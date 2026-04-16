Cómo congelar pimientos frescos paso a paso y conservarlos mejor

Los pimientos frescos tienen algo en común con muchas verduras: cuando están en su punto, están perfectos… pero duran poco. Y si compras varios, es fácil que alguno acabe estropeándose en la nevera.

Congelarlos es una solución bastante práctica. Ahora bien, no vale hacerlo de cualquier forma si quieres que mantengan buen sabor y una textura decente. No es complicado, pero sí conviene seguir algunos pasos.

¿Se pueden congelar pimientos frescos?

Sí, sin problema. Los pimientos son bastante agradecidos en el congelador. Mantienen bien el sabor y son muy útiles después para cocinar.

Eso sí, hay un detalle importante: la textura cambia. Al descongelarlos, pierden firmeza y quedan más blandos. Por eso funcionan mejor en recetas cocinadas que en crudo.

Qué pasa si los congelas mal

Si metes los pimientos enteros, sin limpiar o sin organizar, al sacarlos te puedes encontrar con:

Trozos pegados entre sí.

Exceso de agua.

Textura demasiado blanda.