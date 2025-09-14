Cómo hacer huevos divorciados: receta original del desayuno tradicional de México y rico en proteínas

La receta original del desayuno más tradicional de México, rico en proteínas y fácil de prepararse, estos huevos divorciados son un manjar que se prepara en menos de 10 minutos. Hemos llegado a ese punto en el que necesitamos apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un plus que hasta la fecha no subíamos que podríamos tener en cuenta. Es momento de apostar claramente por un elemento que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días.

El huevo se ha convertido en nuestro mejor aliado para cuidarnos. Una proteína que podemos descubrir lo que nos está descubriendo una de esas recetas tradicionales de aprovechamiento. Es un plato de bajo coste que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es cuestión de ponernos manos a la obra. Con una opción que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la realidad puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en consideración.

Un desayuno tradicional de México rico en proteínas

Este desayuno puede ser una cena rápida o una comida de esas que podemos preparar en un abrir y cerrar de ojos. Es hora de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que acabarán marcando la diferencia.

Habrá llegado ese día en el que nos centraremos en preparar nuestras propias recetas, buscando inspiración en zonas lejanas. Cada país tiene, en general, unos ingredientes comunes que no dudan en apostar por un extra de buenas sensaciones que acabarán siendo esenciales.

Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Es el momento de poner sobre la mesa algunos detalles que acabarán marcando la diferencia. Un cambio a la hora de cocinar bien que puede acabar marcando la diferencia.

Podremos apostar claramente por un cambio que acabará convirtiéndose en aquello que queremos y más, llega ese cambio que puede ser el que nos marque muy de cerca. Con algunas novedades que serán las que tendremos por delante en estas próximas jornadas.

Así es cómo se hacen los huevos divorciados

Esta receta es una de las más deseadas en México, podremos empezar a crear una serie de detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios. Es hora de crear este plato que será un auténtico comodín, no sólo para desayunar, sino que también, podemos crear de la mano de un extra en el que todo puede ser posible.

Ingredientes:

8 huevos

8 tortillas de maíz

¼ de taza de aceite

½ cebolla

4 tomates

2 dientes de ajo

2 chiles serranos

2 jalapeños

8 tomates verdes

½ taza de cilantro

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar los huevos divorciados:

Cortar a la mitad la media cebolla. En una plancha bien caliente, poner a cocinar la cebolla, los ajos, los chiles, los tomates verdes y rojos. Cuando estén bien asados, preparar las salsas: para la roja, poner en el vaso de la licuadora el cuarto de cebolla, los 4 tomates rojos, un punto d esal, un diente de ajo y los chiles serranos. Licuar, y en una sartén echar un chorrito de aceite y sofreír. Salpimentar y cocinar hasta que espese un poco. Reservar caliente. Para la salsa verde, hacer el mismo procedimiento con los tomates verdes, un diente de ajo, la otra mitad de cebolla y los jalapeños. Agregar el cilantro y licuar, sofreír durante cinco minutos y reservar caliente. Freír las tortillas, escurrir en papel absorbente. Freír los huevos de dos en dos y dar un punto de sal. Poner en los platos dos tortillas fritas, y a continuación un huevo sobre cada una. Bañar un huevo con salsa roja y el otro con la verde. Colocar en medio una columna de lo que apetezca: frijoles negros, refritos, chilaquiles, etc.

Estos huevos mezclados con su salsa son una delicia que se sirve sobre esas tortillas fritas que puedes comprar ya hechas o hacer. Te proponemos también la receta de las clásicas tortillas de trigo que seguro que te ayudarán a crear deliciosos desayunos, cenas o comidas como estas.

Ingredientes:

100 gramos de harina de maíz

100 gramos de harina de trigo

Sal

270 ml de agua templada, más o menos

Elaboración: