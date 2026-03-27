Con qué aceite se fríen las torrijas: guía completa y consejos

Puede parecer una tontería, pero no lo es. El aceite que uses para freír las torrijas cambia bastante el resultado final. Sabor, textura, incluso el aroma… todo influye. Y aquí suele haber debate. ¿Aceite de oliva? ¿De girasol? ¿Mezcla? Vamos a verlo con calma.

Aceite de oliva: el clásico

Si hablamos de tradición, el aceite de oliva gana por goleada. Es el que se ha usado siempre en muchas casas. Sobre todo el de oliva suave. ¿Por qué? Porque aguanta bien las altas temperaturas y aporta un ligero sabor que combina muy bien con la leche, la canela y el limón.

Eso sí, si usas uno demasiado intenso (tipo virgen extra potente), puede dominar el sabor. No es lo ideal si buscas unas torrijas más suaves.

Aceite de girasol: más neutro

Aquí entra la otra opción habitual. El aceite de girasol. Tiene una ventaja clara: no aporta sabor. Esto hace que la torrija sepa más a lo que tiene que saber: leche infusionada, azúcar, canela…

Además, es más económico. Y eso, cuando fríes varias tandas, también se nota.

¿Entonces cuál es mejor?

Depende de lo que busques.

Si quieres un toque tradicional, con más carácter, el aceite de oliva suave funciona muy bien.

Si prefieres algo más neutro, limpio, el de girasol es perfecto.