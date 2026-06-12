Zarangollo murciano con Thermomix: receta tradicional de calabacín, cebolla y huevo

El zarangollo murciano es una receta tradicional, que viene de las conocidas verduras de la huerta murciana. El zarangollo tiene una textura más jugosa, donde las verduras son las verdaderas protagonistas. El huevo aparece para unir los ingredientes y aportar cremosidad, no para formar una estructura compacta.

Es un plato versátil. Puede servirse como entrante, tapa, acompañamiento o incluso como cena ligera acompañado de un buen trozo de pan. Y con Thermomix, además, el proceso resulta especialmente cómodo.

Ingredientes del zarangollo murciano con Thermomix

Algunas recetas de zarangollo incorporan patata, otras no. En Murcia pueden encontrarse ambas versiones sin que exista un consenso absoluto sobre cuál es la auténtica.

Calabacín con piel o sin piel: qué es mejor

Las dos opciones son válidas, aunque la elección cambia ligeramente el resultado.

Si el calabacín es fresco y tiene una piel fina, suele aprovecharse entero. La piel aporta algo más de textura y ayuda a conservar mejor el color del plato.

Cuando los calabacines son grandes o tienen una piel más dura, muchas personas prefieren retirarla para conseguir un acabado más suave. En la práctica, la diferencia es pequeña. Lo más importante sigue siendo utilizar producto fresco y de calidad.

Con patata o sin patata: las dos versiones

El zarangollo más básico prescinde de la patata y deja todo el protagonismo al calabacín y la cebolla.

Sin embargo, también existe una versión muy popular que incorpora patata cortada en láminas finas. El resultado es algo más contundente y recuerda ligeramente a una tortilla de patatas muy jugosa.

Cómo hacer zarangollo con Thermomix paso a paso

La Thermomix facilita especialmente la parte más laboriosa del proceso: cortar y cocinar las verduras de forma uniforme sin necesidad de vigilar constantemente la sartén.

Paso 1: trocear el calabacín — la velocidad clave

El objetivo no es triturar el calabacín, sino obtener trozos pequeños y regulares.

Por eso suele utilizarse una velocidad baja durante pocos segundos. Si se aumenta demasiado la velocidad, la verdura puede acabar excesivamente deshecha antes incluso de empezar la cocción.

Conviene quedarse corto y repetir unos segundos más si fuera necesario.

Paso 2: pochar la cebolla — temperatura y tiempo

La cebolla necesita cocinarse lentamente para desarrollar todo su sabor. Una temperatura moderada permite que se vuelva tierna y ligeramente dulce sin llegar a dorarse en exceso.

Paso 3: añadir el calabacín

Una vez pochada la cebolla, se incorpora el calabacín. Durante la cocción irá soltando parte de su agua natural. Es normal. De hecho, esa humedad es una de las claves de la textura característica del zarangollo.

Paso 4: incorporar los huevos al final

Los huevos se añaden cuando las verduras ya están completamente cocinadas.

Este detalle es importante. Si se incorporan demasiado pronto pueden secarse en exceso y el plato perdería parte de su jugosidad.

El truco para que el zarangollo no quede demasiado triturado

Uno de los errores más frecuentes al preparar zarangollo con Thermomix es excederse con el troceado.

El plato debe conservar cierta estructura. Hay que distinguir la cebolla y el calabacín en cada bocado. Si las verduras terminan convertidas en una especie de puré, el resultado se aleja bastante de la receta tradicional.

Zarangollo con Thermomix vs zarangollo en sartén: diferencias

La versión elaborada en sartén suele permitir un mayor control visual durante toda la cocción. La Thermomix, por su parte, ofrece comodidad y regularidad.

Con qué acompañar el zarangollo murciano

El acompañamiento más habitual sigue siendo el pan. Y tiene sentido. Los jugos que dejan las verduras cocinadas lentamente son difíciles de resistir.

También puede servirse junto a carnes a la brasa, pescados sencillos o embutidos tradicionales. Como tapa, funciona especialmente bien acompañado de una ensalada fresca.

Zarangollo sin Thermomix: cómo hacerlo en sartén

La elaboración tradicional se realiza en una sartén amplia. Primero se cocina la cebolla a fuego suave. Se añade el calabacín y se va haciendo todo a fuego lento. Luego se van agregando los huevos batidos. Rectificar el punto de sal.

Preguntas frecuentes sobre el zarangollo

¿Qué es el zarangollo y de dónde viene?

Es una receta tradicional de la Región de Murcia elaborada principalmente con calabacín, cebolla, huevo y aceite de oliva.

¿Lleva patata el zarangollo murciano?

Depende de la versión. Existen recetas tradicionales con patata y otras que prescinden completamente de ella.

¿A qué velocidad se trocea el calabacín en la Thermomix?

Lo habitual es utilizar velocidades bajas durante pocos segundos para evitar que se triture en exceso.

¿Cuándo se añaden los huevos al zarangollo?

Siempre al final de la cocción, cuando las verduras ya están tiernas.

¿Cuánto aguanta el zarangollo en la nevera?

Bien conservado en un recipiente hermético suele mantenerse en buenas condiciones durante aproximadamente 2 o 3 días. Antes de consumirlo conviene calentarlo suavemente o servirlo a temperatura ambiente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías: 220-280 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 10 g

Calorías totales de la receta: aproximadamente 900-1.100 kcal

Tipo de cocina: Murciana / Española tradicional

Tipo de comida: Entrante, tapa o cena ligera