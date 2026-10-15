Huevos al horno con feta y tomates cherry: el desayuno fácil inspirado en la pasta viral

Aquella famosa pasta horneada con un bloque entero de queso feta y tomates cherry que arrasó en internet tenía un mérito indiscutible: la fórmula funcionaba de maravilla. Al asarse, la acidez punzante del tomate se abraza con la grasa salada del queso para montar una salsa espectacular casi sin esfuerzo. Adaptar esa misma idea al desayuno o a un brunch pausado era el paso lógico. Aquí no hace falta cocer pasta; el truco está en cascar unos huevos directamente sobre esa crema rústica y dejar que el calor del horno remate la jugada. Obtenemos un plato mediterráneo, vistoso y con un juego de texturas increíble.

Ingredientes

200 g de queso feta

300 g de tomates cherry

3 o 4 huevos grandes

2 dientes de ajo pelados y laminados finos

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra de calidad

1 cucharadita de orégano seco o tomillo fresco

Una pizca ligera de sal fina

Pimienta negra recién molida

Hojas de albahaca fresca para el toque final

Cómo hacer huevos al horno con feta y tomates cherry paso a paso

Precalienta el horno a unos 200 º C con calor tanto arriba como abajo Busca una fuente refractaria de barro o cristal y coloca el bloque de feta justo en el centro. Sazonar los tomates. Distribuye los tomates cherry enteros alrededor del queso. Agrega el ajo laminado, riega con el aceite de oliva y espolvorea el orégano, la pimienta y esa pizca justa de sal sobre la verdura. Mete la fuente a media altura durante 20 minutos. El punto clave es que la piel del tomate empiece a chasquear y el queso adquiera un tono levemente dorado y suave al tacto. Saca la fuente con cuidado. Con un tenedor, aplasta ligeramente el feta y parte de los cherrys para que sus jugos emulsionen con el aceite. Con una cuchara, abre 3 o 4 huecos en esa mezcla rústica. Casca un huevo en cada espacio reservado. Vuelve a hornear entre 5 y 8 minutos. Ojo aquí: la clara debe quedar cuajada pero la yema tiene que permanecer cremosa y fluida. Saca del horno, reparte la albahaca fresca picada y sirve inmediatamente, bien caliente.

Trucos para que salga perfecto

No ahorres en la calidad del queso. Esos bloques etiquetados como «queso para ensalada» suelen ser de leche de vaca y vienen cargados de agua, lo que diluye la salsa en lugar de crear una crema densa. El feta auténtico con D.O. marca toda la diferencia.

Si notas que los tomates sueltan demasiado líquido al asarse, déjalos un par de minutos más en el primer horneado antes de aplastarlos; así se evapora el exceso de humedad y los sabores se concentran.

Variantes de la receta

Toque picante: Añade unas hojuelas de chile seco o un pellizco de pimentón picante al aceite antes de hornear. Estilo oriente medio: Agrega un punto de comino molido y un poco de cebolla picada para acercarlo a un shakshuka rústico.

Con qué acompañar los huevos al horno con feta

No le des muchas vueltas: necesitas un buen pan de masa madre con corteza crujiente y miga bien alveolada. La salsa que queda en la fuente no perdona quedarse sin mojar. Opción tostada: Rebanadas gruesas de pan de centeno o barra rústica bien tostadas.

Cómo conservar esta preparación

Los huevos con la yema líquida no responden bien al recalentado, así que lo ideal es comer el plato según sale del horno. Si te sobra parte de la base de feta y tomates antes de echar los huevos, puedes guardarla en un tupper en la nevera hasta tres días. Para aprovecharla, caliéntala en una sartén, haz un hueco, casca un huevo fresco y tápalo dos minutos a fuego medio.

Información nutricional

La fuente completa suma unas 1.080 calorías totales.

Dividido en dos porciones abundantes, los valores por ración quedan así: Calorías por porción: ~540 kcal

Proteínas: 24 g por porción (48 g en la receta completa)

Grasas: 42 g por porción (84 g en total)

Hidratos de carbono: 12 g por porción (24 g totales, procedentes del tomate)

Ficha de la receta

Tiempo de preparación:10 minutos (más 25 minutos de horneado)

Porciones: 2

Tipo de cocina: dieta mediterránea