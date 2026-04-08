Tarta de Santiago en Thermomix: receta tradicional fácil

La tarta de Santiago en Thermomix es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que resulta. Porque sí, parece un postre “de pastelería”, de esos que cuestan más de lo que parece… pero en realidad tiene muy poca complicación. Y con la Thermomix, menos aún.

Además, sigue siendo un clásico. De los que no fallan. Almendra, azúcar, huevo… y ese aroma tan característico que llena la cocina mientras se hornea.

Un dulce tradicional que se adapta a todo

La base de la receta es la misma de siempre. Si alguna vez has probado una buena tarta de santiago casera , ya sabes por dónde van los tiros: textura húmeda, sabor intenso a almendra y ese toque de azúcar glas por encima.

La diferencia aquí es que la Thermomix simplifica todo el proceso. Triturar, mezclar, integrar… lo hace en minutos.

Ingredientes básicos

250 g de almendra molida

200 g de azúcar

4 huevos

Ralladura de limón

1 cucharadita de canela (opcional)

Azúcar glas para decorar

Cómo hacer tarta de Santiago en Thermomix paso a paso

Primero, coloca el azúcar en el vaso y tritúralo unos segundos si quieres hacerlo más fino. No es obligatorio, pero mejora la textura. Agrega los huevos y ve mezclando en la misma thermomix durante unos 30 segundos a velocidad media. Tiene que quedar una mezcla homogénea, sin grumos. Después, incorpora la almendra molida, la ralladura de limón y la canela. Mezcla todo durante unos 15-20 segundos. No hace falta más. Verás que la masa es bastante densa. Es normal. Prepara un molde (mejor desmontable), engrásalo ligeramente y vierte la mezcla. Alisa la superficie. Hornea a 180 º C durante unos 30-35 minutos. Cada horno es distinto, así que conviene vigilar a partir de la media hora. Cuando esté dorada por fuera pero aún jugosa por dentro, ya está. Deja enfriar antes de desmoldar. Esto es importante, porque en caliente es bastante frágil.

El toque final: la cruz de Santiago

Aquí viene la parte más reconocible. Coloca una plantilla con la cruz de Santiago en el centro (puedes hacerla con papel si no tienes una) y espolvorea azúcar glas por encima. Luego retiras la plantilla y queda ese dibujo tan típico.

No cambia el sabor, pero sí la presentación. Y bastante.

Variaciones que puedes probar

Aunque la receta tradicional es la más conocida, hay versiones interesantes.

Por ejemplo, si buscas algo diferente en cuanto a ingredientes, puedes probar esta tarta de santiago keto deliciosa, que adapta la receta a otro tipo de alimentación sin perder demasiado el espíritu original.

También hay opciones más golosas, como esta tarta de santiago con chocolate. No es la versión clásica, pero para los amantes del chocolate puede ser un acierto.

Eso sí, si es tu primera vez, mejor empezar por la básica.

Consejos rápidos que sí ayudan

No son muchos, pero importan:

Usa almendra de buena calidad.

No batas en exceso la mezcla.

Controla bien el horno, sobre todo al final.

Deja enfriar antes de tocarla.

Son detalles simples. Pero marcan la diferencia.

¿Cuándo tomarla?

Casi en cualquier momento. Es típica como postre, claro. Pero también funciona muy bien con café, a media tarde. O incluso en desayunos más especiales.

Además, aguanta bien un par de días si la conservas tapada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos + 30-35 minutos de horneado

Porciones: 6-8 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 350-400 kcal por ración

Tipo de cocina: Española (gallega)

Tipo de comida: Postre

Al final, es de esas recetas que repites. Porque sale bien. Porque gusta. Y porque no te hace perder la tarde entera en la cocina.