Tarta de zanahoria en Thermomix: receta esponjosa y fácil

La tarta de zanahoria en Thermomix es una de esas recetas que parece más complicada de lo que realmente es. Pero no. Cuando le pillas el punto, se convierte en un básico. Fácil, bastante rápida y con un resultado que suele gustar a todo el mundo.

Tiene ese equilibrio curioso: es dulce, pero no empalagosa. Y la textura… ahí está la clave. Esponjosa, húmeda, con ese toque que la diferencia de otros bizcochos.

Por qué hacerla en Thermomix

La Thermomix simplifica bastante el proceso. Sobre todo al triturar la zanahoria y mezclar los ingredientes de forma uniforme. No necesitas batidoras, ni varios recipientes. Todo va al vaso, paso a paso, sin complicarte.

Además, ayuda a que la masa quede más fina. Y eso se nota luego en el resultado.

Ingredientes básicos

Para una tarta de zanahoria clásica necesitas:

250 g de zanahoria

200 g de harina

150 g de azúcar

3 huevos

100 ml de aceite suave

1 sobre de levadura química

1 cucharadita de canela

Una pizca de sal

Opcional, pero recomendable: nueces troceadas.

Y si quieres darle el toque final, un frosting de queso. No es obligatorio, pero suma bastante.

Cómo hacer tarta de zanahoria en Thermomix paso a paso

Primero, pela y trocea la zanahoria. Tritúrala unos segundos en velocidad alta hasta que quede bien fina. Reserva. Sin lavar el vaso, añade los huevos y el azúcar. Mezcla durante un minuto aproximadamente hasta que veas que cambia ligeramente la textura. Incorpora el aceite y vuelve a mezclar. Echa estos ingredientes y mézclalos: la zanahoria triturada, la harina, la levadura, la canela y la sal. Si vas a usar nueces, este es el momento de añadirlas. Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado. Hornea a 180 ºC durante unos 35-40 minutos. Como siempre, depende del horno. A partir de los 30 minutos, conviene vigilar. Cuando esté lista, deja enfriar antes de desmoldar. Parece obvio, pero mucha gente se adelanta y luego se rompe.

El secreto de que quede esponjosa

Ten en cuenta estos apuntes:

No sobremezclar la masa . Aunque uses Thermomix, no hace falta batir de más. Mezclar lo justo.

. Aunque uses Thermomix, no hace falta batir de más. Mezclar lo justo. Otro punto importante es el aceite . Aporta humedad, que es lo que hace que la tarta no quede seca.

. Aporta humedad, que es lo que hace que la tarta no quede seca. Y la zanahoria, claro. Bien triturada y en la cantidad adecuada.

Variantes que puedes probar

Una de las cosas buenas de esta receta es que admite cambios.

Puedes añadir ralladura de naranja para un toque más fresco. O cambiar parte del azúcar por panela.

También hay quien sustituye la harina por opciones integrales. El resultado cambia un poco, pero sigue funcionando.

Otras ideas

Y aunque no tenga relación directa, si te gustan los postres caseros tradicionales, puedes echar un vistazo a esta tarta de santiago casera, que va por otro camino, pero también es bastante fácil. Si buscas algo más concreto a nivel de alimentación, esta tarta de santiago keto deliciosa puede darte ideas de adaptaciones. Y para los más golosos, una versión como la tarta de santiago con chocolate

siempre inspira a experimentar.

Consejos rápidos que ayudan

No abras el horno antes de tiempo.

Usa un molde adecuado , no demasiado pequeño.

, no demasiado pequeño. Comprueba con un palillo antes de sacar.

Deja reposar antes de cortar.

Son detalles simples, pero evitan errores típicos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + 35-40 minutos de horneado

Porciones: 6-8 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 300-380 kcal por ración (según ingredientes y frosting)

Tipo de cocina: Casera / internacional

Tipo de comida: Postre / merienda

No tiene mucho misterio. Mezclar, hornear y disfrutar. Y cuando la pruebas… normalmente repites.