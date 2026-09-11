Lasaña de boniato: receta diferente, saludable y llena de sabor

Renovar los platos de cuchara y horno en casa exige a veces huir de las típicas placas de pasta de lasaña de siempre, para buscar alternativas que sorprendan en la mesa. Sustituir la base tradicional por láminas finas de tubérculo aporta un matiz dulzón y meloso que combina de maravilla con rellenos salados intensos, demostrando que la cocina creativa no requiere ingredientes imposibles. Prueba también la lasaña de calabacín, donde el protagonismo recae por completo en el producto fresco de temporada.

Ingredientes

3 boniatos medianos de carne firme y alargados

400 gramos de carne picada de ternera o una mezcla equilibrada de cerdo y ternera

1 cebolla grande y dos dientes de ajo picados finos

400 mililitros de tomate triturado natural

200 mililitros de bechamel casera ligera

150 gramos de queso rallado fundente para gratinar

Aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada

Cómo hacer lasaña de boniato paso a paso

Pelar los boniatos y cortarlos longitudinalmente en láminas finas y uniformes con ayuda de una mandolina para asegurar que se cocinen de manera homogénea. Cocinar las láminas de boniato al vapor o durante unos minutos en el microondas para ablandarlas ligeramente sin que lleguen a romperse. Ir rehogando cebolla y ajo bien picados en sartén generosa en aceite hasta dorar, sin quemar. Agregar la carne picada, salpimentar y seguir cocinando. La carne tiene que irse soltando. Verter el tomate triturado sobre la carne, bajando el fuego para dejar que chup-chup reduzca la salsa durante quince minutos. Poner a punto de sal todo el conjunto de la mezcla. Montar la lasaña alternando capas de láminas de boniato en la base de una fuente apta para horno, el ragú de carne y una fina capa de bechamel. Terminar con una capa superior de boniato, cubrir con el resto de la bechamel, repartir el queso rallado y hornear a 180 grados durante 15 minutos hasta gratinar.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir que el plato mantenga la estructura al servirlo pasa por controlar el grosor de las láminas, ya que si resultan demasiado gruesas la lasaña quedará dura, mientras que un corte excesivamente fino se deshará al primer toque de tenedor. Si te gusta aprovechar al máximo las texturas suaves de este tubérculo, puedes inspirarte en la cremosidad de este clásico parmentier de boniato para ajustar el punto exacto de cocción previo.

Variantes de la receta

Modificar el relleno interior resulta sumamente sencillo según lo que guardes en la nevera o prefieras para cada ocasión. Los amantes de los sabores marinos pueden inspirarse en combinaciones sofisticadas como las de una lasaña de marisco adaptando el relleno de crustáceos y pescado blanco. Otra opción vegetariana excelente consiste en sustituir la carne por espinacas salteadas con piñones y queso de cabra desmigado entre las capas de verdura.

Con qué acompañar lasaña de boniato

La contundencia de este plato principal pide a gritos un acompañamiento fresco y ligero que limpie el paladar entre bocado y bocado. Una ensalada crujiente de hojas verdes con brotes tiernos, nueces y una vinagreta suave de cítricos equilibra perfectamente el dulzor natural del boniato.

Cómo conservar lasaña de boniato

Guardar las porciones sobrantes en la nevera resulta muy cómodo si utilizas un recipiente hermético bien cerrado donde aguantarán en perfecto estado hasta tres días. A la hora de recalentar, el microondas funciona bien para el día a día, aunque pasarla unos minutos por el horno devuelve el punto crujiente al queso gratinado de la superficie. Evita congelar el conjunto montado en crudo porque el boniato pierde su estructura al descongelarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Casera moderna y de aprovechamiento

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal

Información nutricional: Aproximadamente 520 kilocalorías totales por ración individual, variando según la cantidad de grasa empleada en el sofrito y el queso.