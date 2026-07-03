Recetas de bizcocho de yogur: las mejores para hacer un bizcocho esponjoso y fácil

Estas recetas de bizcocho son ideales para hacer en casa. No hacen falta básculas ni utensilios especiales. Con esa base tan sencilla han ido apareciendo infinidad de versiones con frutas, chocolate o distintos métodos de cocción. Da igual si utilizas un horno convencional, una olla programable, una sartén o una freidora de aire: siempre hay una receta adaptada a lo que tengas en casa.

Las mejores recetas de bizcocho de yogur

Bizcocho de yogur clásico

Es la receta que nunca falla. Su miga es tierna, el sabor resulta suave y combina igual de bien con un café que con un vaso de leche. Si buscas la versión tradicional, puedes seguir esta receta paso a paso.

Bizcocho de yogur de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano mantiene la esencia del bizcocho de toda la vida, aunque incorpora pequeños detalles que ayudan a mejorar el resultado sin complicar la elaboración. Puedes consultar su versión aquí:

Bizcocho de yogur más esponjoso

Conseguir un bizcocho ligero tiene más que ver con la técnica que con los ingredientes. Un batido adecuado y algunos trucos sencillos marcan la diferencia.

Bizcocho de yogur con naranja

La naranja aporta aroma desde el primer momento.

Bizcocho de yogur con manzana

La manzana consigue que el interior permanezca especialmente jugoso incluso un par de días después de hornearlo.

Bizcocho de yogur con plátano

Cuando hay plátanos demasiado maduros, esta receta suele ser la mejor solución. Aportan dulzor natural y una textura muy tierna.

Bizcocho de yogur con pepitas de chocolate

Las pepitas de chocolate siempre dan un toque mágico.

Bizcocho de yogur en freidora de aire

La freidora de aire también permite obtener un buen bizcocho. Basta con utilizar un molde adecuado y controlar el tiempo de cocción para conseguir una superficie dorada y un interior esponjoso.

Bizcocho de yogur en olla

Las ollas programables facilitan mucho la preparación porque mantienen una temperatura constante. El resultado suele ser un bizcocho uniforme y muy jugoso, incluso si no tienes demasiada experiencia.

Bizcocho de yogur en sartén

Aunque sorprenda, también puede hacerse sin horno. Cocinado lentamente y con la sartén bien tapada, el bizcocho sube de forma uniforme y conserva una textura muy agradable.

Cómo hacer un bizcocho de yogur perfecto

El famoso vaso del yogur sigue siendo uno de los grandes aciertos de esta receta porque evita errores con las cantidades. Conviene utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente y no trabajar la harina más de lo necesario.

El horno debe mantenerse alrededor de los 180 °C y es mejor resistir la tentación de abrir la puerta antes de tiempo. Cuando un palillo sale limpio, el bizcocho ya está listo para enfriarse sobre una rejilla.

Errores al hacer un bizcocho de yogur

Muchos problemas tienen solución antes incluso de empezar. Utilizar huevos fríos, añadir demasiada levadura o batir en exceso la masa puede hacer que el resultado sea más compacto de lo esperado. Otro error muy habitual consiste en abrir el horno durante los primeros minutos, algo que suele hacer que el bizcocho pierda volumen.

Cómo conservar un bizcocho de yogur

Si permanece bien envuelto, aguanta perfectamente varios días a temperatura ambiente. Si hace calor, mejor hasta una semana en la nevera. En porciones se puede congelar.

Preguntas frecuentes sobre el bizcocho de yogur

¿Por qué no sube el bizcocho de yogur?

La causa suele estar en una levadura que ha perdido eficacia, una temperatura incorrecta del horno o unos ingredientes demasiado fríos.

¿Cómo hacer un bizcocho de yogur más esponjoso?

Trabaja la masa lo justo, utiliza ingredientes a temperatura ambiente y respeta el tiempo de horneado. Son pequeños detalles que realmente se notan.

¿Se puede hacer sin horno?

Sí. Tanto la freidora de aire como una olla programable o una sartén permiten preparar un bizcocho de yogur con muy buenos resultados.

¿Cuánto dura un bizcocho de yogur casero?

Bien conservado, mantiene su textura durante tres o cuatro días. Si se congela correctamente, puede durar varias semanas sin apenas perder calidad.