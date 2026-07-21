Bizcocho de dátiles y yogur: receta saludable, jugosa y sin azúcar refinado
Disfruta de un bizcocho de dátiles y yogur esponjoso con esta receta saludable y fácil de preparar.
Bizcocho de avena y yogur
Bizcocho de avena
Tartas sin horno fáciles y deliciosas
Conseguir un bizcocho tierno y profundamente aromático sin recurrir al azúcar blanco tradicional resulta sorprendentemente sencillo cuando se confía en el dulzor natural de la fruta desecada. Los dátiles, bien integrados en la masa, aportan una textura melosa que perdura intacta durante días. Al sumar las cualidades del yogur, el resultado evoluciona hacia una miga húmeda y ligera, perfecta para acompañar el café de la tarde sin la pesadez característica de la repostería industrial.
Ingredientes
Cómo hacer Bizcocho de dátiles y yogur paso a paso
- Coloca los dátiles sin hueso en un cuenco y cúbrelos con el agua templada, dejándolos reposar al menos veinte minutos para que ablanden por completo. Transcurrido ese tiempo, tritura los frutos junto con el agua de remojo hasta obtener una pasta densa, brillante y sin grumos.
- Bate los huevos en un bol hondo con la pizca de sal hasta que doblen su volumen inicial. Vierte el aceite de oliva en hilo fino mientras sigues batiendo a velocidad moderada para emulsionar la mezcla.
- Incorpora el yogur natural y la pasta de dátiles previamente triturada, integrando todo con movimientos envolventes mediante una espátula de silicona.
- Tamiza la harina junto con la levadura química y la canela en polvo directamente sobre el bol de los líquidos.
- Mezcla con suavidad justa hasta que desaparezcan los rastros de harina, evitando batir en exceso para no desarrollar el gluten.
- Vierte la masa resultante en un molde rectangular previamente engrasado y hornéalo a ciento ochenta grados durante aproximadamente cuarenta minutos, comprobando el punto de cocción con un palillo antes de retirarlo.
Trucos para que salga perfecto
La elección de los dátiles marca una diferencia sustancial en el resultado final; las variedades Medjool ofrecen una carnosidad y un dulzor caramelo inigualables frente a los ejemplares más secos. Si te fascina este tipo de repostería casera basada en frutas, puedes echar un vistazo a la clásica y reconfortante versión del bizcocho de dátiles tradicional para comparar matices de hidratación, o bien experimentar combinaciones frutales con un delicioso bizcocho de plátano y datiles que aprovecha al máximo la madurez de la despensa.
Variantes de la receta
Puedes enriquecer la miga añadiendo un puñado de nueces troceadas o almendras laminadas justo antes de hornear, lo que aporta un contraste crujiente muy interesante. Para los días en los que prefieras un capricho tradicional más clásico y denso, resulta divertido alternar esta opción saludable con un tradicional y aromático bizcocho de nata cuando busques una textura radicalmente distinta y festiva.
Con qué acompañar Bizcocho de dátiles y yogur
Una infusión de roibos con vainilla o un café con leche espumosa realzan las notas acarameladas naturales de este bizcocho sin eclipsar su delicado perfil especiado.
Cómo conservar Bizcocho de dátiles y yogur
Conserva el bizcocho dentro de una campana de cristal o un recipiente hermético a temperatura ambiente durante los primeros tres días para mantener su jugosidad intacta. Si sobrevive más tiempo, guárdalo en el frigorífico.
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 8
Información nutricional: 240 kcal
Tipo de cocina: Entrante saludable / Repostería