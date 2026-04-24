Lubina en airfryer receta fácil y jugosa en pocos minutos
Lubina en airfryer receta fácil y jugosa con resultado perfecto en pocos minutos sin apenas aceite.
Lubina al vapor
Lubina a la vasca
Lubina al horno con patatas y cebolla
La lubina en airfryer se ha convertido en una de esas recetas que salvan cualquier comida sin complicaciones. Es rápida, limpia y, lo mejor, el pescado queda realmente jugoso si se hace bien. Nada de resecarlo. Aquí la clave está en controlar tiempos y no pasarse con la temperatura.
Además, si ya te gusta preparar platos como la lubina al horno, esta versión te va a encajar perfecto. Es incluso más rápida y ensucia muchísimo menos.
Cómo hacer lubina en airfryer paso a paso
Lo primero es elegir una buena lubina. Puede ser entera (abierta en libro) o en lomos. Si puedes pedir en la pescadería que te la dejen lista para cocinar, mejor. Así te ahorras tiempo.
Ingredientes básicos:
Preparación:
- Empieza precalentando la airfryer a 180 ºC durante unos 3 minutos. Mientras, seca bien la lubina con papel de cocina. Este paso parece tonto, pero ayuda a que quede mejor textura.
- Después, ponle sal y pimienta al gusto. Puedes añadir un poco de ajo picado y unas gotas de limón si te gusta ese toque fresco. Un chorrito de aceite por encima y listo.
- Coloca la lubina en la cesta, preferiblemente con la piel hacia abajo. Cocina durante unos 10-12 minutos, dependiendo del tamaño. Si es más grande, puede necesitar 14 minutos. No hace falta darle la vuelta.
- Cuando esté lista, verás que la carne se separa fácilmente y está blanca y jugosa. Ese es el punto perfecto.
Trucos para que quede realmente jugosa
Aquí es donde mucha gente falla. La lubina es delicada, y si te pasas, se seca.
Un par de detalles que marcan la diferencia:
- No la cocines demasiado tiempo.
- Usa un poco de aceite, pero sin pasarte.
- Si tu airfryer es muy potente, baja a 170 ºC.
- Puedes poner una rodaja de limón encima para mantener humedad.
- También puedes añadir unas verduras en la base (calabacín, cebolla fina, pimiento). Así sueltan jugo y el pescado queda aún más sabroso.
Si te gustan recetas con más salsa o sabor marinero, siempre puedes probar la lubina a la marinera, que es otra historia, pero muy rica.
Mira esta receta de lubina rellena de gambas, aunque ya requiere algo más de preparación.
¿Cuánto tarda realmente?
Muy poco. Ese es uno de sus puntos fuertes.
- Preparación: 5 minutos
- Cocinado: 10-12 minutos
En menos de 20 minutos tienes un plato completo. Y sin horno, sin sartén, sin apenas limpiar.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de cocinado: 10-12 minutos
Porciones: 2 personas
Calorías totales aproximadas: 450-500 kcal (receta completa)
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal saludable
Una receta sencilla, rápida y que funciona. Poco más se le puede pedir.