Croquetas de puchero Thermomix receta casera fácil y cremosa

Francisco María
Las croquetas de puchero tienen algo especial. No son solo una receta de aprovechamiento; son, para mucha gente, el mejor recuerdo de un caldo bien hecho. Ese sabor intenso, esa textura cremosa por dentro… cuesta superarlas.
Y si tienes Thermomix, la cosa se simplifica bastante. No hace magia, pero ayuda mucho a que la bechamel quede en su punto sin estar removiendo sin parar.

Ingredientes básicos

Para unas 25–30 croquetas (depende del tamaño):

  • 250 g de carne de puchero (pollo, ternera, jamón… lo que tengas)
  • 50 g de aceite de oliva
  • 100 g de mantequilla
  • 170 g de harina
  • 800 ml de leche
  • Sal
  • Nuez moscada
  • Pimienta
  • 1 cebolla pequeña (opcional, pero recomendable)

    • Para el rebozado:

    • Harina
    • 2 huevos
    • Pan rallado

    Preparación paso a paso con Thermomix

    1. En primer lugar, la carne. Si viene del puchero, mejor desmenuzarla bien, quitando huesos o partes duras. Luego la puedes picar ligeramente con la Thermomix (unos segundos, velocidad 4 o 5). No la conviertas en pasta. Que tenga algo de textura.
    2. Ahora la base. Añade la cebolla al vaso y tritúrala unos segundos. Después sofríe con el aceite y la mantequilla durante unos 7–8 minutos a 100º. Aquí ya empieza a oler a cocina de verdad.
    3. Incorpora la harina. Este paso es clave. Cocina la harina unos 3 minutos para quitar ese sabor crudo. No te lo saltes.
    4. Después, poco a poco añade la leche. Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Programa unos 7–8 minutos a 100º, velocidad 4.
    5. Aquí es donde entra la magia: la bechamel para croquetas queda bastante fina sin esfuerzo. Si quieres afinar más este punto, puedes echar un vistazo a esta guía de bechamel para croquetas, que explica muy bien los trucos para que quede cremosa de verdad.
    6. Cuando la mezcla esté lista, añade la carne y mezcla unos segundos.

    Reposo: el paso que muchos infravaloran

    1. Vierte la masa en una fuente. Cubre con film transparente tocando la superficie (esto evita que se forme costra).
    2. Y ahora, paciencia. Mínimo 4 horas en la nevera. Mejor de un día para otro. Esto cambia completamente la textura y hace que luego sea mucho más fácil formar las croquetas.

    Dar forma y rebozar

    1. Cuando la masa esté fría, toca la parte más manual. Puedes usar dos cucharas o directamente las manos. Aquí cada uno tiene su técnica. No hace falta que queden perfectas. De hecho, las croquetas caseras un poco irregulares tienen su encanto.
    2. Pásalas por harina, huevo y pan rallado. Sin prisas.
    3. Si quieres una cobertura más crujiente, puedes repetir huevo y pan rallado una segunda vez. No es obligatorio, pero se nota.

    Freír 

    1. Aceite abundante y bien caliente, unos 180 ºC. No metas muchas croquetas a la vez o bajará la temperatura.
    2. Fríe hasta que estén doradas. No hace falta más. Por dentro ya están hechas.
    3. Sácalas y déjalas sobre papel absorbente.

    Un par de trucos que marcan la diferencia

    No todo está en la receta. Hay pequeños detalles que cambian mucho el resultado:

    • Usa leche entera. Da más cremosidad.
    • No te quedes corto con la grasa (mantequilla + aceite). Es lo que hace que la bechamel sea suave.
    • Ajusta la textura: si ves la masa muy densa, puedes añadir un poco más de leche al final.
    • Y algo importante: cada casa tiene su punto. No hay una única forma perfecta.

    Variaciones que merecen la pena

    • Las croquetas de puchero son solo una base. A partir de ahí puedes variar muchísimo.
    • Por ejemplo, si te gustan los sabores más intensos, puedes probar unas croquetas de jamón caseras. Son un clásico que nunca falla.
    • Y si quieres algo diferente, con un toque más internacional, estas croquetas cubanas tienen un punto interesante, algo más especiado.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación:
    30 minutos (más reposo de 4–12 horas)
    Porciones:
    25–30 croquetas aproximadamente

    Información nutricional (aprox.):

    Calorías totales: 1.800–2.200 kcal (receta completa)

    Por croqueta: 70–90 kcal

    Depende bastante de la cantidad de grasa y del tamaño.

    Tipo de cocina:
    Cocina tradicional española
    Tipo de comida:
    Aperitivo / entrante

    Al final, hacer croquetas es casi un ritual. No es difícil, pero requiere un poco de tiempo y ganas. Y cuando das el primer bocado y ves ese interior cremoso… se entiende por qué merece la pena.

