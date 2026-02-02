Pastel San Valentín Thermomix: receta fácil y esponjosa

Si tienes Thermomix y te apetece preparar algo dulce para San Valentín, este pastel esponjoso es justo lo que estás buscando. Es fácil, no tiene pasos raros y queda tan bien que parece sacado de una pastelería. Además, no necesitas pasar horas en la cocina ni ensuciar mil utensilios, algo que siempre se agradece.

Este pastel es perfecto para compartir en una cena especial, una merienda romántica o incluso como detalle dulce hecho en casa. Tiene una textura ligera, un sabor suave y combina genial con casi cualquier relleno o cobertura. Vamos, que es una base todoterreno que siempre funciona.

Ingredientes que vas a necesitar

La lista es sencilla y probablemente ya tengas casi todo en casa. Eso también forma parte de la magia de esta receta.

4 huevos tamaño M

200 g de azúcar

120 ml de aceite de girasol o aceite suave

120 ml de leche

250 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química (16 g)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Una pizca de sal

Para decorar después, puedes usar azúcar glas, chocolate fundido, nata montada, crema ligera o fruta fresca.

Cómo preparar el pastel en Thermomix sin complicarte

Empieza precalentando el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Engrasa un molde redondo de unos 20–22 cm y resérvalo. Coloca la mariposa en las cuchillas de la Thermomix. Añade los huevos y el azúcar y programa 6 minutos / 37 °C / velocidad 4. Este paso es clave para que el pastel quede aireado y ligero. Cuando termine, vuelve a programar 6 minutos / velocidad 4, esta vez sin temperatura. A continuación, incorpora el aceite, la leche, la vainilla y la ralladura si decides usarla. Mezcla 15 segundos / velocidad 3, solo para integrar. Ahora añade la harina tamizada junto con la levadura y la sal. Mezcla 10 segundos / velocidad 3. Si ves que queda algún resto sin mezclar, termina con la espátula, con movimientos suaves y envolventes. Vierte la masa en el molde, alisa un poco la superficie y lleva al horno. Hornea durante 35–40 minutos. Cuando pinches con un palillo y salga limpio, el pastel estará listo. Déjalo reposar unos 10 minutos y después desmolda sobre una rejilla para que se enfríe del todo.

Ideas sencillas para hacerlo más especial

Una vez frío, este pastel admite mil versiones. También queda genial cubierto con chocolate fundido o una crema ligera teñida en tonos rosados.

Incluso puedes usar moldes con forma de corazón para que el resultado sea todavía más especial sin añadir trabajo extra.

Consejos prácticos que ayudan mucho

Usa huevos a temperatura ambiente para que monten mejor. Respeta los tiempos de batido con la mariposa, ya que ahí está la clave de la esponjosidad. No abras el horno antes de los primeros 30 minutos y deja que el pastel se enfríe completamente antes de cortarlo o decorarlo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + 40 minutos de horno

Porciones: 8–10 raciones

Información nutricional (aprox. total): 3.100 kcal el pastel completo

Tipo de cocina: Repostería casera / Española

Tipo de comida: Postre

Este pastel de San Valentín con Thermomix es de esos que no fallan: fácil, esponjoso y muy agradecido. Perfecto para compartir sin prisas y disfrutar del momento, que al final es lo que de verdad importa.