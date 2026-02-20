Romanesco en Thermomix: recetas fáciles y saludables paso a paso

El romanesco tiene algo hipnótico. Lo miras y parece más una figura geométrica perfecta que una verdura. Verde intenso, lleno de espirales, a medio camino entre el brócoli y la coliflor… y muchas veces lo compramos solo porque es bonito. Luego llega la pregunta de siempre: “¿Y ahora qué hago con esto?”

Si tienes Thermomix, la respuesta es sencilla: lo que quieras. Porque esta verdura, además de vistosa, es agradecida. Se cocina rápido, combina con casi todo y, lo mejor, es ligera y saludable. No hace falta complicarse demasiado para que quede rica.

Vamos a verlo con ideas fáciles y reales, de las que sí apetece hacer entre semana.

Romanesco al vapor: básico pero resultón

A veces lo más simple es lo que mejor funciona. Cortas el romanesco en ramilletes, lo colocas en la Varoma y lo dejas cocinar unos 20-25 minutos a temperatura Varoma. Sin más misterio.

Cuando está tierno (pero firme, que no se deshaga), lo aliñas con un buen aceite de oliva, un chorrito de limón y una pizca de sal. Y ya tienes un plato ligero que funciona como guarnición o como cena suave.

Es perfecto para acompañar platos más contundentes. Por ejemplo, si un día te animas con una Fabada asturiana tradicional, el romanesco al vapor te equilibra el menú y te deja la conciencia un poco más tranquila.

Crema de romanesco: reconfortante y ligera

En el vaso de la Thermomix sofríes un poco de cebolla con aceite, añades el romanesco troceado, una patata pequeña y cubres con caldo de verduras. Cocinas unos 20 minutos a 100 ºC y luego trituras hasta que quede suave.

El resultado es una crema verde, fina y muy reconfortante. Si quieres darle un toque más cremoso, puedes añadir un chorrito de leche o bebida vegetal. No hace falta más.

Romanesco gratinado: cuando quieres algo más contundente

Primero lo cocinas al vapor en la Thermomix. Después lo colocas en una fuente de horno y lo cubres con una buena salsa blanca. Aquí es donde entra en juego la Bechamel Thermomix para croquetas y lasaña, que sale cremosa y sin grumos casi sin esfuerzo.

Un poco de queso rallado por encima, unos minutos de gratinado… y listo. El romanesco pierde ese aire “demasiado sano” y se convierte en un plato completo que gusta incluso a quien dice que no le entusiasman las verduras.

Por otro lado, queda muy bien como acompañamiento de platos con carácter, como el Pollo al curry Thermomix. El contraste funciona: proteína sabrosa y verdura ligera.

El romanesco absorbe muy bien los sabores, así que no tengas miedo de experimentar.

¿Por qué incluirlo más en el menú?

Más allá de lo estético, el romanesco es bajo en calorías y rico en fibra y vitamina C. Es saciante, ligero y fácil de digerir. No es una verdura “aburrida” si se prepara bien.

Y con la Thermomix todo es más cómodo: controlas tiempos, temperatura y textura sin estar pendiente constantemente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Entre 25 y 40 minutos, según la receta elegida.

Porciones:

Aproximadamente 4 personas.

Información nutricional (aproximada):

Romanesco al vapor: ~120 kcal por ración.

Crema de romanesco: ~170-200 kcal por ración.

Romanesco gratinado con bechamel: ~350-400 kcal por ración.

Tipo de cocina:

Cocina casera saludable.

Tipo de comida:

Plato principal ligero o guarnición.

En definitiva, el romanesco en Thermomix es de esas opciones que parecen sencillas… y lo son. Pero bien hechas, se convierten en platos que repites. Y eso, al final, es lo que cuenta.