Tarta Oreo Royal: receta fácil, cremosa y sin complicaciones

Hay postres que triunfan por pura nostalgia infantil y otros que lo hacen por pereza pura. La clásica tarta Oreo montada con polvos de cuajada Royal pertenece de pleno derecho a este segundo grupo, salvando la tarde sin necesidad de encender el horno ni sufrir por si la mezcla decide no cuajar. Es el típico recurso socorrido para cumpleaños o meriendas improvisadas que, con una cazuela, una batidora y unas horas de nevera, regala una textura firme y cremosa sin exigir artes de repostería fina.

Ingredientes

3 paquetes de galletas Oreo originales, separando el relleno blanco de la galleta negra

50 gramos de mantequilla sin sal derretida en el microondas

500 mililitros de nata líquida para montar con un 35% de grasa

500 mililitros de leche entera de vaca

2 sobres de cuajada en polvo tipo Royal

3 cucharadas soperas colmadas de azúcar blanco común

Cómo hacer una tarta Oreo Royal paso a paso

Abre las galletas de una en una y rescata la crema blanca del centro con la punta de un cuchillo, guardándola en un bol y dejando las galletas vacías en otro recipiente. Tritura las galletas sin relleno dentro de una bolsa resistente usando un rodillo hasta convertirlas en un polvo fino y uniforme. Mezcla ese polvo de galleta con la mantequilla derretida hasta conseguir una textura de arena mojada, y presiona con fuerza en el fondo de un molde desmontable para formar la base. Vierte la leche, la nata, el azúcar y la crema blanca de las Oreo en una cazuela amplia, añade los dos sobres de cuajada Royal y remueve bien con unas varillas para deshacer los grumos antes de poner al fuego. Calienta la mezcla a potencia media sin dejar de remover con paciencia hasta que alcance el hervor y notes cómo empieza a espesar de golpe. Aparta la cazuela del fuego, vierte el líquido templado con mucho cuidado sobre la base de galleta ya compactada y lleva el molde a la nevera al menos cuatro horas.

Trucos para que salga perfecto

El único peligro real de este postre es descuidar las varillas mientras la leche hierve, ya que la cuajada se pega al fondo de la cazuela con una facilidad desesperante.

Si buscas un toque extra de textura, tritura unas cuantas galletas enteras y añádelas a la mezcla caliente justo antes de volcarla; conseguirás un efecto jaspeado muy divertido al cortar.

Variantes de la receta

La repostería fría sin horno es un terreno abonado para la improvisación cuando la despensa anda justa. Si te encantan las galletas de chocolate pero te apetece una textura de tarta de queso más densa, un cheesecake de oreo nunca decepciona en las reuniones de fin de semana. Quienes disfruten exprimiendo los sobres de cuajada para improvisar postres rápidos también pueden preparar una aromática tarta de limón con cuajada royal llena de frescor cítrico, o bien decantarse por una nostálgica tarta de manzana con flan royal que triunfa siempre entre los más clásicos.

Con qué acompañar una tarta Oreo Royal

Al tratarse de un dulce con un perfil bastante goloso, un café negro corto de agua o un vaso de leche fría actúan como el contrapunto perfecto para limpiar el paladar entre bocado y bocado sin saturar.

Cómo conservar una tarta Oreo Royal

Guárdala siempre dentro de la nevera protegida con una campana de plástico o film para evitar que coja olores extraños de otros alimentos. Se mantiene impecable tres o cuatro días sin perder consistencia.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos de elaboración y 4 horas de frío

Porciones: 8 a 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Casera rápida

Tipo de comida: Merienda / Postre

Calorías totales: Cerca de 340 kcal por cada porción