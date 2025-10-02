Rolls a menos de 2 euros: está en Chueca y es la barra de sushi japonesa de la que todo el mundo habla

En pleno corazón de Chueca, uno de los barrios más vibrantes y gastronómicos de Madrid, acaba de abrir sus puertas Chiru, una nueva barra de sushi de la mano de Elena Ma y Michael Chen Bao, un matrimonio con raíces asiáticas y larga tradición familiar en el mundo de la hostelería. El local, situado en la calle de las Infantas 32, junto a la plaza Pedro Zerolo, ofrece una carta muy amplia en la que destacan12 opciones diferentes de hand rolls, conos de alga nori rellenos de arroz, pescado y salsas que se preparan al momento frente al comensal.

Los precios de la barra de sushi van desde los 1,90 euros del surimi chili garlic o tártara hasta los 6,50 euros del wagyu A5, lo que convierte a Chiru en un espacio ideal tanto para picar algo rápido como para disfrutar de una cena completa. Entre las opciones más demandadas se encuentra el hand roll de salmón spicy mayo, con aguacate, huevas de tobiko y cebolla frita, una explosión de sabor que mezcla frescura, cremosidad y un punto crujiente. También destacan propuestas más sofisticadas como la vieira Hokkaido, ahumada y acompañada de mayonesa acevichada, escamas de pan japonés y un toque de lima; o el anguila foie, que combina anguila flambeada en su propia salsa con foie.

Chiru

#restaurante #comerenmadrid #comerbarato #madridbarato ♬ sonido original – Planes brutales @planesbrutales 😱 ACABA DE ABRIR LA BARRA JAPONESA MÁS BARATA DE ESPAÑA y ya es todo un fenómeno: platos desde 1,90€ y con más de ⭐⭐⭐⭐⭐ en sus primeras semanas Son expertos en handrolls 🍣, esos rollitos japoneses que preparan al momento delante de ti, súper rellenos de pescado fresco y salsas deliciosas 🤤 👉 Probamos de todo: salmón con spicy mayo, unagi tuna, wagyu A5, anguila con foie, ebi furai y hasta vieira de Hokkaido. Una auténtica explosión de sabor 🥹 🍣 Y si eres amante de los nigiris, cuidado porque aquí se coronan: el de wagyu A5 fue nuestro favorito, directo al top de Madrid 🍰 Para rematar, también tienen postres caseros que hacen que la experiencia sea ya un 20/10 🪑 Lo guay es la barra pero también tienen mesas para sentarse 💰 Precio: desde 1,90€ (dependiendo de lo que pidas, claro) 📍Chiru – Calle Infantas 32, Madrid (a 1 minuto de Gran Vía) #madrid

Carta

La especialidad de la barra de sushi son los handrolls, con hasta 12 opciones distintas para todos los gustos. Los amantes del salmón tienen varias alternativas: el salmón wakame (con miel, mostaza, aguacate y algas), el spicy mayo con huevas de tobiko y cebolla frita o el salmón crunchy, más sencillo y crujiente con salsa yakiniku. Para quienes prefieren el atún, destacan el unagi tuna, que combina la intensidad del pescado con salsa de anguila y chips de patata, y el sésamo tuna, más sofisticado con almendras crujientes.

Entre las opciones más originales destacan la vieira hokkaido, con mayo acevichada y lima, o el shiitake trufado, ideal para quienes buscan una opción vegetariana. Y, para un bocado más exclusivo, nada supera al wagyu A5, servido con lima y sal en escamas, o a la anguila foie, que aporta un contraste de sabores intensos y delicados.

Los nigiris mantienen la esencia de la cocina japonesa, presentados en dos piezas cuidadosamente elaboradas. Desde el clásico de salmón flambeado con spicy mayo hasta el de wagyu A5 con trufa, pasando por el atún con mayo cítrica o la vieira flambeada, todos se preparan para resaltar el producto fresco y su textura.

El sashimi se ofrece en dos versiones: salmón y atún, ambas con salsa ponzu cítrica que aporta un toque refrescante y equilibra la intensidad del pescado.

La variedad de entrantes es un punto fuerte. Están los tiraditos de salmón y maracuyá, con un guiño a la cocina nikkei; las gyozas de wagyu, delicadas pero llenas de sabor; y los clásicos japoneses como el takoyaki, las famosas bolitas de pulpo. Para los que buscan un toque diferente, los bocaditos de spicy tuna sobre arroz crujiente o los pimientos de padrón estilo japonés sorprenden por su creatividad.

Quien quiera algo más saciante puede optar por propuestas calientes y consistentes. El arroz de ternera y trufa ofrece intensidad, mientras que el arroz pad thai o los Hong Kong noodles acercan sabores más asiáticos y callejeros. El torikatsu y el sando de cerdo glaseado son perfectos para los que buscan texturas crujientes y salsas sabrosas. También se encuentra el ramen Chiru, con caldo de miso de pescado, setas y huevo poché, pensado para reconfortar.

El final se reserva a los postres, donde el clásico japonés mochi convive con propuestas de fusión como el tiramisú de té matcha o la tarta de queso con yuzu, cítrica y ligera. Para los más tradicionales siempre queda la opción de un buen helado.