Torta de coco y dulce de leche: receta casera jugosa y muy fácil

Hay mezclas en la repostería de andar por casa que rozan la debilidad confesable. El coco rallado y el dulce de leche forman una de esas parejas imbatibles, de textura densa y sabor rotundo, capaces de contentar a cualquiera en una tarde gris. Olvídate de pasteles industriales empalagosos; hornear esto uno mismo permite clavar el punto exacto de humedad, logrando que la miga actúe como una esponja golosa que absorbe el manjar sin volverse pesada. Como ejemplo de humedad, mira cómo humedecer un pionono dulce.

Ingredientes

200 gramos de harina floja de repostería

100 gramos de coco rallado seco

150 gramos de azúcar blanco normal

3 huevos camperos de tamaño medio

150 mililitros de leche entera de vaca

100 mililitros de aceite de girasol suave

Un sobre clásico de levadura química en polvo

400 gramos de dulce de leche repostero

Cómo hacer una torta de coco y dulce de leche paso a paso

Calienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Prepara un molde redondo desmontable untando fondo y paredes con mantequilla y una pizca de harina. Bate los huevos junto con el azúcar en un cuenco hondo usando varillas eléctricas durante varios minutos, hasta que la mezcla blanquee y multiplique su volumen. Vierte el aceite de girasol y la leche con un hilo constante mientras reduces la velocidad, logrando una emulsión fina y sin grumos. Mezcla la harina, la levadura y el coco rallado en otro recipiente. Incorpóralos al bol principal con una espátula, realizando movimientos suaves de abajo hacia arriba para no bajar el aire. Vierte la masa en el molde y hornea unos 40 minutos. Pincha el centro con una aguja para comprobar que sale seca. Deja enfriar el bizcocho sobre una rejilla de alambre antes de cortarlo horizontalmente en dos discos para rellenar y cubrir con el dulce de leche.

Trucos para que salga perfecto

Controlar la humedad es la clave de este pastel. El coco absorbe líquido con ganas conforme pasan las horas, así que vigila el horneado para no secar la miga. Si notas que te pasas de fuego, revisa como humedecer un pionono dulce aplicando un almíbar ligero antes del relleno.

Usa siempre dulce de leche de consistencia firme para repostería, ya que el formato común de untar suele ser demasiado líquido y los pisos se te deslizarán al cortar las porciones.

Variantes de la receta

Explorar las virtudes del coco abre la puerta a postres muy diferentes pero igual de reconfortantes. Si te sobra ingrediente y buscas una textura cremosa de cuchara, prueba a elaborar un clásico flan de coco y leche condensada cocinado al baño maría. Quienes prefieran evitar lácteos pesados encontrarán inspiración en diversas recetas con leche de coco, ideales para aligerar bizcochos sin perder un ápice de sabor tropical.

Con qué acompañar una torta de coco y dulce de leche

Un café negro bien cargado o un té amargo son los mejores aliados para contrarrestar semejante despliegue de dulzor. Si prefieres servirla como broche de una comida copiosa, un toque de nata sin azúcar o unas cuantas frambuesas ácidas encima aportarán un contrapunto fresco que limpia el paladar enseguida.

Cómo conservar una torta de coco y dulce de leche

La grasa del coco y la densidad del dulce de leche actúan como conservantes naturales, manteniendo la tarta tierna varios días si la guardas bajo una campana repostera o en un recipiente hermético. Evita el frigorífico a menos que el calor apriete demasiado, pues el frío endurece la miga y arruina la experiencia.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Tradicional casera

Tipo de comida: Merienda / Postre

Calorías totales: Unas 420 kcal por porción