Recetas con shiitake: cómo cocinar esta seta asiática paso a paso

Las setas shiitake son uno de los ingredientes más apreciados en la cocina oriental. Procedentes de Asia, sobre todo de Japón y China, destacan por su textura firme y su sabor intenso, con un punto terroso que realza cualquier plato. Además, son ricas en proteínas, antioxidantes y minerales, lo que las convierte en un alimento tan sabroso como saludable. En esta receta aprenderás a preparar un salteado de shiitake con verduras y salsa de soja, un plato sencillo, rápido y lleno de matices que combina muy bien con arroz, pasta o carnes ligeras.

Ingredientes

Para cuatro personas:

300 gramos de setas shiitake frescas (o deshidratadas y rehidratadas previamente)

1 pimiento rojo mediano

1 zanahoria grande

1 calabacín

1 cebolla morada o blanca

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de sésamo o aceite de oliva suave

3 cucharadas de salsa de soja reducida en sal

1 cucharada de salsa de ostras (opcional, para un sabor más profundo)

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de miel o azúcar moreno

Semillas de sésamo tostado para decorar

Cebollino o perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

Limpieza de las setas

Retira la tierra de las shiitake con un paño húmedo o un cepillo suave. Evita mojarlas en exceso para que no pierdan su textura. Si usas shiitake secas, ponlas en remojo en agua caliente unos veinte minutos, escúrrelas y sécalas con papel de cocina. Quita los tallos, que suelen ser duros, y corta los sombreros en láminas medianas. Corte de las verduras

Pela la zanahoria y córtala en bastones finos. Haz lo mismo con el pimiento y el calabacín. La cebolla puedes cortarla en tiras. Lo importante es que las piezas sean similares en tamaño para que se cocinen de forma uniforme. Primer salteado

Calienta el aceite en una sartén amplia o un wok. Añade el ajo y el jengibre, y sofríelos unos segundos hasta que empiecen a desprender aroma. No los dejes dorar demasiado. Cocinar las setas

Incorpora las shiitake y saltea durante unos seis o siete minutos. Irán soltando su jugo y tomando un tono dorado. Cuando empiecen a caramelizarse ligeramente, sabrás que están en su punto. Agregar las verduras

Añade la cebolla, la zanahoria, el pimiento y el calabacín. Cocina todo junto unos cinco minutos, removiendo con frecuencia. Las verduras deben quedar tiernas pero con un ligero punto crujiente. Incorporar las salsas

Añade la salsa de soja, la de ostras y la miel. Mezcla bien para que las verduras y las setas se impregnen del sabor. Cocina dos o tres minutos más, hasta que el líquido se reduzca y espese ligeramente. Ajusta la sal y la pimienta según tu gusto. Emplatado y presentación

Apaga el fuego y espolvorea las semillas de sésamo y el cebollino picado. Sirve el salteado caliente, acompañado de arroz blanco o fideos salteados. También puedes usarlo como guarnición de carnes o tofu a la plancha.

Conclusión

Cocinar setas shiitake es una forma sencilla de dar un toque diferente a tus platos. Su sabor profundo y su textura carnosa las convierten en una alternativa ideal para quienes buscan recetas ligeras pero llenas de carácter.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: Alrededor de 160 calorías por ración. Fuente de proteínas vegetales, fibra y antioxidantes. Baja en grasas saturadas.

Tipo de cocina: Asiática contemporánea

Tipo de comida: Plato principal o guarnición vegetariana