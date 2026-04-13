Pa de pessic Thermomix: bizcocho esponjoso fácil paso a paso

El pa de pessic es uno de esos clásicos que nunca fallan. Un bizcocho sencillo, sin complicaciones, pero con ese toque esponjoso que lo hace especial. Muy típico en Cataluña y perfecto tanto para desayunos como para meriendas.

Lo bueno es que con Thermomix todo resulta más fácil. Menos esfuerzo, resultados más constantes… y sin renunciar a ese sabor tradicional de siempre.

Si buscas un bizcocho ligero, que suba bien y quede suave, esta receta es justo lo que necesitas.

Ingredientes

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina de trigo

1 cucharadita de levadura química (opcional, tradicionalmente no lleva)

1 pizca de sal

Ralladura de limón (opcional)

Paso a paso con Thermomix

Primero, coloca la mariposa en las cuchillas. Añade los huevos y el azúcar. Programa 6 minutos a 37 °C, velocidad 4. Este paso es clave porque aquí se monta la mezcla y se consigue esa textura aireada. Después, repite otros 6 minutos a la misma velocidad pero sin temperatura. Esto ayuda a que la mezcla coja más volumen. A continuación, añade la harina tamizada, la pizca de sal y la ralladura de limón si decides usarla. Mezcla durante unos 4 segundos a velocidad 3. Solo lo justo. No te pases, porque perderías el aire que acabas de incorporar. Vierte la masa en un molde previamente engrasado o con papel de horno. Hornea a 180 °C durante unos 25-30 minutos. Sin abrir el horno durante los primeros 20 minutos. Esto es importante para que no se baje. Cuando esté listo, deja enfriar antes de desmoldar. Parece obvio, pero aquí es donde muchos bizcochos se rompen.

Trucos para que quede esponjoso de verdad

Aquí está la clave del pa de pessic.

El secreto está en montar bien los huevos con el azúcar . Cuanto más aire tenga esa mezcla, mejor subirá el bizcocho. Por eso es importante respetar los tiempos.

. Cuanto más aire tenga esa mezcla, mejor subirá el bizcocho. Por eso es importante respetar los tiempos. Otro detalle: la harina, mejor tamizada . Así se integra mejor y evita grumos.

. Así se integra mejor y evita grumos. Y cuidado al mezclar. Hazlo suave. Sin prisas. Si mezclas demasiado, pierdes volumen.

También influye el horno. Cada uno es un mundo. Cubre con aluminio para que no se dore demasiado la superficie.

Variaciones que puedes probar

Aunque el pa de pessic tradicional es bastante simple, admite algunos cambios.

Puedes añadir un poco de cacao en polvo para hacer una versión de chocolate. O incorporar yogur para darle un punto más húmedo.

para hacer una versión de chocolate. O incorporar yogur para darle un punto más húmedo. Acompáñalo de macedonia de frutas o glasea con azúcar glas.

Otra opción es abrirlo por la mitad y rellenarlo con mermelada o crema. Se convierte en algo más elaborado sin complicarse demasiado.

¿Cuánto dura y cómo conservarlo?

En un recipiente hermético o bien tapado , podrás disfrutar tres días de tu bizcocho.

, podrás disfrutar tres días de tu bizcocho. Si hace mucho calor, mejor en la nevera. Aunque eso puede hacer que pierda algo de esponjosidad.

Un truco: si al día siguiente lo notas un poco seco, puedes calentarlo unos segundos en microondas. Recupera bastante bien la textura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40-45 minutos

Porciones: 6-8 personas

Información nutricional: Aproximadamente 950 kcal totales (según ingredientes)

Tipo de cocina: Catalana

Tipo de comida: Postre / desayuno

Un clásico que siempre funciona. Perfecto para el día a día. O para cuando te apetece algo casero sin complicarte demasiado.