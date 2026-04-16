Cómo congelar pimientos frescos paso a paso y conservarlos mejor
Descubre cómo congelar pimientos frescos paso a paso y mantener su sabor y calidad.
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Los pimientos frescos tienen algo en común con muchas verduras: cuando están en su punto, están perfectos… pero duran poco. Y si compras varios, es fácil que alguno acabe estropeándose en la nevera.
Congelarlos es una solución bastante práctica. Ahora bien, no vale hacerlo de cualquier forma si quieres que mantengan buen sabor y una textura decente. No es complicado, pero sí conviene seguir algunos pasos.
¿Se pueden congelar pimientos frescos?
Sí, sin problema. Los pimientos son bastante agradecidos en el congelador. Mantienen bien el sabor y son muy útiles después para cocinar.
Eso sí, hay un detalle importante: la textura cambia. Al descongelarlos, pierden firmeza y quedan más blandos. Por eso funcionan mejor en recetas cocinadas que en crudo.
Qué pasa si los congelas mal
Si metes los pimientos enteros, sin limpiar o sin organizar, al sacarlos te puedes encontrar con:
Cómo congelar pimientos paso a paso
Aquí tienes el método más sencillo y práctico.
Lávalos y sécalos bien
- Empieza lavando los pimientos bajo el grifo.
- Después, sécalos completamente. Este paso es importante. Si tienen agua, al congelarse se formarán más cristales de hielo.
Limpia y corta
- Quita el tallo, las semillas y las partes blancas del interior.
- Después córtalos según cómo los vayas a usar, en tiras en juliana, en dados, en rodajas, etc.
- Piensa en tus recetas habituales. Así ahorrarás tiempo después.
Congelación previa (truco clave)
Coloca los trozos en una bandeja, separados entre sí.
Mételos al congelador durante unas horas, hasta que estén duros.
Guarda en bolsas o recipientes
Una vez congelados, pásalos a bolsas de congelación o recipientes herméticos.
Intenta sacar el aire antes de cerrar. Así ocuparán menos espacio y se conservarán mejor.
¿Hace falta escaldarlos?
No es obligatorio. A diferencia de otras verduras, los pimientos se pueden congelar directamente sin escaldar. Mantienen bien el sabor.
No obstante, para recuperar mejor el color y textura es buena idea escaldarlos durante un minuto, y después enfriarlos lo antes posible.
Cuánto tiempo se conservan
Los pimientos congelados pueden durar entre 6 y 8 meses sin problemas. Después de ese tiempo siguen siendo seguros, pero pierden calidad poco a poco.
Cómo utilizarlos después
Aquí viene lo práctico, porque no hace falta descongelarlos. Puedes añadirlos directamente congelados a salteados y rehogados, guisos, arroces y pastas, tortillas, etc.
Si los descongelas, soltarán agua y perderán textura más rápido.
Trucos que marcan la diferencia
Hay pequeños detalles que ayudan mucho:
- Congelar en porciones pequeñas.
- Mezclar diferentes colores (queda más práctico y visual).
- Etiquetar con fecha.
- Evitar abrir la bolsa constantemente.
Y uno importante: usa pimientos frescos y en buen estado. Si ya están blandos antes de congelar, no mejorarán después.
Información básica
Tiempo de preparación: 15-20 minutos
Porciones: 4 personas (aprox. 1 kg de pimientos)
Información nutricional: unas 20-30 kcal por 100 g
Tipo de cocina: mediterránea / internacional
Tipo de comida: verdura / ingrediente base