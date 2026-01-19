El truco de una cocinera para que los calamares queden crujientes y nada grasientos: el secreto está en la harina

Una cocinera profesional nos desvela el truco para que los calamares queden crujientes, nada grasientos y con una textura que impresiona, el secreto está en la harina. No tiene sentido comprar calamares ya rebozados, listos para freír. La realidad es que podemos cocinarlos en casa, en un abrir y cerrar de ojos con la llegada de unos ingredientes esenciales que nos harán descubrir lo mejor de este tipo de alimento que se prepara de forma sencilla con unos resultados espectaculares.

Es hora de saber cocinar unos deliciosos calamares caseros que van a quedarnos de restaurante. Con pequeños toques de sabor y una combinación realmente única que nos sumergirá de lleno en una de las tapas más deliciosas de nuestro país. Sin duda alguna, vamos a poder descubrir en primera persona esta delicia nacional que puede acabar siendo la mejor manera de comer una base de calamar de lo más recomendable. Podemos usar la freidora de aire o un buen aceite de oliva o de girasol, para crear ese toque crujiente que necesitamos descubrir de una forma que hasta la fecha no sabíamos.

El secreto está en la harina

Cualquier cocinero profesional nos explicará alguno de sus secretos más íntimos a la hora de cocinar unos calamares de lujo. El ingrediente estrella, como no podía ser de otra manera, son los calamares, que sean frescos, es siempre una garantía de que nos quedará un plato de excepción.

Pero no es lo único que podemos tener en consideración en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que nos invita a sumergirnos de lleno en una combinación de sabores espectaculares. Para cualquier elemento revozado, hay un detalle que nunca puede fallar, el rebozado.

Vamos a descubrir un plus de buenas sensaciones que llegará de la mano de esta harina que puede ser el secreto mejor guardado de los expertos en la cocina. Un buen aliado del sabor más auténtico que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Si estás pensando en conseguir unos calamares que parecerán sacados de un restaurante, no lo dudes, ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que nos marcará un cambio de ciclo importante. Este consejo de una cocinera profesional te cambiará la vida.

Un truco de cocinera para que los calamares queden crujientes

Isabel, cocinera que comparte sus recetas y consejos en redes sociales nos explica que: «Los calamares fritos no se rebozan con harina de trigo; quedan crujientes usando harina de garbanzo». Un tipo de harina con el que quizás no trabajamos, pero puede darnos más de una sorpresa, por la manera en la que queda frita, con un extra de crujiente y también de proteínas y fibra que no podemos dejar escapar.

Te proponemos una receta para crear unos calamares de lujo en casa y con unos ingredientes sencillos. Podrás deleitarte con una buena copa de vino y esta tapa que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, en estos días que tenemos por delante.

Ingredientes:

1 kg de aros de calamares

125 gr de harina de garbanzos

125 gr de maicena

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Limón

Cómo preparar unos calamares a la andaluza