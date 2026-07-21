Bizcocho de dátiles y yogur: receta saludable, jugosa y sin azúcar refinado

Conseguir un bizcocho tierno y profundamente aromático sin recurrir al azúcar blanco tradicional resulta sorprendentemente sencillo cuando se confía en el dulzor natural de la fruta desecada. Los dátiles, bien integrados en la masa, aportan una textura melosa que perdura intacta durante días. Al sumar las cualidades del yogur, el resultado evoluciona hacia una miga húmeda y ligera, perfecta para acompañar el café de la tarde sin la pesadez característica de la repostería industrial.

Ingredientes

200 gramos de dátiles naturales desahuesados

150 mililitros de agua templada para hidratar

1 yogur natural cremoso o griego

3 huevos camperos a temperatura ambiente

80 mililitros de aceite de oliva virgen extra suave

200 gramos de harina integral de trigo o espelta

1 sobre de levadura química en polvo (16 gramos)

Una pizca de sal y una cucharadita de canela molida

Cómo hacer Bizcocho de dátiles y yogur paso a paso

Coloca los dátiles sin hueso en un cuenco y cúbrelos con el agua templada, dejándolos reposar al menos veinte minutos para que ablanden por completo. Transcurrido ese tiempo, tritura los frutos junto con el agua de remojo hasta obtener una pasta densa, brillante y sin grumos. Bate los huevos en un bol hondo con la pizca de sal hasta que doblen su volumen inicial. Vierte el aceite de oliva en hilo fino mientras sigues batiendo a velocidad moderada para emulsionar la mezcla. Incorpora el yogur natural y la pasta de dátiles previamente triturada, integrando todo con movimientos envolventes mediante una espátula de silicona. Tamiza la harina junto con la levadura química y la canela en polvo directamente sobre el bol de los líquidos. Mezcla con suavidad justa hasta que desaparezcan los rastros de harina, evitando batir en exceso para no desarrollar el gluten. Vierte la masa resultante en un molde rectangular previamente engrasado y hornéalo a ciento ochenta grados durante aproximadamente cuarenta minutos, comprobando el punto de cocción con un palillo antes de retirarlo.

Trucos para que salga perfecto

La elección de los dátiles marca una diferencia sustancial en el resultado final; las variedades Medjool ofrecen una carnosidad y un dulzor caramelo inigualables frente a los ejemplares más secos. Si te fascina este tipo de repostería casera basada en frutas, puedes echar un vistazo a la clásica y reconfortante versión del bizcocho de dátiles tradicional para comparar matices de hidratación, o bien experimentar combinaciones frutales con un delicioso bizcocho de plátano y datiles que aprovecha al máximo la madurez de la despensa.

Variantes de la receta

Puedes enriquecer la miga añadiendo un puñado de nueces troceadas o almendras laminadas justo antes de hornear, lo que aporta un contraste crujiente muy interesante. Para los días en los que prefieras un capricho tradicional más clásico y denso, resulta divertido alternar esta opción saludable con un tradicional y aromático bizcocho de nata cuando busques una textura radicalmente distinta y festiva.

Con qué acompañar Bizcocho de dátiles y yogur

Una infusión de roibos con vainilla o un café con leche espumosa realzan las notas acarameladas naturales de este bizcocho sin eclipsar su delicado perfil especiado.

Cómo conservar Bizcocho de dátiles y yogur

Conserva el bizcocho dentro de una campana de cristal o un recipiente hermético a temperatura ambiente durante los primeros tres días para mantener su jugosidad intacta. Si sobrevive más tiempo, guárdalo en el frigorífico.

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 8

Información nutricional: 240 kcal

Tipo de cocina: Entrante saludable / Repostería