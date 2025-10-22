Recetas con shiitake: cómo cocinar esta seta asiática paso a paso
Descubre cómo cocinar setas shiitake con recetas fáciles, sabrosas y llenas de sabor asiático. Te dejamos algunas ideas.
Siitakes salteadas con verduras y salsa de soja
Las setas shiitake son uno de los ingredientes más apreciados en la cocina oriental. Procedentes de Asia, sobre todo de Japón y China, destacan por su textura firme y su sabor intenso, con un punto terroso que realza cualquier plato. Además, son ricas en proteínas, antioxidantes y minerales, lo que las convierte en un alimento tan sabroso como saludable. En esta receta aprenderás a preparar un salteado de shiitake con verduras y salsa de soja, un plato sencillo, rápido y lleno de matices que combina muy bien con arroz, pasta o carnes ligeras.
Ingredientes
Para cuatro personas:
Preparación paso a paso
- Limpieza de las setas
Retira la tierra de las shiitake con un paño húmedo o un cepillo suave. Evita mojarlas en exceso para que no pierdan su textura. Si usas shiitake secas, ponlas en remojo en agua caliente unos veinte minutos, escúrrelas y sécalas con papel de cocina. Quita los tallos, que suelen ser duros, y corta los sombreros en láminas medianas.
- Corte de las verduras
Pela la zanahoria y córtala en bastones finos. Haz lo mismo con el pimiento y el calabacín. La cebolla puedes cortarla en tiras. Lo importante es que las piezas sean similares en tamaño para que se cocinen de forma uniforme.
- Primer salteado
Calienta el aceite en una sartén amplia o un wok. Añade el ajo y el jengibre, y sofríelos unos segundos hasta que empiecen a desprender aroma. No los dejes dorar demasiado.
- Cocinar las setas
Incorpora las shiitake y saltea durante unos seis o siete minutos. Irán soltando su jugo y tomando un tono dorado. Cuando empiecen a caramelizarse ligeramente, sabrás que están en su punto.
- Agregar las verduras
Añade la cebolla, la zanahoria, el pimiento y el calabacín. Cocina todo junto unos cinco minutos, removiendo con frecuencia. Las verduras deben quedar tiernas pero con un ligero punto crujiente.
- Incorporar las salsas
Añade la salsa de soja, la de ostras y la miel. Mezcla bien para que las verduras y las setas se impregnen del sabor. Cocina dos o tres minutos más, hasta que el líquido se reduzca y espese ligeramente. Ajusta la sal y la pimienta según tu gusto.
- Emplatado y presentación
Apaga el fuego y espolvorea las semillas de sésamo y el cebollino picado. Sirve el salteado caliente, acompañado de arroz blanco o fideos salteados. También puedes usarlo como guarnición de carnes o tofu a la plancha.
Conclusión
Cocinar setas shiitake es una forma sencilla de dar un toque diferente a tus platos. Su sabor profundo y su textura carnosa las convierten en una alternativa ideal para quienes buscan recetas ligeras pero llenas de carácter.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: Alrededor de 160 calorías por ración. Fuente de proteínas vegetales, fibra y antioxidantes. Baja en grasas saturadas.
Tipo de cocina: Asiática contemporánea
Tipo de comida: Plato principal o guarnición vegetariana