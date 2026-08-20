Tarta napolitana: receta tradicional paso a paso

Hay recetas que parecen concentrar toda la memoria afectiva de una familia en un solo plato. La tarta napolitana, con su juego de texturas y esa combinación inconfundible de masa suave, jamón jugoso y un mar de queso fundido, ocupa un lugar de honor en las mesas donde comer es sinónimo de celebración sin artificios. No hace falta cruzar el océano ni buscar ingredientes imposibles; este clásico de raíces italianas adaptado al recetario rioplatense se gana a cualquiera desde el primer bocado crujiente y caliente.

Ingredientes

1 masa de hojaldre, casera o comprada de buena calidad

300 gramos de jamón cocido cortado en lonchas de grosor medio

400 gramos de queso mozzarella

3 tomates maduros pero firmes al tacto

3 huevos camperos medianos

1 diente de ajo picado fino y unas ramitas de perejil fresco

Orégano seco, sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer una tarta napolitana paso a paso

Extiende la masa para tarta elegida sobre un molde redondo previamente engrasado con mantequilla o cubierto con papel vegetal, pinchando la base con un tenedor para evitar que se hinche demasiado durante el horneado. Precalienta el horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo para asegurar que el fondo quede bien cocido y firme al morder. Cubre la base de la masa con una capa uniforme de lonchas de jamón cocido, solapándolas ligeramente para que no queden huecos vacíos. Trocea o corta en rodajas generosas la mozzarella y distribúyela encima del jamón, intercalando también los tomates cortados en rodajas finas y previamente escurridos de su jugo sobrante. Bate los huevos en un cuenco pequeño con una pizca de sal, pimienta, el ajo y el perejil, y vierte esta mezcla por encima para ligar todos los componentes del relleno. Espolvorea una buena cantidad de orégano seco por toda la superficie e introduce el molde en el horno durante unos treinta o treinta y cinco minutos, hasta que los bordes doren y el queso burbujee con fuerza.

Trucos para que salga perfecto

El gran enemigo de cualquier tarta salada con base de tomate y queso es el exceso de humedad. Para evitar que la masa se ablande y quede cruda en el fondo, corta los tomates un rato antes de empezar y déjalos escurrir sobre papel absorbente con un punto de sal; eso eliminará el agua sobrante de forma eficaz.

Si usas una masa de hojaldre, hornear la base sola durante cinco minutos antes de rellenarla garantiza un resultado mucho más firme al cortarla.

Variantes de la receta

Las opciones saladas permiten jugar con lo que tengas en la nevera, pero si tras este almuerzo te apetece cambiar de registro y hornear algo dulce para la merienda, el recetario tradicional ofrece alternativas maravillosas. Puedes sorprender a los tuyos preparando una nostálgica tarta de la abuela con natillas que nunca falla con los más pequeños, decantarte por la frescura de una ligera tarta de yogur ideal para los días calurosos, o apostar por los matices tropicales de una aromática tarta de coco.

Con qué acompañar una tarta napolitana

Al tratarse de una preparación contundente y rica en quesos fundidos, lo ideal es buscar un contrapunto fresco que limpie el paladar entre bocado y bocado. Una ensalada verde crujiente de hojas de rúcula y brotes tiernos, aliñada únicamente con zumo de limón y un buen aceite de oliva virgen extra, ejerce de compañera perfecta. Un vaso de vino tinto joven o una limonada bien fría completarán el menú sin restar protagonismo al plato principal.

Cómo conservar una tarta napolitana

Cualquier exceso de este producto debe guardarse en un recipiente hermético en el refrigerador después de enfriarse, esta comida se mantendrá fresca por dos o tres días. Para obtener esa sensación crujiente inicial al recalentar es mejor no usar el microondas y tratar de calentar esta comida en una sartén o en el horno por unos minutos.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 6 a 8 raciones

Tipo de cocina: Casera / Tradicional

Tipo de comida: Almuerzo / Cena reconfortante

Calorías totales: Aproximadamente 380 kcal por ración