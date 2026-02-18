Tu casa parecerá un restaurante de lujo: la receta del tiramisú de Dani García que puedes hacer en 10 minutos

La receta de tiramisú de Dani García que puedes hacer en 10 minutos te dejará en shock, puedes tener una casa que parezca un restaurante de lujo. Ha llegado el momento de aprovechar cada detalle de una manera importante, con la mirada puesta a una serie de elementos que llegarán a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Los postres son el punto final de cualquier cena, inician una sobremesa antes de un café que combina a la perfección con este increíble tiramisú. Trasladarás a tus invitados a un lugar realmente sorprendente en estos días en los que cada detalle contará de una forma especial. La combinación de sabores que consigue este experto nos dejará realmente en shock. Será el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser significativos y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Esta receta del tiramisú de Dani García puede ser todo un acierto y se necesitan sólo 10 minutos para hacerlo.

Parecerá un restaurante de lujo tu casa

En 10 minutos puedes hacer esta receta de Tiramisú de Dani García

En el canal cocina, podremos descubrir las recetas de un Dani García que sabe muy bien cómo deleitarnos con unos platos maravillosos. Este tiramisú es la prueba más de que se puede descubrir lo mejor de este tipo de recetas en un abrir y cerrar de ojos, en 10 minutos podremos conseguir un postre impresionante.

Ingredientes:

5 huevos

250 gramos de nata para montar

500 gramos de mascarpone

150 gramos de azúcar

1 paquete de bizcochos de soletilla

Cacao en polvo sin azúcar

Licor de almendra amarga

2 vasos de café

Sirope de chocolate

Sal

Elaboración: