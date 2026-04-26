Croquetas de puchero Thermomix receta casera fácil y cremosa
Las croquetas de puchero tienen algo especial. No son solo una receta de aprovechamiento; son, para mucha gente, el mejor recuerdo de un caldo bien hecho. Ese sabor intenso, esa textura cremosa por dentro… cuesta superarlas.
Y si tienes Thermomix, la cosa se simplifica bastante. No hace magia, pero ayuda mucho a que la bechamel quede en su punto sin estar removiendo sin parar.
Ingredientes básicos
Para unas 25–30 croquetas (depende del tamaño):
Para el rebozado:
- Harina
- 2 huevos
- Pan rallado
Preparación paso a paso con Thermomix
- En primer lugar, la carne. Si viene del puchero, mejor desmenuzarla bien, quitando huesos o partes duras. Luego la puedes picar ligeramente con la Thermomix (unos segundos, velocidad 4 o 5). No la conviertas en pasta. Que tenga algo de textura.
- Ahora la base. Añade la cebolla al vaso y tritúrala unos segundos. Después sofríe con el aceite y la mantequilla durante unos 7–8 minutos a 100º. Aquí ya empieza a oler a cocina de verdad.
- Incorpora la harina. Este paso es clave. Cocina la harina unos 3 minutos para quitar ese sabor crudo. No te lo saltes.
- Después, poco a poco añade la leche. Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Programa unos 7–8 minutos a 100º, velocidad 4.
- Aquí es donde entra la magia: la bechamel para croquetas queda bastante fina sin esfuerzo. Si quieres afinar más este punto, puedes echar un vistazo a esta guía de bechamel para croquetas, que explica muy bien los trucos para que quede cremosa de verdad.
- Cuando la mezcla esté lista, añade la carne y mezcla unos segundos.
Reposo: el paso que muchos infravaloran
- Vierte la masa en una fuente. Cubre con film transparente tocando la superficie (esto evita que se forme costra).
- Y ahora, paciencia. Mínimo 4 horas en la nevera. Mejor de un día para otro. Esto cambia completamente la textura y hace que luego sea mucho más fácil formar las croquetas.
Dar forma y rebozar
- Cuando la masa esté fría, toca la parte más manual. Puedes usar dos cucharas o directamente las manos. Aquí cada uno tiene su técnica. No hace falta que queden perfectas. De hecho, las croquetas caseras un poco irregulares tienen su encanto.
- Pásalas por harina, huevo y pan rallado. Sin prisas.
- Si quieres una cobertura más crujiente, puedes repetir huevo y pan rallado una segunda vez. No es obligatorio, pero se nota.
Freír
- Aceite abundante y bien caliente, unos 180 ºC. No metas muchas croquetas a la vez o bajará la temperatura.
- Fríe hasta que estén doradas. No hace falta más. Por dentro ya están hechas.
- Sácalas y déjalas sobre papel absorbente.
Un par de trucos que marcan la diferencia
No todo está en la receta. Hay pequeños detalles que cambian mucho el resultado:
- Usa leche entera. Da más cremosidad.
- No te quedes corto con la grasa (mantequilla + aceite). Es lo que hace que la bechamel sea suave.
- Ajusta la textura: si ves la masa muy densa, puedes añadir un poco más de leche al final.
- Y algo importante: cada casa tiene su punto. No hay una única forma perfecta.
Variaciones que merecen la pena
- Las croquetas de puchero son solo una base. A partir de ahí puedes variar muchísimo.
- Por ejemplo, si te gustan los sabores más intensos, puedes probar unas croquetas de jamón caseras. Son un clásico que nunca falla.
- Y si quieres algo diferente, con un toque más internacional, estas croquetas cubanas tienen un punto interesante, algo más especiado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
30 minutos (más reposo de 4–12 horas)
Porciones:
25–30 croquetas aproximadamente
Información nutricional (aprox.):
Calorías totales: 1.800–2.200 kcal (receta completa)
Por croqueta: 70–90 kcal
Depende bastante de la cantidad de grasa y del tamaño.
Tipo de cocina:
Cocina tradicional española
Tipo de comida:
Aperitivo / entrante
Al final, hacer croquetas es casi un ritual. No es difícil, pero requiere un poco de tiempo y ganas. Y cuando das el primer bocado y ves ese interior cremoso… se entiende por qué merece la pena.