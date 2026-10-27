Pizza con forma de calabaza para Halloween: receta fácil
Descubre cómo hacer una pizza con forma de calabaza para Halloween, una receta fácil y original para toda la familia.
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Llega octubre y las cenas informales en casa piden a gritos un toque de misterio y diversión alrededor de la mesa. Si estás cansado de las típicas empanadas o sándwiches con forma de fantasma, transformar una buena base de masa en una hortaliza gigante es una jugada maestra que nunca falla. Hay que tomarse con diversión el hecho de manchar la cocina de harina en estas fechas, jugando con los ingredientes para montar cenas temáticas que dejen a los invitados con la boca abierta antes incluso de dar el primer bocado.
Ingredientes para preparar una pizza con forma de calabaza
Si lo que te apetece es disfrutar ampliando el repertorio de la noche encontrarás inspiración fantástica explorando otras recetas de pizza para Halloween que convierten la cena en un auténtico espectáculo visual. Un pimiento verde italiano servirá para recortar el rabito superior de la calabaza.
Cómo hacer una pizza de Halloween paso a paso
El proceso arranca estirando la masa sobre una hoja de papel de horno, trabajándola con las yemas de los dedos en lugar del rodillo para conservar las burbujas interiores que garantizan una textura ligera.
Extendemos la salsa de tomate de forma uniforme por la superficie y cubrimos con la mozzarella, sin miedo a llegar hasta los bordes.
Si te apetece experimentar con combinaciones de sabores más allá del clásico embutido, echar un vistazo a una elegante pizza de calabaza y queso de cabra te abrirá un abanico de matices otoñales delicioso para otras ocasiones.
Cómo dar forma de calabaza a la masa de pizza
Aquí es donde reside el truco estético principal de la receta. Antes de añadir los ingredientes o justo al estirar la masa, recortamos los contornos superiores con un cuchillo afilado para redondear las esquinas y simular los abombamientos típicos de una calabaza madura.
Para marcar los gajos característicos sin que se deformen durante el horneado, podemos colocar tiras de papel de aluminio arrugadas presionando ligeramente los surcos, o simplemente pellizcar la masa hacia dentro en varios puntos estratégicos.
La idea no es buscar una simetría industrial, sino conseguir esa silueta orgánica y rechoncha tan reconocible del otoño.
Qué ingredientes utilizar para decorar la pizza de Halloween
La superficie horneada se transforma en un lienzo en blanco para dar rienda suelta a la creatividad más terrorífica. Con rodajas de pepperoni cortadas en forma de triángulos afilados podemos dibujar ojos saltones y una sonrisa tétrica con dientes irregulares sobre el mar de queso fundido.
Los más audaces que busquen llevar la ambientación al límite pueden inspirarse con una auténtica Spooky Pizza de Halloween para añadir detalles con aceitunas negras picadas o tiras finas de pimiento que simulen telarañas y cicatrices.
Cuánto tiempo hay que hornear la pizza con forma de calabaza
Con el horno precalentado a máxima potencia, idealmente a 220 o 240 grados, situando la bandeja directamente en la parte más baja para que la base coja cuerpo rápido, introducimos nuestra obra de arte. El tiempo de cocción oscila habitualmente entre los 12 y los 15 minutos, vigilando de cerca que los bordes adquieran un tono dorado tostado sin que el queso se arrebate demasiado.
Sacamos del horno, colocamos el rabito de pimiento verde en la parte superior y dejamos reposar un par de minutos antes de cortarla en porciones humeantes.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos de amasado y montaje + 15 minutos de horno
Porciones: 4 a 6 raciones generosas
Información nutricional: Unas 350 kcal por porción (aproximadamente 1.750 kcal totales para toda la pizza grande)
Tipo de cocina: Italiana casera con un toque creativo
Tipo de comida: Cena informal / Pica-pica de Halloween