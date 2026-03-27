Con qué aceite se fríen las torrijas: guía completa y consejos
Descubre con qué aceite se fríen las torrijas para que queden perfectas. Consejos clave para un resultado crujiente y sabroso.
Receta de torrijas con almíbar consistente
Torrijas tradicionales con almíbar espeso
Preparar torrijas con almíbar casero denso
Puede parecer una tontería, pero no lo es. El aceite que uses para freír las torrijas cambia bastante el resultado final. Sabor, textura, incluso el aroma… todo influye. Y aquí suele haber debate. ¿Aceite de oliva? ¿De girasol? ¿Mezcla? Vamos a verlo con calma.
Aceite de oliva: el clásico
Si hablamos de tradición, el aceite de oliva gana por goleada. Es el que se ha usado siempre en muchas casas. Sobre todo el de oliva suave. ¿Por qué? Porque aguanta bien las altas temperaturas y aporta un ligero sabor que combina muy bien con la leche, la canela y el limón.
Eso sí, si usas uno demasiado intenso (tipo virgen extra potente), puede dominar el sabor. No es lo ideal si buscas unas torrijas más suaves.
Aceite de girasol: más neutro
Aquí entra la otra opción habitual. El aceite de girasol. Tiene una ventaja clara: no aporta sabor. Esto hace que la torrija sepa más a lo que tiene que saber: leche infusionada, azúcar, canela…
Además, es más económico. Y eso, cuando fríes varias tandas, también se nota.
¿Entonces cuál es mejor?
Depende de lo que busques.
Hay quien mezcla ambos y no es mala idea. Consigues equilibrio entre sabor y ligereza.
Temperatura: el verdadero secreto
Más allá del tipo de aceite, hay algo aún más importante: la temperatura. Si el aceite está frío, las torrijas absorben demasiado y quedan aceitosas.
Si está demasiado caliente, se doran por fuera demasiado rápido y quedan crudas por dentro.
El punto ideal está entre 170 y 180 °C. Si no tienes termómetro, hay un truco sencillo: introduce un pequeño trozo de pan. Si burbujea suavemente, está listo.
Cómo mejorar el sabor del aceite
Un detalle muy de abuela: aromatizar el aceite antes de freír. Puedes añadir una piel de limón o una rama de canela mientras se calienta. Luego la retiras y fríes normalmente. El resultado es un aroma mucho más rico.
Este truco se usa también en otros dulces tradicionales como la receta de pestiños con anís, canela y sésamo o los clásicos pestiños, donde el aceite juega un papel clave.
¿Y después de freír?
No lo olvides: papel absorbente. Siempre. Nada más sacar las torrijas, colócalas sobre papel para eliminar el exceso de aceite. Este paso marca mucho la diferencia en la textura final.
Después ya puedes rebozarlas en azúcar y canela o añadirles algún extra.
El toque final: almíbar o no
Aquí ya entramos en gustos. Hay quien prefiere las torrijas tal cual, recién fritas. Y otros que no conciben la receta sin un buen almíbar por encima.
Si eres de los segundos, puedes probar estas Torrijas con almíbar espeso, que quedan especialmente jugosas.
Y si quieres controlar bien la textura, te vendrá bien aprender Cómo hacer almíbar denso para torrijas. No tiene mucho misterio, pero cogerle el punto exacto cambia bastante el resultado.
Errores comunes
- Usar el mismo aceite demasiadas veces. Acaba afectando al sabor.
- Freír demasiadas torrijas a la vez. Baja la temperatura del aceite.
- No escurrir bien. Resultado: torrijas pesadas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30-40 minutos
Porciones: 4-6 personas
Información nutricional (aprox.): 350-400 calorías por torrija (según el aceite y el acabado)
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Postre / merienda