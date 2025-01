Esta receta de apio con mantequilla y queso rallado es otra prueba de que se trata de una verdura notablemente subestimada en la cocina, que se toma en cuenta generalmente como parte de un sofrito, en forma de bastoncito para mojar en salsas, como decoración comestible en cócteles y como ingrediente en distintos guisos, pues se reconoce el sabor que aporta a todas estas preparaciones. Pero no se termina de ver protagonista de su propio plato, como esos actores excelentes que brillan en papeles secundarios, pero no logran acceder a papeles protagónicos, o no les va bien cuando logran uno, como Danny Trejo, o Christoph Waltz.

No es el caso de esta receta, un verdadero éxito como entrante o aperitivo, y una clara demostración de la versatilidad de esta verdura tan socorrida, que es también inolvidable en sopas y cremas, en ensaladas como la marroquí (en las que el apio es acompañado por pimientos, guindillas, cebolla y menta), o en platos de horno, como el gratén de apio y patatas. Se trata de una preparación muy sencilla y que se puede tener lista en menos de una hora, en la que se propone el uso del queso gruyere, pero puede hacerse con otros quesos duros y semiduros. También se pueden sumar, como parte del relleno, nueces y avellanas toscamente troceadas.

Propiedades y nutrientes

Para esta receta lo vamos a gratinar un poco para que se integren perfectamente los sabores. La mantequilla por un lado y en especial el queso rallado serán los encargados de darle a este alimento un sabor aún más intenso. Si quieres preparar un entrante distinto y original, toma nota de este apio con mantequilla y queso rallado, su sabor te atrapará.

El apio es un alimento que tiene una serie de propiedades beneficiosas para el cuerpo. La más destacable es que estimula en gran medida el sistema inmunológico. Una base principal para tener alejar cualquier enfermedad. Son célebres sus beneficios en dietas de adelgazamiento. Contiene una gran cantidad de agua y muy pocas calorías. Es un diurético natural que ayuda a mejorar la digestión. La fibra que contiene el apio es un elemento importante a la hora de combatir el estreñimiento ocasional, también es un gran aliado contra la cistitis y la uretritis.

Lavaremos y pelaremos los tallos, quitando las partes más duras que pueda haber, nos interesa que queden lo más tierno posible. Cuando estén listos prepararemos una cazuela con agua y sal.

Ingredientes:

6 ramas de apio pequeñas o tres grandes

150 gramos de mantequilla

100 gramos de queso gruyere rallado

Agua

Sal

Cómo preparar el apio con mantequilla y queso rallado:

Lavar bien los apios, cortar la parte dura del principio y las partes más delgadas y verdes, y cortar el resto en trozos entre 10 y 15 centímetros de largo. Calentar agua con sal y cuando comience a hervir incorporar los trozos de apio. Tapar la olla y bajar el fuego a medio una vez que hierva de nuevo. Cocinar de esta manera cerca de 30 minutos, para que no se ablanden demasiado. Retirar del agua cuando estén tiernos, escurrir y colocar con cuidado en una fuente o bandeja para hornear. Echar pedacitos de mantequilla en cada trozo de apio y encima el queso gruyere rallado, o cualquier otro queso que se prefiera, y gratinar en el horno durante 10 minutos a 180°C.

Información nutricional: 1142 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligeros

No dejes de preparar este delicioso y crujiente apio con mantequilla y queso rallado, y sírvelo como entrante o como parte de un picoteo, verás cómo desaparece rápidamente de la mesa, pues es una verdadera tentación, y prueba con otros rellenos utilizando esta verdura firme y con personalidad como base.