Los huevos sin duda son uno de los alimentos más completos y nutritivos. Durante décadas les han endilgado una fama terrible, que ha costado quitársela a punta de investigaciones. Y es que ya los huevos no son temidos y más bien se estimula su consumo, porque es uno de los alimentos nutricionalmente más recomendables por la proporción que presenta entre grasa insaturada y saturada. Por ello, esta receta sin aceite cómo hacer un huevo frito al microondas es una opción ideal para hacer en casa. Los ingredientes no pueden ser más sencillos. La proporción que mencionamos antes es la siguiente: los huevos tienen un 35% de grasa saturada y 65% insaturada, de esta última, la mayor parte es grasa monoinsaturada y el resto poliinsaturada. Esta proporción es lo que les hace nutricionalmente adecuados y les da la mejor composición de grasas. Es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, y si se cocinan sin aceite casi no engordan. Así que a tomar nota de la receta. Por otra parte, no hay problemas en cocinar huevos al microondas siempre y cuando se sigan algunas pautas. Los huevos escalfados, para budines o revueltos quedan perfectos, porque cuajan correctamente. Las tapas de microondas funcionan bien para los huevos, pero es preferible utilizar un plato común porque cubrirá a ras el bol. Hay que cubrir el recipiente siempre, pues si no el huevo “estallará” y habrá que limpiar el desastre. Ingredientes:

Huevos

Agua

Sal al gusto

1 cucharadita de aceite de oliva

Cómo preparar una receta sin aceite: cómo hacer un huevo frito al microondas:

En un bol de cristal o loza, echar la cucharadita de aceite. Lo ideal es que sea un bol pequeño y que tenga algo de fondo, para darle forma al huevo frito. Cascar el huevo sobre el aceite. Espolvorear una pizca de sal y si se desea, pimienta negra recién molida. Tapar con un plato y meter al microondas. Cocinar a 800 W por 40 segundos (eso dependerá de la potencia de cada microondas, y del punto del huevo que se quiera. Con 40 segundos, la yema queda líquida y la clara bien cuajada). Sacar del microondas, destapar y servir.

Para esta receta sin aceite de cómo hacer un huevo frito al microondas, te bastarán apenas unos segundos para tener preparado parte del desayuno, o una cena bien ligera, que puedes acompañar con unas tostadas integrales de pan.

No hace falta que pinches la yema ni nada de eso, con taparlo es suficiente, y el bol mejor de loza o cristal, y no de plástico, pues en estos no salen bien.