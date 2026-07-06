Cómo hacer tequeños de Mercadona en la freidora de aire: tiempo y temperatura

Hacer tequeños de Mercadona en una freidora de aire es una de las maneras más prácticas para lograr un aperitivo tostado y crujiente sin necesidad de llenar una sartén con aceite. El dispositivo funciona de manera especial con este tipo de producto congelado: la masa se quemará por fuera mientras el queso del interior se enriquece y queda derretido.

Otro punto a favor es que no hace falta descongelarlos. Se pueden cocinar directamente desde el congelador, algo bastante práctico cuando apetece improvisar una cena rápida o preparar un picoteo.

Cómo hacer tequeños de Mercadona en la freidora de aire

Saca los tequeños congelados y precalienta la freidora de aire a 200 °C durante unos 3 minutos. Colócalos directamente en la cesta dejando un pequeño espacio entre cada pieza. El aire caliente necesita circular; si están amontonados, algunas zonas quedarán blandas.

Programa la air fryer a 200 °C y cocina entre 8 y 12 minutos. A mitad del proceso, abre la cesta y gira los tequeños. Cuando la masa presente un tono dorado uniforme, retíralos y deja que reposen un minuto. Cuidado al morder: el queso puede estar muy caliente.

Tiempo y temperatura recomendados

Como referencia, 200 °C durante 8-12 minutos suele dar un buen resultado. El margen es amplio porque no todas las freidoras de aire calientan igual.

Conviene revisar los tequeños a partir del minuto 8. Si todavía están pálidos, déjalos dos minutos más. Evita prolongar demasiado la cocción, ya que la masa puede abrirse y el queso terminar saliendo.

¿Hay que descongelarlos antes?

No. Los tequeños de Mercadona pueden pasar directamente del congelador a la freidora de aire. De hecho, mantenerlos congelados hasta el momento de cocinarlos ayuda a que conserven mejor su forma mientras la masa empieza a dorarse.

Descongelarlos previamente puede ablandar la superficie y aumentar la posibilidad de que se deformen. Saca únicamente las unidades que vayas a preparar y cocina el resto en otra ocasión.

Cómo conseguir que queden más crujientes

El precalentado marca cierta diferencia. Tres o cuatro minutos a 200 °C permiten que los tequeños reciban calor intenso desde el principio y favorecen una superficie más tostada.

La colocación también cuenta. Distribuye las piezas en una sola capa y evita que se toquen. Darles la vuelta cuando haya transcurrido aproximadamente la mitad del tiempo ayuda a conseguir un dorado más regular.

Un toque muy ligero de spray de aceite puede mejorar el acabado. No es necesario empaparlos. Basta con una pulverización fina sobre la superficie antes de introducirlos en la cesta.

Con qué acompañar los tequeños

Los tequeños funcionan especialmente bien con salsas cremosas o ligeramente ácidas. Ese contraste equilibra el sabor del queso y hace que el aperitivo resulte menos pesado.

Salsa de ajo

La salsa de ajo es una combinación clásica. Puede prepararse mezclando mayonesa, ajo triturado y unas gotas de limón. Tiene un sabor intenso, así que conviene utilizar el ajo con cierta moderación.

Guasacaca

La guasacaca aporta frescura. Esta salsa venezolana suele elaborarse con ingredientes como aguacate, cilantro y otros vegetales y condimentos. Su carácter herbal combina muy bien con el queso caliente de los tequeños.

Salsa rosa

Si buscas una opción sencilla, mezcla mayonesa y kétchup. La salsa rosa tiene un punto dulce que acompaña bien a la masa tostada y suele gustar a casi todo el mundo.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer congelados?

Sí. Se pueden introducir directamente congelados en la freidora de aire. No es necesario esperar a que alcancen la temperatura ambiente.

¿Cuánto tardan?

Normalmente necesitan entre 8 y 12 minutos a 200 °C. Comprueba el punto a partir del minuto 8 porque el tiempo exacto depende de la potencia y del modelo de air fryer.

¿Se pueden hacer en horno?

Sí. El horno es otra alternativa, aunque el tiempo puede ser mayor. Colócalos separados sobre una bandeja y vigila el dorado para evitar que el queso salga por las uniones de la masa.

¿Se pueden recalentar?

Sí. Para recuperar parte de la textura crujiente, introduce los tequeños ya cocinados en la freidora de aire durante 2 o 3 minutos a unos 180 °C. El microondas resulta más rápido, pero suele dejar la masa blanda. En la air fryer recuperan mejor el exterior tostado y quedan mucho más agradables al comer.

Tiempo de preparación: 10-12 minutos

Porciones: 2-4 personas

Información nutricional: aproximadamente 280-350 kcal por ración, según cantidad y salsa

Tipo de cocina: venezolana

Tipo de comida: aperitivo o entrante