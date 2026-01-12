El truco fácil que utilizan todos los chefs expertos para que el agua de la olla hierva mucho más rápido

Los chefs expertos tienen un truco fácil de aplicar que consigue que el agua de olla hierva mucho más rápido. El tiempo siempre es oro, en especial en estos días en los que cada detalle puede ser esencial, sobre todo, en estas jornadas en las que deberemos estar preparados para afrontar un cambio en la forma de cocinar. Como los chefs profesionales que, por motivos profesionales, están pendientes del reloj, deberemos prepararnos para lo peor en todos los sentidos.

La percepción del tiempo puede ser especialmente difícil de tratar, en especial cuando tenemos por delante algunos cambios especiales que van de la mano y que pueden acabar convirtiéndose en algo excepcional. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que podemos hacer para hacer pasar el tiempo más rápido o ganarle espacio en una forma de trabajar o de hacer las cosas que puede acabar siendo especialmente fácil de aplicar. El agua de olla hierve mucho más rápido con este consejo que llega de la mano de los profesionales, un importante cambio para el que deberemos estar del todo preparados.

El agua de olla puede hervir más rápido

No es magia, es un sistema que se usa en numerosas ocasiones para acelerar un proceso que no deja de ser química. A la hora de calentar el agua, no siempre se realiza de forma uniforme, depende de la manera en la que la calentemos y la forma en la que conseguiremos que sea una cocción más o menos uniforme.

Hervir más rápido una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En esos días en los que necesitamos mantener todo en perfectas condiciones y tener el tiempo y los esfuerzos necesarios para hacer realidad un cambio destacado.

Sin el agua hirviendo no podemos empezar o seguir con un proceso de cocción que puede acabar siendo mucho más rápido de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar para conseguir que esa agua se caliente a toda velocidad.

Los que trabajan con este tipo de elementos, son conscientes que deben aplicar una serie de trucos o de consejos para acabar obteniendo aquello que necesitamos y más. Este truco para hervir el agua puede cambiarnos la vida.

Este es el truco fácil que usan los chefs profesionales

Los chefs profesionales tienen un truco fácil que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica para acabar consiguiendo un cambio importante que quizás hasta el momento ni nos podríamos imaginar. Es hora de apostar por esta forma de trabajar que nos hace ganar mucho más tiempo.

Un simple gesto como tapar la olla puede hacernos ganar más tiempo de lo que nos imaginaríamos. Una manera rápida y fácil de calentar más rápidamente el recipiente, pero no es la única forma, hay más maneras de acelerar el proceso que no deja de ser química.

La sal es un ingrediente que ayuda a ver hervir esa agua antes, añadirla en pequeñas cantidades al inicio del proceso, puede ser un elemento esencial para acabar consiguiendo lo que necesitamos. Una agua caliente que acabará siendo esencial en estos días.

Te proponemos una manera de aprovechar esta agua que has usado para hervir verduras o pasta, quizás te sorprendan los usos que puede tener:

Sopas con verduras. ¿Por qué no utilizar el caldo de verduras para hacer otro caldo de verduras? No solo tendrá más sabor, sino también el doble de nutrientes.

Como ingrediente para ligar salsas. El caldo de cocer verduras es perfecto para ligar salsas con un poco de harina, fécula o cualquier otro espesante.

Para enriquecer platos. Una vez has hervido las verduras, guarda el agua en un recipiente y úsala para dar sabor a risottos, guisos, salteados con verduras y carne…

Como bebida nutritiva. Una de las maneras más sencillas de aprovechar el agua de cocer verduras es bebértela. Si quieres bebértela de una manera más original, pues añadirla a tus ‘smoothies’.

Para lavar los platos. ¿Alguna vez te habías planteado usar este agua para lavar los platos? ¡Es un buen ahorro! Aunque pueda parecer un agua sucia, en realidad no lo es. Uniéndola con la del grifo, pues utilizarla para lavar ollas, platos, cubiertos…

Regar las plantas. Ten en cuenta que el agua debe estar fría y no debe contener sal. El agua de cocción de las verduras es muy buena para las plantas, pues las verduras son ricas en sales minerales y vitaminas, que se impregnan en el agua una vez se han cocido.

Para remojar las legumbres. Sí, este agua también es perfecta para dejar en remojo legumbres como lentejas, guisantes y garbanzos. Para hacer que sean más digeribles, es recomendable agregar algunas hojas de laurel al agua.

Para limpiar cubiertos y limpiar la grasa de los azulejos, especialmente el agua en el que hemos cocido patatas.

De esta manera podrás aplicar varios trucos para optimizar una tarea que puede acabar siendo mucho más fácil de realizar.