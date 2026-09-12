Escalivada catalana: receta tradicional con verduras asadas al estilo catalán

La gastronomía mediterránea atesora elaboraciones donde la simplicidad del producto fresco se convierte en la auténtica protagonista indiscutible del plato. La escalivada catalana representa ese triunfo de la huerta, logrando que la cocción lenta de las verduras al calor de la lumbre o el horno concentre sus jugos naturales hasta alcanzar una melosidad inigualable. Aunque el proceso tradicional exige paciencia, el resultado final compensa con creces cada minuto invertido, recordando a técnicas clásicas como las que se detallan al preparar unos buenos pimientos y berenjenas al horno para cualquier comida familiar.

Ingredientes

2 berenjenas grandes de piel brillante y firme

2 pimientos rojos carnosos

2 cebollas dulces medianas

1 cabeza de ajos entera

Aceite de oliva virgen extra de calidad

Sal marina gruesa y un toque de vinagre de Jerez opcional

Cómo hacer escalivada catalana paso a paso

Precalentar el horno a 200 grados y lavar bien las verduras en agua fría, luego sécalas con un paño de cocina limpio. Pon las berenjenas, pimientos y cebollas enteras con su piel, y también la cabeza de ajos sobre una bandeja de horno, bien extendidas. Asar el conjunto durante una hora y media aproximadamente, dándoles la vuelta a mitad del tiempo para asegurar un tostado uniforme de la piel. Sacar del horno las verduras cuando estén bien tiernas y meterlas inmediatamente dentro de un recipiente cerrado con tapa para que suelten el vapor. Dejar templar el recipiente durante media hora, un truco infalible para que la piel se despegue casi sola sin esfuerzo ni tirones molestos. Pelar con paciencia los pimientos y las berenjenas retirando las semillas, y deshebrar la pulpa en tiras longitudinales limpias sobre una fuente honda. Incorporar las cebollas asadas cortadas en juliana, aliñar generosamente con aceite de oliva virgen extra, sal gruesa y los ajos asados machacados.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir el auténtico sabor de pueblo depende de no escatimar en el tiempo de asado, ya que el dulzor de la cebolla y la berenjena solo emerge cuando la pulpa carameliza lentamente en su propio jugo. Si vas pillado de tiempo o buscas alternativas exprés para el día a día, existen recursos prácticos como acelerar parte del proceso consultando guías sobre pimientos asados en microondas, aunque el matiz ahumado tradicional del horno siempre marcará distancias.

Variantes de la receta

Adaptar la receta tradicional a los ingredientes que tengas en la despensa resulta muy sencillo si te apetece jugar con nuevas texturas en la mesa. A partir de los restos de esta verdura asada, muchos cocineros aprovechan el fondo para elaborar una deliciosa salsa de pimientos asados, que sirve tanto para acompañar carnes como para aderezar un plato de pasta. También puedes incorporar anchoas en salazón por encima antes de servir o unas buenas lascas de bacalao desalado.

Con qué acompañar escalivada catalana

Este manjar frío o templado encaja a la perfección sobre una rebanada gruesa de pan de hogaza tostado con carbón, formando la clásica «coca de recapte» tan típica de Cataluña. Funciona también como una guarnición soberbia para carnes a la brasa, lomo de cordero asado o pescados azules grasos como la caballa o el atún. Un vaso de vino tinto joven o una cerveza bien fría redondean una experiencia gastronómica puramente mediterránea.

Cómo conservar escalivada catalana

Guardar la escalivada en un recipiente de cristal hermético con su propio aceite y jugos en la nevera permite que se mantenga perfecta hasta cuatro o cinco días, e incluso gana matices con el reposo. Conviene sacarla del frío media hora antes de consumirla para que el aceite de oliva recupere su textura fluida y los sabores afloren por completo. Evita congelar el conjunto porque la berenjena pierde su estructura acuosa y arruina la textura al descongelar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos (incluyendo asado y reposo)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional catalana de huerta

Tipo de comida: Entrante, guarnición o plato principal ligero

Información nutricional: Aproximadamente 185 kilocalorías totales por ración estándar, variando principalmente según la cantidad de aceite de oliva virgen extra utilizada en el aliño final.