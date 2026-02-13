Recetas de pasta

Guiso de macarrones: receta casera y reconfortante

Macarrones
Guiso de macarrones.
Guiso de macarrones: receta casera reconfortante, perfecta para toda la familia.

Hay platos que no necesitan presentación. El guiso de macarrones es uno de ellos. Huele a cocina de casa, a comida hecha sin prisas y a cucharadas que reconfortan. No es la típica pasta rápida con tomate y listo. Aquí hablamos de macarrones cocinados dentro del propio caldo, absorbiendo sabor poco a poco, quedando melosos y llenos de carácter.

Es una receta sencilla, sí, pero tiene ese punto especial que la convierte en un clásico de diario. Ideal para días frescos o para cuando simplemente apetece algo contundente y sabroso.

Ingredientes

  • 300 g de macarrones

  • 200 g de carne picada (cerdo y ternera)

  • 1 cebolla

  • 1 pimiento verde

  • 2 dientes de ajo

  • 2 tomates maduros rallados

  • 1 litro de caldo de carne

  • 1 hoja de laurel

  • 1 cucharadita de pimentón

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

Paso a paso sin complicaciones

  1. Empieza por el sofrito. En una cazuela amplia, añade un buen chorrito de aceite y sofríe la cebolla, el pimiento y el ajo bien picados. No tengas prisa; cuanto más despacio se hagan, más sabor aportarán.
  2. Añade la carne picada y remueve hasta que esté bien suelta y dorada. Incorpora el pimentón y enseguida el tomate rallado para que no se queme. Cocina unos minutos hasta que el conjunto espese ligeramente.
  3. Agrega la hoja de laurel y vierte el caldo caliente. Cuando rompa a hervir, añade los macarrones directamente. Aquí está el secreto: se cuecen dentro del guiso, no aparte. Remueve de vez en cuando para que no se peguen y deja que absorban el caldo.
  4. En unos 10-12 minutos estarán listos. Si los prefieres más caldosos, añade un poco más de caldo. Si te gustan más espesos, deja que reduzcan unos minutos extra.Macarrones

Consejos que marcan la diferencia

  • Un buen caldo es fundamental. Si es casero, mejor.
  • Remueve con suavidad para evitar que la pasta se agarre al fondo.
  • Prueba de sal al final; el caldo puede estar ya bien sazonado.
    Este tipo de platos recuerdan mucho a otros guisos tradicionales. Si te gustan las recetas de cuchara con sabor intenso, puedes probar el Guiso casero de conejo con vino en olla rápida, que también apuesta por ese fondo potente y reconfortante.

    Otra opción muy popular es la Receta de guiso de patatas con espinazo de cerdo, perfecta para quienes disfrutan de sabores tradicionales y contundentes.

    Y si quieres algo más especial para una ocasión diferente, el Guiso de venado con salsa montañesa ofrece un perfil más intenso y profundo.

    Variaciones para darle tu toque

    Este guiso admite cambios sin problema. Puedes añadir chorizo en rodajas para un punto más potente, incorporar zanahoria en dados para aportar dulzor o incluso sustituir la carne por verduras si buscas una versión más ligera.

    Un poco de queso rallado por encima justo antes de servir también funciona muy bien. Se funde con el calor del guiso y le da un extra de cremosidad.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Tiempo de cocción: 20 minutos
    Tiempo total: 35 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional aproximada por ración:

    • Calorías totales: 480 kcal

    • Proteínas: 22 g

    • Grasas: 18 g

    • Hidratos de carbono: 55 g

    Estos valores pueden variar ligeramente según los ingredientes utilizados y la cantidad de aceite añadida.

    Tipo de cocina: Cocina tradicional española
    Tipo de comida: Plato principal

    El guiso de macarrones demuestra que la pasta también puede ser plato de cuchara. Es fácil, económico y muy resultón. Con ingredientes básicos y un poco de mimo en el sofrito, tienes una comida completa que gusta a casi todo el mundo.

