El roscón de Reyes sin gluten es la receta que estaban esperando todas las personas que aman este postre de Navidad y Año Nuevo, pero no pueden comerlo debido a la aparición de la celiaquía, una condición de salud que cada día afecta a más personas y que les impide disfrutar de alimentos preparados con harina de trigo, avena, cebada o centeno (de allí la presencia de alimentos que llevan la indicación de que no son T.A.C.C.).

Además, se trata de un roscón de Reyes sin gluten y apto para celíacos que no os dejará indiferentes, ya que, en nuestra opinión, este es uno de los pocos productos que aún no se ha terminado de conseguir dar forma en el mercado industrial.

Consejos para lograr un roscón de Reyes sin gluten lleno de sabor y tradición

Aunque existen referencias a preparaciones similares en la antigua Roma, la tradición española de comer roscón parece haber llegado de Francia, donde se comía un bizcocho similar el día de la Epifanía, es decir, el 6 de enero. El roscón sin gluten es una invención más o menos reciente, pensada para favorecer a las personas celíacas.

Ingredientes imprescindibles para preparar un roscón de Reyes sin gluten delicioso



400 gramos de harina sin gluten (puede ser de trigo sarraceno, o de sorgo)

100 gramos de maicena

2 sobres de levadura en polvo

3 huevos

50 gramos de mantequilla

150 gramos de azúcar glas

60 gramos de mantequilla

1 taza de leche

Agua de azahar

Ralladura de limón

1 naranja

Almendras

Paso a paso: cómo hacer un roscón de Reyes sin gluten esponjoso y perfecto

El primer paso para preparar la rosca de Reyes sin gluten es calentar la taza de leche un poco y usar la mitad para diluir la levadura. Poner la harina en un bol, abrir un hueco en el centro y echar dos huevos; mezclar un poco y añadir la maicena, el azúcar glas (dejar un poco para decorar), la mantequilla, el agua de azahar, la ralladura de limón y el resto de la leche. Mezclar y amasar como mínimo 15 minutos. Va a quedar una masa un poco líquida. Formar una bola y hacer el agujero en el medio, estirar con cuidado hacia fuera, agrandando la masa y dándole la forma de roscón; si se va a colocar una sorpresa, este es el momento. Poner el roscón en una bandeja, taparlo con un paño y dejar levar al menos una hora, hasta que doble su tamaño. Batir el otro huevo y pincelar la superficie del roscón. Decorar con rodajas de naranja, almendras y espolvorear azúcar glas. Hornear a 200°C durante 20 minutos. Dejar enfriar ligeramente.

Información nutricional: 3345 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postres Navidad

Variaciones y trucos para personalizar tu roscón de Reyes sin gluten estas fiestas

Prepara esta receta roscón sin gluten y no dejes a ninguno fuera del placer de probar este delicioso bizcocho tradicional, y menos por razones de salud como la celiaquía, y recuerda que consumir menos harinas ultra procesadas es saludable para todos, no solo para quienes no pueden tolerar el gluten. Personaliza tu roscón con un mensaje navideño que puedes hacer con nata montada y una manga pastelera de boquilla fina.