparar arroz con leche vegano paso a paso
- Pon en una olla la bebida vegetal junto con la rama de canela y la piel de limón. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir suavemente.
- Añade el arroz, baja el fuego y cocina removiendo a menudo durante unos 30–35 minutos.
- Cuando el arroz esté tierno y la mezcla cremosa, incorpora el azúcar y la vainilla. Remueve bien.
- Cocina 5 minutos más hasta que espese al gusto.
- Retira la canela y el limón. Sirve caliente o frío, según prefieras, espolvoreando canela por encima.
- Al enfriarse, el arroz con leche gana cuerpo, así que tenlo en cuenta antes de apagar el fuego.
Trucos para que quede bien cremoso
- Usa arroz redondo, es el que mejor libera almidón.
- Remueve con frecuencia para evitar que se pegue.
- Si espesa demasiado, añade un poco más de bebida vegetal caliente.
- La bebida de coco aporta más cremosidad, la de avena un sabor más suave.
Un postre vegano que encaja en muchos menús
Este arroz con leche vegano es perfecto como broche final de una comida o como merienda reconfortante. Además, encaja muy bien dentro de un menú vegetal más amplio. Si te interesa seguir explorando recetas sin ingredientes animales, puedes combinarlo con propuestas saladas como Cómo hacer bacon vegano en casa, ideal para desayunos o platos creativos, o con elaboraciones dulces más especiales como el Panettone o pan dulce vegano, perfecto para celebraciones.
Variaciones y presentación
Puedes aromatizar el arroz con leche vegano con ralladura de naranja, añadir pasas durante la cocción o servirlo con fruta fresca. También queda muy bien acompañado de frutos secos picados o un toque de cacao en polvo. Es una receta sencilla que admite muchos pequeños cambios según el gusto de cada persona.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional: unas 1.600–1.700 kcal en total (aprox. 400–425 kcal por ración)
Tipo de cocina: Vegana / Tradicional
Tipo de comida: Postre
El arroz con leche vegano demuestra que la cocina vegetal puede ser igual de cálida y sabrosa que la tradicional.