Chuletas de cerdo en freidora de aire: jugosas y crujientes

Las chuletas de cerdo en freidora de aire son de esas recetas que pruebas una vez y se quedan en tu rutina semanal. No tienen misterio, no ensucian casi nada y el resultado sorprende: doradas por fuera, tiernas por dentro y listas en un suspiro. Si te apetece carne jugosa sin tener que sacar la sartén llena de aceite, esta opción te va a gustar.

La clave está en la circulación de aire caliente. Ese “efecto horno rápido” consigue sellar la superficie y mantener los jugos dentro. Y sí, sin necesidad de freír como antes.

Ingredientes

4 chuletas de cerdo (mejor si son gruesas)

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal al gusto

Pimienta negra

Hierbas secas opcionales (romero, tomillo)

Cómo prepararlas paso a paso

Primero, seca bien las chuletas con papel de cocina. Este pequeño gesto marca la diferencia si quieres que queden crujientes y no “cocidas”. Después, mezcla el aceite con el ajo, el pimentón, la sal y la pimienta. Unta bien la carne por ambos lados. Si tienes tiempo, déjalas reposar diez o quince minutos para que cojan más sabor. Precalienta la freidora de aire a 200 ºC durante unos tres minutos. Coloca las chuletas en la cesta sin amontonarlas; necesitan espacio para dorarse bien. Cocínalas entre 10 y 12 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo. Si son muy gruesas, puede que necesiten un par de minutos más. Cuando estén listas, déjalas reposar unos minutos antes de servir. Ese descanso final ayuda a que queden más jugosas.

Trucos que funcionan

No las pinches mientras se cocinan. Si las perforas, pierden jugo.

Si te gustan más tostadas, añade dos minutos extra al final.

Un toque de limón justo al salir realza el sabor sin complicaciones.