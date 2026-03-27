Torrijas con natillas: receta casera cremosa y fácil paso a paso
Descubre cómo hacer torrijas con natillas, un postre cremoso y delicioso perfecto para Semana Santa. Receta fácil paso a paso.
Torrijas con almíbar consistente
Torrijas tradicionales con almíbar espeso
Preparar torrijas con almíbar casero denso
Las torrijas son ese postre que huele a casa, a Semana Santa y a meriendas sin prisa. Y si ya de por sí están buenas, imagina añadirles una capa de natillas cremosas… el resultado es puro vicio. No hace falta ser experto en cocina ni complicarse demasiado. Con ingredientes básicos y un poco de cariño, salen de escándalo.
Ingredientes principales
Para las torrijas:
Para las natillas:
- 500 ml de leche
- 3 yemas de huevo
- 80 g de azúcar
- 1 cucharadita de maicena
- Canela en polvo
- Preparación de las torrijas
- Primero infusiona la leche. Ponla a calentar con la canela, el azúcar y la piel de limón. Cuando empiece a hervir, retírala del fuego y deja que temple. Este paso es clave porque le da ese sabor tan característico.
- Mientras tanto, corta el pan en rebanadas de unos dos centímetros. Ni muy finas ni demasiado gruesas.
- Empapa bien el pan en la leche ya templada. Sin prisas. Que absorba todo el sabor. Después pásalo por huevo batido y fríelo en aceite caliente hasta que esté dorado por ambos lados.
- Sácalas y déjalas sobre papel absorbente.
- Sácalas y déjalas sobre papel absorbente.
Cómo preparar las natillas
- Calienta la leche a fuego medio.
- En un bol ve mezclando yemas con maicena y el azúcar hasta tener mezcla homogénea, sin grumos.
- Agrega la leche caliente y lleva al fuego medio.
- Remueve constantemente a fuego medio. Verás cómo espesa poco a poco. En cuanto tenga textura cremosa, retira del fuego. No esperes a que esté demasiado densa porque al enfriar se espesa más.
Si te interesa ajustar la textura perfecta, puedes inspirarte en esta guía sobre cómo hacer almíbar denso para torrijas, que también ayuda a entender mejor los puntos de espesor en postres.
Montaje final
Coloca las torrijas en una fuente y vierte las natillas por encima. Puedes hacerlo cubriéndolas completamente o simplemente añadiendo una buena capa por encima.
Un toque de canela espolvoreada y listo. Deja reposar en la nevera al menos una hora. Frías están espectaculares.
Un toque extra de inspiración
Si te gustan los dulces tradicionales, no está de más probar también recetas como receta de pestiños con anís, canela y sésamo o los clásicos pestiños. Son perfectos para acompañar estas torrijas en una mesa dulce variada.
Consejos rápidos
- Usa pan del día anterior: absorbe mejor la leche y se manejan mucho mejor a la hora de freírlas.
- No frías con el aceite demasiado frío, o quedarán aceitosas. Tampoco frías muchas torrijas en cada tanda, o se va a bajar la temperatura del aceite.
- Las natillas deben quedar suaves, no tipo flan.
- Mejor reposarlas antes de servir. Cambia mucho el sabor.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4-6 personas
Información nutricional (aprox.): 320-380 calorías por torrija con natillas
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Postre