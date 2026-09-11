Helado de castañas: receta cremosa y original para sorprender

Llevar los sabores del bosque más profundo al terreno de los postres fríos supone un giro inesperado que conquista cualquier sobremesa. La castaña, tradicionalmente ligada al calor de las brasas invernales, demuestra una versatilidad fascinante cuando se transforma en una crema helada de textura sedosa y perfil aromático inconfundible. Olvidarse de los frutos secos clásicos abre la puerta a propuestas de auténtica autoría donde el dulzor tostado cobra protagonismo absoluto.

No te pierdas esta técnica para unas buenas castañas asadas en casa siguiendo métodos tradicionales, o bien decantarse por unas castañas al horno que concentran al máximo sus azúcares naturales antes de cualquier elaboración.

Del mismo modo que un refrescante helado de arándanos rompe esquemas con su acidez frutal, este postre micológico revoluciona el congelador con notas rústicas y sofisticadas.

Ingredientes

400 gramos de castañas ya peladas y cocidas

300 mililitros de nata líquida para montar con 35% de materia grasa

200 mililitros de leche entera fresca

120 gramos de azúcar panela o blanquilla

4 yemas de huevo camperas

Una cucharadita de extracto de vainilla natural

Una pizca generosa de sal marina fina

Cómo hacer helado de castañas paso a paso

Triturar las castañas cocidas junto con la leche entera en el vaso de la batidora hasta obtener un puré fino, denso y totalmente libre de grumos. Calentar el puré obtenido en una cazuela a fuego suave junto con la mitad del azúcar y la vainilla, removiendo constantemente con unas varillas durante cinco minutos. Montar las yemas de huevo en un bol hondo junto con el resto del azúcar hasta que adquieran un tono blanquecino y una consistencia espumosa. Verter una pequeña parte del puré caliente sobre las yemas sin dejar de batir para templarlas, incorporando después el resto de la mezcla poco a poco. Devolver todo el líquido a la cazuela a fuego muy bajo, cocinando sin que llegue a hervir mientras se remueve hasta que la crema nape la cuchara. Dejar enfriar la mezcla por completo, montar la nata bien fría e integrarla con movimientos envolventes antes de llevar la preparación al congelador o a la heladera eléctrica.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para evitar la formación de cristales de hielo indeseados reside en batir la mezcla cada cuarenta minutos durante las primeras tres horas de congelación si no se dispone de una máquina heladera. Emplear castañas recién asadas o cocidas en casa en lugar de purés comerciales aporta un matiz tostado auténtico que define la personalidad del postre.

Variantes de la receta

Quienes busquen un contraste goloso pueden incorporar un hilo de caramelo salado o trocitos de castaña confitada directamente en la mezcla antes de la congelación final. También resulta excelente perfumar la base láctea con un toque de canela en rama o un chorrito de ron añejo.

Con qué acompañar helado de castañas

Una teja de almendra crujiente o unas galletas de mantequilla rotas aportan un contrapunto de textura excelente al servir las bolas en cuencos individuales. Funciona de maravilla también coronando una tarta de manzana templada o acompañado por unas gotas de chocolate negro fundido.

Cómo conservar helado de castañas

Se mantiene en óptimas condiciones durante un par de semanas dentro del congelador si se almacena en un recipiente hermético de cierre estanco cubierto con film de contacto para evitar quemaduras por frío. Conviene retirarlo del frío cinco minutos antes de servir para recuperar su cremosidad original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos más tiempo de congelación

Porciones: 6 comensales

Tipo de cocina: Heladería artesanal de autor

Tipo de comida: Postre o merienda especial

Calorías totales: Aproximadamente 275 kcal por ración