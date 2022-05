No pierdas el tiempo: cómo quitar las pepitas de los pimientos

No hay duda de que los pimientos son una de las hortalizas preferidas de los españoles, que no sólo los incluimos en muchas de las recetas que nos representan en el mundo, sino que además los hemos adoptado en muchas de sus versiones, con diferente tamaño, color, sabor y hasta textura. Ahora te mostramos cómo quitar las pepitas de los pimientos.

Independientemente de cuál sea tu especie de pimiento favorita, te molestará un poco tener que deshacerte de esas pepitas que traen en su interior a la hora de cocinar. Un proceso simple pero que puede llevarte varios minutos si tienes que preparar una gran cantidad de hortalizas, y que habrá que optimizar.

El pimiento es tan popular que hay trucos para aprovecharlos al máximo que, a continuación, podemos ofrecerte consejos y sugerencias interesantes para quitarles hasta las últimas pepitas, en pocos segundos.

Cómo quitar las pepitas de los pimientos

Pimientos verdes italianos

Éste es uno de los más usados en la gastronomía española e internacional, y para dejarle sin pepitas, tienes que cogerlo por el rabo, presionando hacia adentro, lo que automáticamente hará que se corte y se despega. Tirando de él, la mayoría de las semillas saldrán prácticamente sin esfuerzo.

Si no están tan frescos, primero deberás cortarlo de forma transversal, por la mitad.

Pimientos para asar

En el caso de que estés utilizando pimientos para asar, puedes repetir el mismo mecanismo anterior. Básicamente, de ese modo vas a extraer el corazón, sacándole una gran cantidad de las pepitas.

Si está demasiado maduro, tienes que cortarlo alrededor del tallo, por la parte superior, creando una tapa, y tirando del rabo para extraer el corazón con las pepitas. Así, no hace falta abrirlo a la mitad.

Pimientos picantes

Por supuesto que no podemos olvidarnos de los picantes, que son ideales ya no tanto para comerlos solos, sino más bien para darle un gusto especial a los platos. Un sabor que puede quedar arruinado si no te tomas la molestia de eliminar sus semillas previamente, así que veamos cómo puedes hacerlo.

Prueba con los dos sistemas anteriores, en el mismo orden en el que los hemos expresado aquí. Primero intenta con los trucos de los pimientos verdes italianos y, si no resultan bien, hazlo con los indicados para los pimientos de asar. De una manera o de otra, lograrás que no le queden pepitas.

Eso sí, ten en cuenta que en los pimientos de padrón, las cayenas y las guindillas pequeñas, por su composición, no es habitual que se quiten las semillas, ya que se considera que aportan positivamente a la elaboración.