La cocina de fusión real raras veces nace de un experimento estridente en un laboratorio gastronómico; casi siempre surge del encuentro natural entre la despensa de casa y la intuición frente a la sartén. La combinación de pasta italiana con mantequilla y miso blanco (shiro miso) es el ejemplo perfecto de esta alquimia. La clásica técnica transalpina del mantecato, emulsionar la grasa con el almidón del agua de cocción, encuentra en la fermentación japonesa su mejor aliado. El resultado es un plato aterciopelado, con una profundidad salada y golosa que recuerda al mejor fettuccine al burro, pero elevado por ese matiz profundo de umami que solo la soja fermentada sabe aportar.

Ingredientes

320 g de pasta larga o corta (spaghetti, bucatini, rigatoni o mafaldine)

50 g de mantequilla sin sal de buena calidad

2 cucharadas generosas de pasta de miso blanco (shiro miso)

2 dientes de ajo grandes, muy picados o laminados finos

1 cucharada de salsa de soja suave

40 g de queso parmesano o pecorino recién rallado

Pimienta negra recién molida al gusto

2 tallos de cebolleta fresca (solo la parte verde, cortada en rodajas finas)

Opcional para servir: furikake, alga nori en tiras o semillas de sésamo tostado

Cómo hacer pasta cremosa de miso y mantequilla paso a paso

Cocer la pasta al dente: Pon a calentar una olla con abundante agua. Añade sal con moderación, ya que el miso y el queso aportarándante punto salino. Cuatza la pasta hasta que le falten dos minutos para el tiempo recomendado por el fabricante. Sofreír el ajo en mantequilla: Mientras la pasta se cocina, derrite la mitad de la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio. Incorpora el ajo picado y deja que se dore ligeramente sin llegar a quemarse, desprendiendo su aroma. Disolver el miso: Agrega el miso blanco y la salsa de soja a la sartén. Incorpora inmediatamente un cazo (unos 100 ml) del agua hirviendo de la pasta. Remueve con varillas pequeñas o espátula hasta que la pasta de miso se disuelva por completo y se cree una base líquida sin grumos. Poner a punto de sal. Mantecar y emulsionar: Pasa la pasta directamente a la sartén con ayuda de unas pinzas, guardando el resto del agua de cocción. Añade el resto de la mantequilla, el queso rallado y otro cazo de agua. Saltea a fuego vivo removiendo sin parar en círculos. El almidón, la mantequilla y el queso se transformarán en una salsa sedosa y brillante que napa la pasta. Emplatar y decorar: Apaga el fuego. Sirve de inmediato en platos hondos, espolvorea con la cebolleta fresca, un toque de furikake o nori y abundante pimienta negra recién molida.

Trucos para que salga perfecto

Utiliza preferentemente miso blanco (shiro miso). Es más suave, dulce y menos salado que el miso rojo o negro, permitiendo que la mantequilla mantenga su protagonismo sin que la salsa resulte abrumadora o excesivamente amarga.

La clave del éxito reside en la temperatura durante el mantecado. Nunca dejes que la sartén se seque por completo: si notas que la salsa se vuelve pegajosa o pesada, añade un hilo extra de agua con almidón hasta recuperar la fluidez deseada.

Variantes de la receta

Si quieres añadir un contraste crujiente y vegetal, puedes saltear unos champiñones Portobello o setas shiitake junto con el ajo antes de añadir la base de líquido. La afinidad entre las setas y el umami del miso es sencillamente imbatible.

Para los amantes del picante, una cucharadita de pasta de guindilla coreana (gochujang) o unas gotas de aceite de chile casero al final aportan una nota ahumada espectacular.

Con qué acompañar la pasta de miso y mantequilla

Teniendo en cuenta la riqueza y la cremosidad del plato lo más apropiado para servir sería algo fresco y agrio que limpie el paladar. Una ensalada verde que consiste en hojas verdes amargas como la rúcula o la rúcula con un aderezo de vinagre de arroz y jengibre hace una gran combinación.

Almacenamiento de la pasta

Dado que este plato es una salsa emulsionada preparada usando mantequilla y almidón perderá su consistencia después de enfriarse y por lo tanto está destinada a ser consumida justo después de su preparación. Los restos deben ser almacenados en un recipiente hermético en la nevera.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Fusión japonesa-italiana

Tipo de comida: Almuerzo / Cena rápida

Información nutricional: Aporte energético total aproximado de la receta: 1.840 kcal (alrededor de 460 kcal por ración).