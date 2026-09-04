Morros de cerdo: receta tradicional fácil y muy sabrosa

Hay días en los que uno llega a casa con el piloto automático puesto, deseando resolver la comida sin meterse en demasiados enredos pero negándose en rotundo a tirar de precocinados tristes. La cocina de diario anos pide piezas nobles pero agradecidas, esas que no exigen una máster class de alta cocina y que, sin embargo, salvan un almuerzo familiar con solvencia. Si un solomillo de cerdo al horno nos saca de un apuro cuando vamos con la hora pegada a los talones, decantarse por una jugosa paleta de cerdo al horno cambia las reglas del juego si buscamos melosidad pura.

Si te gustan los platos tradicionales y con sabor, no te pierdas un buen solomillo en salsa de la abuela.

Ingredientes

1 pieza de carne de morros de cerdo

3 dientes de ajo de la huerta

1 cebolla grande y jugosa

1 vaso generoso de vino blanco seco de calidad

2 ramitas de romero fresco y otras tantas de tomillo

Aceite de oliva virgen extra y sal marina gruesa al gusto

Una pizca de pimienta negra recién molida

Cómo hacer la receta paso a paso

Salpimentar la pieza de carne por todos sus costados, masajeándola ligeramente con las manos para que las especias se adhieran bien a la superficie. Precalienta una sartén grande o una olla de hierro fundido y luego agrega suficiente aceite. Dora la carne hasta que quede uniformemente dorada, sellando sus jugos. Saca la carne y ponla en una bandeja para hornear. También agrega las cebollas picadas, el ajo que hayas aplastado junto con las hierbas secas. Agrega el vino blanco y deja que los jugos de la sartén se desglasen sobre la carne mientras mezclas con el fondo de la bandeja. Hornea la carne en el horno precalentado a 180 grados por cuarenta minutos, dándole la vuelta a la mitad para que quede uniformemente asada. Saca la carne después de cuarenta minutos de asar. Déjala reposar por unos diez minutos para que se corte correctamente.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una carne jugosa reside en el respeto absoluto a los tiempos de reposo antes del corte. Si nos precipitamos con el cuchillo nada más sacarla de la fuente caliente, los jugos internos se desparramarán por la tabla y la pieza perderá esa textura tierna que buscamos.

Conviene también elegir un vino blanco que nos bebiéramos con gusto en la mesa, porque el alcohol se evapora pero los matices del caldo se quedan concentrados en la salsa.

Variantes de la receta

Aquellos que quieran un sabor dulce pueden usar dos cucharaditas de miel o unas gotas de jugo de naranja en la base del proceso de cocción.

Otra adición ampliamente utilizada es el uso de patatas cortadas en trozos al inicio del proceso de asado donde serán cocinadas gradualmente con la carne y el vino.

Con qué acompañar la receta

Una guarnición de puré de patata casero con mantequilla absorbe de maravilla la salsa de la cocción. También funciona de lujo una ensalada de hojas verdes con un aliño ligero de limón para aportar contraste frente a la contundencia de la carne asada.

Cómo conservar la receta

Mete lo que reste de la comida en un tupper dentro de la nevera durante tres o cuatro días.

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