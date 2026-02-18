Parece mentira pero este restaurante es el mejor de sushi de Málaga y está en un lugar que no te esperas

A veces las mejores recomendaciones para cenar pueden sorprendernos si tenemos en cuenta donde están ubicadas. En Málaga, muchos conductores se han encontrado con algo que no esperaban al parar a repostar: un pequeño puesto de sushi que, sin buscar protagonismo, se ha convertido en uno de los rincones gastronómicos más comentados de la provincia. Todo ello en un lugar que, de entrada, nadie asociaría con comida japonesa. Pero este puesto de comida ya es viral, aparece en muchos vídeos de influencers gastronómicos de Instagram y Tik Tok, así que de alguna manera es el restaurante de sushi por así llamarlo, más deseado de todo Málaga y además, uno de los más económicos.

Los sorprendente es que no deja de ser una caravana en la que podemos comer sushi de especialidad y también el tradicional. Un pequeño negocio donde algunos clientes repiten siempre y otros se acercan por primera vez para probar el que ya se conoce como mejor sushi de Málaga. Y con los meses, el lugar se ha ganado una especie de reputación inesperada. Funciona sin grandes campañas publicitarias, sin diseños cuidadísimos y sin ese despliegue habitual de los restaurantes que buscan viralidad. Este no lo necesita. La clave está en su carta, en la frescura del producto, en la manera artesanal en la que preparan cada pieza y, por supuesto, en la ubicación, porque nada llama tanto la atención como descubrir alta cocina japonesa en medio de una gasolinera.

El restaurante de sushi que nadie espera en Málaga

Para conocer el mejor rincón de Málaga para comer sushi, tienes que ir hasta la estación Shell de Alhaurín de la Torre, donde puedes encontrar la caravana de Hanna Fubuki Sushi Bar. De este modo, entre coches que entran y salen, surtidores iluminados y un ir y venir de clientes, aparece esta carpa donde la gente se sienta a disfrutar de lo que ya es una visita obligada para muchos. El contraste es lo que engancha: un plato de sushi delicadísimo servido a pocos metros de un camión repostando.

Una ubicación insólita que sorprende a todo el que pasa

El concepto sorprende pero lo cierto e que tiene también mucho encanto callejero. La caravana funciona como cocina principal y, al lado, una carpa hace de comedor improvisado sin necesidad de decoración ni de música ambiente. El sushi es el protagonista y todo aquel que llega se siente a pesar de lo austero, muy a gusto.

Platos de sushi desde 3 euros

Otro de los motivos por los que este sitio está arrasando es el precio. En un momento en el que comer fuera supone un gasto importante, encontrar sushi fresco desde 3 euros es casi una rareza. Los edamames, las japo bravas con espuma de kimchi, la flor de ceviche sobre lima o los distintos bol de salmón y atún rojo son sólo algunas de las opciones que encajan en esos precios.

A partir de ahí, la carta se hace de lo más variada destacando por ejemplo:

Makis de atún o salmón desde 3 50 euros.

Uramakis de tartar de salmón, aguacate y langostino o pez limón desde 7 euros.

Uramaki aburi con combinaciones como s,olomillo, ventresca y foie, pez mantequilla, vieira picante o salmón con lima y teriyaki.

Además, los amantes de los cortes finos encuentran usuzukuri desde 12 euros, con opciones de salmón, atún rojo, pez limón, vieira, salmonete o ventresca. Lo llamativo es que, pese a ser un local pequeño, trabajan una variedad sorprenden­te para un negocio instalado en un aparcamiento.

Muchos clientes aseguran que el truco está en la frescura del producto y en el tamaño de las raciones. No son excesivamente pequeñas ni caen en el error de inflar el arroz. Es sushi pensado para disfrutar, no para salir del paso.

El sushi del que todo el mundo habla en redes

El boca a boca ha sido determinante. Las redes están llenas de comentarios que repiten la misma idea: «el mejor sushi de todos», «los conocemos desde que empezaron», «no los cambio por nada». Hay incluso quien hace desvíos en su ruta sólo para parar allí y comprobar (y probar) si realmente está tan bueno como se dice. Y también hay familias que lo han incorporado a sus planes de fin de semana, porque la ubicación facilita aparcar, sentarse rápido y comer sin complicaciones. Esa sensación de descubrimiento, de haber encontrado algo auténtico, explica la fidelidad de sus clientes.

Horarios y dónde está exactamente

El restaurante abre de jueves a domingo, en horario de 20:30 a 23:30 horas, dentro de la gasolinera Shell de Alhaurín de la Torre. Aunque pueda parecer un lugar provisional, el negocio ya se ha consolidado como una parada fija en la zona. Su éxito demuestra que la ubicación no lo es todo: a veces basta con un buen producto, precios honestos y una propuesta que sorprende. Y en este caso, sorprende mucho.