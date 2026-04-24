Lubina en airfryer receta fácil y jugosa en pocos minutos

La lubina en airfryer se ha convertido en una de esas recetas que salvan cualquier comida sin complicaciones. Es rápida, limpia y, lo mejor, el pescado queda realmente jugoso si se hace bien. Nada de resecarlo. Aquí la clave está en controlar tiempos y no pasarse con la temperatura.

Además, si ya te gusta preparar platos como la lubina al horno, esta versión te va a encajar perfecto. Es incluso más rápida y ensucia muchísimo menos.

Cómo hacer lubina en airfryer paso a paso

Lo primero es elegir una buena lubina. Puede ser entera (abierta en libro) o en lomos. Si puedes pedir en la pescadería que te la dejen lista para cocinar, mejor. Así te ahorras tiempo.

Ingredientes básicos:

1 lubina (unos 400-600 g)

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Ajo (opcional)

Limón (opcional)

Perejil

Preparación:

Empieza precalentando la airfryer a 180 ºC durante unos 3 minutos. Mientras, seca bien la lubina con papel de cocina. Este paso parece tonto, pero ayuda a que quede mejor textura. Después, ponle sal y pimienta al gusto. Puedes añadir un poco de ajo picado y unas gotas de limón si te gusta ese toque fresco. Un chorrito de aceite por encima y listo. Coloca la lubina en la cesta, preferiblemente con la piel hacia abajo. Cocina durante unos 10-12 minutos, dependiendo del tamaño. Si es más grande, puede necesitar 14 minutos. No hace falta darle la vuelta. Cuando esté lista, verás que la carne se separa fácilmente y está blanca y jugosa. Ese es el punto perfecto.

Trucos para que quede realmente jugosa

Aquí es donde mucha gente falla. La lubina es delicada, y si te pasas, se seca.

Un par de detalles que marcan la diferencia:

No la cocines demasiado tiempo.

Usa un poco de aceite , pero sin pasarte.

, pero sin pasarte. Si tu airfryer es muy potente, baja a 170 ºC.

Puedes poner una rodaja de limón encima para mantener humedad.

para mantener humedad. También puedes añadir unas verduras en la base (calabacín, cebolla fina, pimiento). Así sueltan jugo y el pescado queda aún más sabroso.

Si te gustan recetas con más salsa o sabor marinero, siempre puedes probar la lubina a la marinera, que es otra historia, pero muy rica.

Mira esta receta de lubina rellena de gambas, aunque ya requiere algo más de preparación.

¿Cuánto tarda realmente?

Muy poco. Ese es uno de sus puntos fuertes.

Preparación: 5 minutos

Cocinado: 10-12 minutos

En menos de 20 minutos tienes un plato completo. Y sin horno, sin sartén, sin apenas limpiar.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocinado: 10-12 minutos

Porciones: 2 personas

Calorías totales aproximadas: 450-500 kcal (receta completa)

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal saludable

Una receta sencilla, rápida y que funciona. Poco más se le puede pedir.