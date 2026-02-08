Tabla de Mantequilla Gourmet con Hierbas
Con la mantequilla se pueden hacer cantidad de recetas. Un buen ejemplo es esta tabla de mantequilla gourmet con hierbas.
Hay recetas que no necesitan fuego, ni horas en la cocina, ni listas interminables de ingredientes para brillar. La tabla de mantequilla gourmet con hierbas es justo eso: una idea sencilla, elegante y muy actual que demuestra que, cuando el producto es bueno y el gesto es honesto, el resultado habla por sí solo.
Esta preparación convierte algo tan cotidiano como la mantequilla en una experiencia para compartir. Es cremosa, aromática, visualmente atractiva y perfecta para colocar en el centro de la mesa y dejar que cada uno participe. No es una receta para lucirse con técnica, sino para disfrutar del momento, del pan recién cortado y de una conversación que fluye.
Ingredientes
-
250 g de mantequilla de alta calidad, preferiblemente artesanal o de pastoreo
-
1 cucharada de perejil fresco finamente picado
-
1 cucharadita de tomillo fresco
-
1 cucharadita de romero fresco muy picado
-
Ralladura fina de ½ limón
-
Sal marina en escamas, al gusto
-
Pimienta negra recién molida
-
Un chorrito de aceite de oliva virgen extra (opcional)
Para acompañar:
Pan rústico, pan de masa madre, focaccia, crackers artesanos o verduras crudas como rabanitos y zanahorias baby.
Antes de empezar: la importancia de la mantequilla
Aquí no hay lugar para medias tintas: la mantequilla lo es todo. Al ser el ingrediente principal, su calidad marca la diferencia. Una buena mantequilla tiene sabor, aroma y una textura que se deja trabajar con facilidad. Si puedes elegir una mantequilla de pastoreo o artesanal, el resultado final será mucho más profundo y redondo.
Sácala del frigorífico con tiempo. No queremos mantequilla fría ni derretida, sino blanda y maleable, lista para extenderse sin esfuerzo.
Preparación paso a paso
-
Atempera la mantequilla
Déjala a temperatura ambiente durante unos 20 o 30 minutos. Este punto es clave para lograr una textura cremosa y fácil de trabajar.
-
Prepara las hierbas
Lava bien las hierbas frescas y sécalas con cuidado. Pícalas muy finas. Cuanto más pequeñas, mejor se integrarán y más equilibrado será el sabor.
-
Mezcla sin prisas
Ve poniendo la mantequilla en un bol y añade las hierbas, la ralladura de limón, una pizca de sal y pimienta. Mezcla con una espátula o cuchara, suavemente, hasta que todo quede bien repartido. No hace falta batir: buscamos una textura natural, no una crema aireada.
-
Da forma a la tabla
Extiende la mantequilla directamente sobre una tabla de madera o una bandeja plana. Juega con la espátula, crea ondas, pliegues y pequeños relieves. Esta parte no tiene reglas: cuanto más orgánica, más atractiva resulta.
-
Ajusta y remata
Añade unas escamas de sal por encima, un poco más de ralladura de limón y, si te gusta, unas gotas de aceite de oliva virgen extra para dar brillo y un punto extra de sabor.
-
Reposo opcional
Deja la tabla reposar unos 10 minutos a temperatura ambiente. No es obligatorio, pero ayuda a que los aromas se integren mejor.
Consejos que marcan la diferencia
-
Menos es más. No satures la mantequilla con demasiadas hierbas; deben acompañar, no dominar.
-
Textura antes que perfección. No busques una superficie lisa: las imperfecciones hacen que se vea más apetecible.
-
Atrévete a variar. Puedes añadir ajo asado, miel, ralladura de naranja, anchoas muy picadas o incluso flores comestibles.
-
Cuida la temperatura. Servirla demasiado fría le resta gracia; demasiado caliente la vuelve blanda en exceso.
Cómo servirla y disfrutarla
Coloca la tabla en el centro y rodéala de pan cortado, crackers y verduras crudas. La idea es compartir, untar y probar sin formalidades. Es perfecta para abrir una comida, acompañar una copa de vino o simplemente alargar una sobremesa.
Funciona igual de bien en una reunión informal que en una mesa más cuidada. Y eso es parte de su encanto.
Por qué esta receta funciona siempre
La tabla de mantequilla gourmet con hierbas triunfa porque combina sencillez, estética y sabor. No pretende impresionar por compleja, sino por bien pensada. Convierte un gesto cotidiano en algo especial y crea un punto de encuentro alrededor de la mesa.
Una receta honesta, fácil y deliciosa que demuestra que, muchas veces, lo más simple es lo que más se recuerda.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación: 15 minutos (más 10 minutos de reposo opcional)
-
Porciones: 6–8 personas
-
Información nutricional (aprox., total): 1.400 kcal
-
Tipo de cocina: Contemporánea / Gourmet
-
Tipo de comida: Entrante para compartir / Aperitivo