Tu casa parecerá un restaurante de lujo: la receta del tiramisú de Dani García que puedes hacer en 10 minutos
Toma nota de esta increíble receta de tiramisú de Dani García
La receta de tiramisú de Dani García que puedes hacer en 10 minutos. Los postres son el punto final de cualquier cena, inician una sobremesa antes de un café que combina a la perfección con este increíble tiramisú.
Los postres son el punto final de cualquier cena, inician una sobremesa antes de un café que combina a la perfección con este increíble tiramisú. Trasladarás a tus invitados a un lugar realmente sorprendente en estos días en los que cada detalle contará de una forma especial. La combinación de sabores que consigue este experto nos dejará realmente en shock. Será el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser significativos y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Esta receta del tiramisú de Dani García puede ser todo un acierto y se necesitan sólo 10 minutos para hacerlo.
Parecerá un restaurante de lujo tu casa
Tu casa puede parecer un restaurante de lujo con esta receta de restauradores profesionales.
Es hora de conocer la forma de crear un restaurante de lujo en tu casa con este tiramisú de Dani García.
Este tipo de receta es fácil de preparar.
Estaremos pendientes de unos detalles que llegarán sin avisar y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno, en estos días en los que queremos disfrutar sin complicarnos la vida. Esta receta es esencial.
En 10 minutos puedes hacer esta receta de Tiramisú de Dani García
En 10 minutos puedes hacer esta receta de Tiramisú de Dani García
En el canal cocina, podremos descubrir las recetas de un Dani García. Este tiramisú se puede hacer en 10 minutos.
Ingredientes:
Elaboración:
- Separar las yemas de las claras. “Blanqueamos” las yemas con la mitad del azúcar.
- Añadimos el mascarpone a las yemas blanqueadas e incorporamos bien
- Con vaso de túrmix o batidora de mano batimos la nata en punto de semi- montado. Añadimos a la crema de queso.
- Montamos las claras a nieve con pizca de sal. Cuando esté en este punto, añadir el resto del azúcar. Batimos hasta obtener un merengue consistente. Reservamos dos o tres cucharadas de merengue para la presentación. Al resto lo incorporamos a la crema de queso y nata ya a mano y con movimientos envolventes. La incorporación se hará en tres veces para que el merengue no se baje por el peso de la crema de queso.
- Aromatizamos el café frío con un buen chorro de Amaretto (licor de almendra amarga).
- Comenzamos en montaje del Tiramisú. Elegimos una bandeja ancha y plana.
- Regamos un poco el fondo de nuestra bandeja con café aromatizado. Cubrimos el fondo con bizcochos y regamos con el café. Los bizcochos deben estar bien empapados.
- Hacemos una capa con nuestra crema sobre los bizcochos mojados. Volvemos a cubrir con bizcochos, mojamos con café. Cubrimos con otra capa de crema. Por lo menos tres capas debemos hacer para que la presentación sea espectacular.
- Llevamos al congelador dos horas.
- Ponemos el sirope en un biberón. Forramos con papel film un bolígrafo y hacemos unos agujeros en el Tiramisú. Rellenamos los agujeros con sirope de chocolate
- Para terminar, espolvoreamos con cacao amargo y dejamos descansar en nevera la preparación para que todo se asiente bien hasta su consumo.